Llegó el invierno y muchas personas deciden renovar su ropero. Sin embargo, los altos precios y bajos salarios dificultan comprar variedad y calidad. Sin embargo, existen páginas web que ofrecen productos de gran calidad a bajos precios e inclusive una gran variedad de promociones como 3x2.

¿Cómo comprar ropa de muy económica, de calidad y con descuentos?

Obtener ropa de calidad a bajo precio es un desafío. Si embargo, existen algunas tiendas online que permiten acceder a ofertas y descuentos especiales como también a una interesante financiación. En este sentido, en el sitio web Renová tu vestidor se puede acceder desde ropa de invierno hasta zapatillas para correr.

En la primera compra bonifican hasta $1.000 y no es necesario encontrarse con el vendedor, sino que se puede recibir a través del correo. Lo único que se debe hacer es crear un usuario en el que llegará un email para habilitar la cuenta. Cabe resaltar que, si el producto que llegó no concuerda con lo pactado o no es de tu agrado, se puede cambiar de forma gratuita y sin inconvenientes.

En la primera compra podés acceder a $1.000 de descuento

En cuanto al procedimiento, es el siguiente:

Registrate en su página web;

en su página web; Seleccioná los productos;

Abonalos (efectivo, tarjeta o transferencia bancaria);

(efectivo, tarjeta o transferencia bancaria); Esperá hasta 5 días para recibirlo. En caso contrario, te devuelven el dinero;

Alternativas para comprar ropa barata de niños y bebés.

Por otro lado, en el barrio de flores se puede acceder a una gran variedad de ropa, especialmente para niños y bebés. En este sentido, existen una gran variedad de ofertas y precios. Dentro de los locales de la zona se destacan Antito Kids, Lukytas Kids, Topitokids

Antito Kids

Ubicado en Flores, concretamente en la calle Avellaneda, cuentan con una gran variedad de prendas para niños. La oferta es muy grande, contando con una gran cantidad de prendas, lisas y estampadas, hechas con algodón premium.

La línea de bebés comienza desde los 2 meses hasta los 4 años (T2-T6) y la línea de niños desde 4 hasta los 8 años (T4 a T12). Se puede comprar tanto presencial como online. Si bien en el primer caso no hay un mínimo de compra, en la segunda es de $20.000 o más. El local se ubica en Bogotá 3301, San Nicolás 457, local 3.

Lukytas Kids

Cuentan con indumentaria para bebes y niños. Tienen opciones de ventas por mayor y hacen envíos a todo el país. Dentro de la indumentaria se destacan las remeras de algodón estampadas, las camisas y jeans para niños. La dirección es Concordia 511 en Flores.

El local cuenta con una gran variedad de ropa para niños

Topitokids

En este lugar se encuentra ropa para chicos recién nacidos hasta los 12 años. Entre las opciones más destacadas se encuentran los buzos "teddy", chalecos inflables, de polar, entre otras opciones. Existen opciones tanto al por menor y por mayor. El local se ubica en Concordia 370, Flores.

Popy

Este local cuenta con un gran surtido para niños de todas las edades, yendo desde los 0 hasta 10 años. Entre las opciones se encuentran desde artículos para bebes como ositas hasta camperas, vestidos, polleras y pantalones para niños y niñas.

Minitramps

Este local se centra en ropa para niñas. Cuenta con una gran cantidad de opciones, por lo que las personas aconsejan ir con mucho tiempo para poder observar la gran variedad. Entre las alternativas más destacadas se encuentran prendas de eco cuero, camperas, pantalones cargo, tapados, entre otros. El local se encuentra en av. Corrientes 2550 y Helguera 431, Flores.

MiniMish Kids

En este último local se encuentran prendas para niños más grandes, aunque también hay opciones infantiles. Entre las opciones se destacan tapados y pantalones largos para niñas, buzos, camisas y camisacos a cuadros para niños, como también una línea escolar para los uniformes escolares como remeras básicas manga cortas o largas. El local se ubica en Concordia 518, Flores.