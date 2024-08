El fuerte "palo" de Beto Casella a Tamara Pettinato en vivo por su ausencia en "Bendita"

Luego de 5 días desde que salieron a la luz los videos de Tamara Pettinato en el despacho de Alberto Fernández en circunstancias que daban cuenta del vínculo de confianza que mantenían. Desde entonces, la panelista desapareció de los medios y viajó con su pareja al sur del país en busca de paz y privacidad aunque en el interín, se habría olvidado de hacer algunos llamados.

Como conductor de Bendita y compañero de trabajo de Tamara, Beto Casella intentó en un primer momento, darle tiempo y espacio esperando quizás que ella se contactara para contarle qué pensaba hacer en los próximos días. Pero la panelista jamás apareció. Obviamente que con el correr de los días, el conductor fue tomando temperatura y al final, explotó.

"Tengo que decir algo: yo no sé nada de Tamara. No tuve ningún contacto, capaz estamos en un malentendido... evidentemente, estamos en distintas sintonías", dijo Casella con una seriedad inusual. "La verdad es que si yo tengo un problema en el laburo, en este caso es un problemón, llamo a los superiores y les digo: "che estoy con este quilombo, no voy por 2 o 10 días, o mañana vuelvo". Ella no lo hizo".

Con un dejo de ironía pero evidentemente molesto, agregó: "Capaz que ella piensa que yo tengo que llamarla, pero la verdad es que no me sale. Capaz yo me equivoco, pero no me nace". Y sin dejar lugar para los planteos, remató: "A mí lo único que me interesa es mantener la salud de este programita que tiene 19 años, que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público, determinado perfil de personas que tiene los mismos hábitos fuera del aire. No juzgo a nadie. Ojalá que esté bien anímicamente, espiritualmente".

Beto Casella está indignado con Tamara Pettinato

Visiblemente molesto, Beto agregó: "Igual no es un tema de quién escribe primero. A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos afuera de la tele".

"Eso me interesa. Lo otro la verdad... Yo no sé nada. Ojalá que esté bien espiritualmente", apuntó el conductor.

En ese marco, Walter Queijeiro hizo una importante aclaración: "Yo leí la grilla de la semana anterior. Ella está de viaje. Ese viaje estaba programado desde antes de que salgan las imágenes con Alberto Fernández. Ella el viernes ya no venía".

"Ah, bueno, yo no lo sabía", cerró Beto Casella, indignado con el proceder laboral de Tamara Pettinato, en el ojo de la tormenta por su polémico video con Alberto Fernández.