El vocero presidencial, Manuel Adorni, protagonizó una situación particular durante su conferencia de prensa habitual en el Día Internacional del Zurdo, en donde le dio una chicana a Diego Armando Maradona.

"Hoy es el Día Internacional del Zurdo", destacó diciendo el funcionario, al destacar a deportistas y músicos y omitir mencionar a Diego Armando Maradona, lo que generó la rápida reacción de los periodistas acreditados en Casa Rosada. "Ah, era zurdo, sí, era zurdo", sostuvo el vocero.

La chicana de Manuel Adorni al no nombrar a Diego Armando Maradona en el Día Internacional del Zurdo

Manuel Adorni recordó a varios deportistas zurdos, como Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio "Maravilla" Martínez, Emmanuel Ginóbili y a Guillermo Vilas, y también a músicos como Gustavo Cerati y Charly García, pero no nombró al astro del fútbol mundial.

"Hoy es el Día Internacional del Zurdo, saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Sergio Maravilla Martínez, a Emmanuel Ginóbili y a Guillermo Vilas también a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García grandes zurdos que en estos casos que aportaron a la grandeza de la Argentina", dijo.

Al instante, los periodistas acreditados en Casa Rosada recordaron a Maradona, y el vocero respondió: "¿Quién? Ah, era zurdo, sí, era zurdo".

Este olvido se relaciona con una entrevista que brindó al canal LN +, en donde el presidente Javier Milei aseguró que Messi es "el mejor deportista por escándalo", e incluso destacó su obra "Messi es imposible".

A pesar de su preferencia, en el marco de su discurso en La Rural a finales de julio, el mandatario utilizó una célebre frase de Maradona para responder a las críticas: "Para todos esos que descreen de la economía de mercado, les dedicaría la frase de Maradona, pero ojo que hay dos. Hago referencia a una que se puede sintetizar en tres letras: LTA. Así que a los detractores le dedico la frase de Maradona".

Lo cierto es que la batalla cultural del Gobierno contra los "zurdos", "socialistas" y "comunistas" es constante. Es por eso, que a modo de chicana, el vocero presidencial ironizó al celebrar el Día Internacional del Zurdo, pero evitó recordar a Diego Armando Maradona.

La respuesta de Dalma Maradona ante "el olvido" de Manuel Adorni

Pronto las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el "olvido", pero quien habló especialmente sobre el tema fue Dalma Maradona. La hija del futbolista, en el programa Ángel de Brito, en el canal de streaming Bondi, fue consultada sobre la actitud del vocero presidencial libertario y no anduvo con rodeas para responder.

"¿Le contesto al Muppet o no? Capaz ni hace falta...", comenzó diciendo y ante la insistencia de sus compañeros siguió: "Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio, es el vocero de alguien, no es que puede decir lo que piensa".

"Te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés. Deportivamente, te guste o no, salió campeón con la Argentina".

Por último, calificó a Adorni como "una persona que repite lo que tiene que decir, que ni siquiera tiene pensamiento propio".