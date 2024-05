El tribunal oral encargado de celebrar el juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona decidió postergar el debate para el 1 de octubre próximo y, por ahora, se realizará sin la intervención de un jurado popular.

La postergación del juicio, que debía comenzar el 4 de junio, había sido formalmente pedida por Dalma y Gianina Maradona, dos de los hijos del ex astro futbolístico, ante "la pluralidad de cuestiones que se han ido suscitando por las distintas pretensiones de las partes y que a la fecha restan resolverse".

Entre esas cuestiones a resolver está el pedido de la defensa de la paramédica Dahiana Madrid "que atañe a la constitución del Órgano de Juicio", es decir la intervención de un jurado popular.

El juicio fue reprogramado para el 1 de octubre de 2024, a las 9.30, y las audiencias se realizarán semanalmente los martes, miércoles y jueves.

En cuanto al tribunal popular, los jueces recordaron que aún resta confirmar su intervención por lo que, de momento, no hicieron lugar al pedido, lo que –de todos modos- no clausura esa posibilidad en el futuro cercano.

"Las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario", subrayaron los jueces al rechazar, de momento, la intervención de un jurado popular.

Se grabará todo el juicio por la muerte de Diego Maradona

El tribunal resolvió además hacer lugar a "la grabación y la filmación de la audiencia de debate a celebrarse", que había sido pedida por la representación de Diego Fernando Maradona, el hijo del ex futbolista y Verónica Ojeda.

Los jueces de la Cámara de Garantías de San Isidro, Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, además, rechazaron el traslado de los restos de Maradona hacia un mausoleo ubicado en Puerto Madero, denominado "Memorial del Diez".

"Corresponde -por el momento- no hacer lugar a lo requerido por los particulares damnificados, teniendo en cuenta la oposición fundada, por parte de los Defensores Particulares, resultando atendibles los motivos esgrimidos, en miras de no conculcar el derecho de defensa en juicio y no frustrar las posibles medidas que pudieran ser requeridas", sostiene la resolución.

Simultáneamente, las defensas de otros imputados presentaron como "hecho nuevo" una serie de presuntas irregularidades vinculadas con la prueba aceptada para debatir en el juicio.

Entre esas irregularidades, el abogado Vadim Misanchuck, quien defiende a la psiquiatra Agustina Cosachov, denunció la desaparición de gran parte de la orina extraída del cadáver de Maradona, lo que impide una prueba central sobre el estado de salud del astro futbolístico previo a la muerte.

También citó un nuevo informe forense que descarta la teoría de la larga agonía y sugiere que el deceso de Maradona se debió a una "muerte súbita".