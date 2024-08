El diputado de Unión por la Patria y planteó que no tuvo conocimiento de los sucesos que reveló la ex Primera Dama Fabiola Yáñez

El diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro buscó despegarse de la figura del expresidente Alberto Fernández, denunciado por su ex pareja Fabiola Yañez de haber ejercido violencia de género en su contra. "Nunca supe nada", sostuvo y agregó: "Se trate de quien se trate, cuando hay una denuncia, se le cree a la víctima, se le pide a la justicia que actúe y se pide independencia".

"Cuando nos enteramos del tema, antes de que se publiquen las fotos y los testimonios de Fabiola, firmamos un proyecto que tenía la línea correcta. Se trate de quien se trate, cuando hay una denuncia, se le cree a la víctima, se le pide a la justicia que actúe y se pide independencia", sostuvo en una entrevista al canal C5N respecto al comunicado del bloque de Unión por la Patria.

En la misma línea, el legislador, quien se mostraba muy cercano y se definía como amigo del exmandatario, amplió: "Se empezaron a filtrar cosas que son muy duras. Chats de años atrás que hacen que todos los que tuvimos contacto con Alberto (Fernández) o que tenemos un sentido de pertenencia con la fuerza política nos ponga en una situación de mucho dolor".

"Cuando era pibe pasé por situaciones de violencia familiar, no voy a hablar por respeto a mi vieja que fue víctima, pero que me condiciona muchísimo a la hora del hablar y de actuar. No existe posibilidad de que hubiese tenido información de que esto pasaba y me hubiese quedado callado", afirmó.

Qué dijo Leandro Santoro de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

Santoro insistió: "Nunca supe o escuché un rumor acerca del ejercicio de violencia de Alberto con Fabiola. De la vida privada de Alberto corrían muchos rumores, me hicieron muchas preguntas, pero jamás me preguntaron si era violento o alcohólico. Nunca tuve ningún tipo de conocimiento y me parece incomprensible, pero por supuesto siempre hay que creerle a la víctima. Nunca pude haberme hecho el pelotudo", remarcó.

El diputado sostuvo además que la relación con el ex mandatario "se fue enfriando por cuestiones políticas" y aseguró que la última vez que intercambiaron en persona data de noviembre de 2022. "Traté de mantener en reserva las críticas porque el Gobierno continúa, eso es lo que debe hacer un militante político", contó.

En la plena crisis del peronismo, Santoro planteó que "la política se ha espectacularizado", y denunció a la administración libertaria de utilizar las denuncia para instalar un discurso "antifeminsita y antiprogresista".

"En términos éticos y humanos siempre se le cree a la víctima y se la acompaña; en términos jurídicos, hay que garantizarles al imputado que tenga las garantías procesales, y en términos políticos, cero impunidad para cualquiera. Es un mensaje que debe quedar claro", indicó.

Denuncia contra Alberto Fernández: Javier Milei le respondió a Leandro Santoro

El periodista, locutor y conductor Guillermo Macu Mazzuca, planteó a través de sus redes sociales: "Santoro que era íntimo, entraba a la casa y todo, eran hermanos, se está despegando de Fernández".

El mandatario optó por citar el mensaje y agregó: "El que en nombre de ser el vocero (no oficial) / representante en los medios del ex presidente y abusando de su condición de amigo, llamaba a que se censurara a los libertarios... Gracias a esa persecución desperté y me metí en política... VLLC...!!!".