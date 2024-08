La imputación del ex presidente Alberto Fernández por el delito de "lesiones graves" tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez era un paso previsible en la causa, pero la clave está en las numerosas medidas de prueba que solicitó la fiscalía, porque entre ellas están las filmaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos.

Este es un punto central para la investigación y casi tan importante como la citación de los testigos porque esas filmaciones -si todavía existen- podrían corroborar una parte importante del testimonio de Yañez, quien dijo que en un contexto de "hostigamiento" y "amenazas" Fernández solía ingresar abruptamente a la casa de huéspedes de Olivos, a donde ella se había ido a vivir con su hijo.

La medida de prueba fue solicitada por el fiscal Ramiro González al acusar formalmente a Fernández por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género y "amenazas coactivas" hacia su ex pareja y madre de su hijo menor, luego de la declaración que brindó Yañez el último martes por Zoom durante más de cuatro horas.

Además de las filmaciones del chalet presidencial y de la casa de huéspedes de Olivos, el fiscal pidió "la nómina del personal doméstico" que cumplió funciones allí entre 2021 y 2023 y la citación como testigos de María Cantero, la ex secretaria privada de Fernández en cuyo teléfono se encontraron las fotos de Yañez con golpes y de Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, entre otros.

¿Por qué las medidas de prueba que pidió el fiscal pueden complicar más a Alberto Fernández?

Al solicitar las cámaras de seguridad de Olivos y apuntar específicamente a las filmaciones de 2021 a 2023, con un pedido de que "se preserven todos los registros fílmicos" relativos a ese período, el fiscal de la causa que está en manos del juez federal Julián Ercolini tocó uno de los puntos centrales del relato que hizo Yañez sobre los episodios de violencia, que Fernández niega.

Y es que la ex primera dama afirmó que los episodios de violencia empezaron en 2016 y se agravaron luego de que Fernández llegará a la Presidencia, pero especialmente después de la derrota electoral de 2021, por la cual -siempre según su relato- el ex mandatario la responsabilizaba debido a la famosa foto de la "fiesta de Olivos". El período de tiempo que eligió el fiscal para las filmaciones está atado a este relato.

Pero además, Yañez indicó que tuvo que ir a vivirse a la casa de huéspedes de Olivos con su hijo cuando la situación ya no daba para más, donde estuvo casi recluida hasta el 2 de diciembre de 2019, cuando recién pudo mudarse, y que "él cada vez que llegaba abría la puerta, pero no es que golpeaba para entrar, abría de un portazo".

Así, las cámaras de seguridad de Olivos podrían corroborar -o no- esa parte del relato de la ex primera dama, que guarda estricta relación con el análisis que hizo el fiscal en su imputación, donde habló de una "relación asimétrica y desigual de poder (…) la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente".

En ese marco, el pedido de "la nómina del personal doméstico que cumplía funciones en el chalet y en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos entre los años 2021 y 2023 (personal de limpieza, cocina y mozos)" y "los horarios en los que cumplían funciones" también es clave porque de allí podrían surgir más citaciones de testigos que den cuenta de la situación que denuncia Yañez.

Además de asegurar que el peor momento fue el último año de mandato de Fernández, que "las discusiones terminaban con un golpe, un cachetazo" y que era una situación "continua", Yañez también habló de infidelidades de Fernández que habrían tenido lugar en la quinta de Olivos. Los videos que pidió la fiscalía también podrían probar ese aspecto que, si bien no constituye un delito, afecta más la imagen del ex presidente e influye lateralmente en la causa.

¿A quiénes citó el fiscal como testigos?: la importancia de la declaración de María Cantero

La elección de los testigos por parte del fiscal también podrían complicar más a Fernández. Uno de los citados por el fiscal González es el ex jefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra, a quien Yañez acusó de haber encubierto los hechos de violencia.

Según la ex primera dama, durante una discusión que tuvieron acostados en la cama, Fernández le dio "un terrible golpe de puño". Con el correr de los días el ojo se le puso cada vez más morado y llamaron a Saavedra. "Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iba a ir con el tiempo, y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe", relató Yañez.

El testimonio de Saavedra podría ser clave para ese punto central de la acusación, dado que el expresidente aseguró en las entrevistas que dio días atrás que los moretones de Yañez fueron producto de una cirugía estética, luego de que se difundieran las fotos de la ex primera dama que fueron encontradas en el celular de la exsecretaria María Cantero.

En ese sentido, la citación a la ex secretaria de Fernández también es clave, porque Yañez afirmó que le había enviado las fotos a ella para buscar ayuda. Pero además, las imágenes fueron encontradas en el teléfono de Cantero en el marco de la otra causa que pesa sobre el ex presidente, la de los presuntos hechos de corrupción en la contratación de seguros.

Cantero está acusada en esa causa junto con su esposo, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa. En los pasillos de la política se comenta hace semanas sobre una ruptura entre ese matrimonio y Alberto Fernández y eso agiganta la expectativa sobre la declaración que pueda brindar la ex secretaria presidencial sobre la denuncia de Yañez.

Alberto Fernández se prepara para dar la pelea en la Justicia ante la acusación de Fabiola Yañez

El fiscal también citó como testigos en la causa a Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante el gobierno de Fernández; a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, y a Sofía Pacchi, una de las amigas de Fabiola que estuvo en la fiesta de cumpleaños que se realizó durante el período de aislamiento obligatorio por la pandemia de covid.

Mientras tanto, Fernández se prepara para dar la pelea en los tribunales. Luego de negar la acusación de violencia física -no así las discusiones subidas de tono que reconoció haber tenido con Yañez- el ex presidente designó para su defensa a la abogada Silvina Carreira, quien demostró su espíritu combativo al advertir que la declaración de la ex primera dama "no es válida".

Carreira indicó que apelará esa declaración porque el juez Ercolini no le permitió estar presente durante la audiencia. "El juez dice que la presencia de la defensa en la audiencia podría revictimizar a la víctima. Está muy bien no revictimizar, pero si puede dar una entrevista televisiva de muchas horas, con detalles, no la revictimiza tanto la declaración", lanzó la abogada el martes pasado.

De esta manera empezó a marcar el tono que le dará a la disputa judicial entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández, que empezó oficialmente tras la imputación empezó. En ese marco, las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía serán seguidas atentamente por la defensa, ante el riesgo de que compliquen todavía más al expresidente.