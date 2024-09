4 tipos de multas que podés recibir si no tenés tu patente en regla

Conducir sin la patente del vehículo, ya sea porque no está correctamente colocada o porque directamente no se encuentra en el auto, es una infracción grave que puede derivar en multas significativas. Las patentes, o chapas de matrícula, son un elemento obligatorio en todos los vehículos que circulan en Argentina y su ausencia puede acarrear diversas sanciones.

Estas infracciones pueden ocurrir por negligencia del conductor o a raíz de un robo. Independientemente del motivo, si se detecta alguna de estas situaciones, el conductor será sancionado. Los valores de las multas se calculan en Unidades Fijas (U.F.), donde cada una equivale al costo de medio litro de nafta premium según el Automóvil Club Argentino (ACA).

Si te roban la patente del auto o si la placa del vehículo está tan deteriorada que no se puede leer, es crucial realizar el trámite de reposición lo antes posible. Esto no solo es importante porque un delincuente podría usar la patente robada, sino también porque, hasta que no se complete el trámite, no podés usar tu auto. El duplicado de la patente puede gestionarse tanto de manera presencial como virtual.

Cuales son las multas que te pueden hacer por no tener la patente

Las 4 multas que se pueden causar por la patente son las siguientes:

Circular sin las placas de identificación de dominio correspondientes: sanción con multa de hasta 100 U.F .

. Circular con placas de identificación de dominio no correspondientes, sanción con multa de 300 U.F . hasta 1.000 U.F.

. hasta Ante la ausencia de la placa de identificación de dominio delantera o por no tenerla en lugar reglamentario: sanción con multa que va de 30 U.F. hasta 100 U.F.

hasta Falta la placa de identificación de dominio trasera o por no tenerla en lugar reglamentario: sanción con multa de 30 U.F. hasta 100 U.F.

Consecuencias y recomendaciones

Además de las multas económicas, conducir sin patente puede generar otros problemas. Por ejemplo, en controles vehiculares, las autoridades pueden retener el vehículo hasta que se solucionen las irregularidades. Asimismo, la falta de patente puede influir negativamente en la cobertura del seguro, ya que muchas compañías podrían negar la cobertura en caso de accidentes si el vehículo no cumple con las normativas.

Para evitar estas situaciones, es recomendable revisar periódicamente el estado de las patentes y asegurarse de que estén correctamente colocadas. En caso de pérdida o robo de las placas, es fundamental realizar la denuncia correspondiente y tramitar un duplicado de inmediato.

¿Cuándo prescriben las deudas de patentes ARBA?

Según la ley provincial, luego de cinco años, vencen las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código y para aplicar y hacer efectivas las sanciones en él previstas.

En términos simples, las deudas de patente prescriben al transcurrir cinco años, tanto el monto original como también los intereses y multas. Sin embargo, no es tan simple como esperar el transcurso de los años sin ninguna consecuencia.

Históricamente hay un cumplimiento del 70% en la provincia. Cuando se debe un impuesto, la agencia suele comunicar que no se abonó, llaman por teléfono al contribuyente, entre otras cuestiones. Es decir, se trata de una gestión de cobranza por apremio, pero, si no surte efecto, va a juicio. Al prescribir las deudas en cinco años, se emite previo a ese límite el título ejecutivo.

En esos casos se tienen que abonar los honorarios de los abogados y en general implican la mitad de la deuda. Por este motivo, considera que lo ideal para el contribuyente es no llegar a juicio.

En resumen, la falta de patente no solo conlleva multas económicas significativas, sino que también puede ocasionar problemas legales y administrativos. Mantener las patentes en regla es esencial para circular de manera segura y evitar inconvenientes con las autoridades.