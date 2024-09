El arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Lautaro Martínez son los argentinos que integran la lista de 30 nominados al Balón de Oro que se entregará el 28 de octubre en París.

El delantero fue incluido en la lista después de haber sido MVP de la Serie A en este 2024, goleador de la temporada, Bota de Oro en la Copa América 2024, además del título, y fue parte del equipo ideal del certamen continental tanto por IFFHS y Conmebol.

Por su parte, el arquero fue merecedor de la nominación debido a que apenas recibió un gol en la Copa América, integró el equipo ideal del torneo y recibió el Guante de Oro, además ser parte del once de la temporada en la Premier League. A su vez, "Dibu" está nominado al Trofeo Yashin como Mejor Arquero del Mundo.

El resto de los integrantes de la nominación sobre: Jude Bellingham, Federico Valverde, Toni Kroos, Vinicius Jr, Dani Carvajal y Antonio Rudiger (Real Madrid); Phil Foden, Ruben Dias, Erling Haaland y Rodri (Manchester City); Nico Williams (Athletic Club), Granit Xhaka, Florian Wirtz y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen); Artem Dovbyk (Girona y Roma); Dani Olmo (RB Leipzig y Barcelona); Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka y William Saliba (Arsenal); Mats Hummels (Borussia Dortmund); Harry Kane (Bayern Múnich); Vitinha (PSG); Cole Palmer (Chelsea); Lamine Yamal (Barcelona); Hakan Calhanoglu (Inter); Kylian Mbappé (Real Madrid y PSG); Ademola Lookman (Atalanta).

También nominaron a Lionel Scaloni y Alejandro Garnacho

Por otro lado, Alejandro Garnacho, delantero del Manchester United, ha sido nominado para el Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador Sub-21 del mundo. Aunque Garnacho es considerado una de las promesas del fútbol argentino, tendrá una fuerte competencia ante grandes rivales como Lamine Yamal, jugador del Barcelona y La selección española, el cual es el gran favorito a llevarse el premio.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue nominado al primer Balón de Oro que se entregará al mejor director técnico del mundo por su coronación en la Copa América de Estados Unidos 2024. Junto a Scaloni lo acompañarán cinco exponentes en el puesto como lo son: Josep "Pep" Guardiola, del Manchester City; Carlo Ancelotti, del Real Madrid; Gian Piero Gasperini, del Atalanta; Xabi Alonso, del Bayer Leverkusen; y Luis De la Fuente, campeón de la Eurocopa con España.

No obstante, esta no es la primera vez que Scaloni está nominado a un premio por su desempeño: en 2022 y 2023 estuvo ternado y ganó los premios a Mejor seleccionador del mundo​ 2022 y 2023 por IFFHS; Mejor entrenador del mundo 2022 por World Soccer y el The Best al Mejor entrenador de Fútbol Masculino 2022.