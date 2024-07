En un dramático partido, Argentina se consagró bicampeón de Copa América. Que la vida de todos los argentinos es un poquito mejor al día siguiente de cada partido que gana la Selección, parece una verdad de Perogrullo sin exagerar. La sonrisa del capitán Lionel Messi nos saca también una sonrisa; la partida de Ángel Di María del equipo nos conmueve, y nos volvemos a ilusionar cada vez que, tras una decena de pases a un solo toque, la jugada termina en gol.

Es el "efecto Selección", nada nos es indiferente. Más allá de la conquista de la Copa América 2024, el equipo de Lionel Messi y compañía es uno de los fenómenos que más alegrías trajo a los hinchas locales en los últimos dos años; una época en la que lo que más abundó fueron los problemas. De allí el valor investido por muchos de los simpatizantes en una a nueva "coronación de gloria."

Cecilia Mosto, directora y socia fundadora de CIO Investigación, opinó que en esa ecuación están jugando muchos valores. "El fútbol conforma un eje muy importante en la cultura argentina y es muy característico de la idiosincrasia o la 'identidad' argentina. Por ende, todo lo que pasa alrededor del fútbol es importante, porque pasa a formar parte del discurso social en un lugar preponderante para la socialización y los vínculos. Va directo al estado de ánimo de la sociedad, así nos vaya bien o mal", afirmó.

Pero a esto se suman ingredientes de una Selección carismática, que ha ganado como ninguna otra, con jugadores que se vinculan a valores de la argentinidad: "Son deportistas que juegan afuera, que no se meten en la política local pero que en su discurso cada vez que hablan, la Argentina está muy presente. En un país cansado de lastimarse, de agredirnos mutuamente, encontró en la Selección un espacio de descanso y de unidad," expresó la investigadora que lleva 40 años en áreas de opinión pública y política.

Influencia clave

Este último evento se desarrolló en Estados Unidos, con cientos de argentinos tomando las calles en Miami, en Nueva York y otras ciudades, al punto que la revista norteamericana The New Yorker, célebre por reflejar con viveza lo que ocurre en esa emblemática metrópolis, dedicó a los hinchas una de sus famosas historietas.

Es que incluso para los menos fanáticos, el fervor por la Copa América fue innegable. Y bien lo saben tanto los referentes políticos y económicos del país: el desempeño de la Selección puede mover la aguja del humor social.

Mosto confirma que en todas las encuestas Lionel Messi aparece como una de las cinco personas más influyentes del país, y lo hace traccionando valores vinculados a la unidad, no polemiza ni genera discordia.

Caricatura de The New Yorker sobre el fenómeno de la Copa América en Estados Unidos

Pero más allá del triunfo de este domingo y de este momento bisagra para el fútbol argentino que es la Copa América, ¿sigue luego el "efecto Selección" teniendo impacto a nivel social y económico? Según los expertos, es de muy corto plazo.

"La percepción de la gente sobre la situación o sobre el rumbo de la economía no cambia por la Copa América. Puede haber una euforia o una tristeza generalizada por un resultado deportivo, pero después de que pase la espuma, al consultarles sobre su situación, sobre su futuro o el rumbo económico, la gente no cambia por eso su perspectiva. El efecto en el humor es un estado de ánimo muy impulsivo y a corto plazo", dijo la directora de CIO.

En eso coincide Diego Reynoso, director de la Encuesta de satisfacción política y opinión pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, que considera que el fervor copero en general mueve la aguja del humor social pero "por un período muy acotado de tiempo."

Un antecedente Mundial

Al iniciar el Mundial 2022 en Qatar, una encuesta de la Universidad de San Andrés (UdeSA) mostró que el 77% de los argentinos creía que el resultado del campeonato afectaría el humor social.

El triunfo en el Mundial de Qatar no se tradujo en un capital político

El sondeo constó de 1.023 casos, y el 49% de los argentinos consideraba que la posición final que obtuviera la albiceleste en el Mundial repercutiría mucho en el humor, en tanto que un 28% opinó que iba a "influir algo" en el humor general.

¿Qué pasó efectivamente después del triunfo de la Scaloneta? "Hubo un impacto muy positivo en el humor social, se experimentaba cualitativamente en las instancias públicas y en la convivencia cívica. Pero no necesariamente en la predisposición de la gente hacia la política, no hay una correlación necesariamente", dijo Reynoso, quien estuvo a cargo de la encuesta.

"El Gobierno de Alberto Fernández ya estaba tan desgastado que no pudo capitalizar el triunfo deportivo. Si ves en nuestra encuesta, tuvo un pequeño reflujo en cuanto a satisfacción general con el rumbo de las cosas de solo dos puntos, que es lo mismo que nada. Pero eso se disolvió al mes siguiente", recordó.

El experto de UdeSA en medir el pulso social asegura que hay papers sobre otros casos en el mundo, incluso en Brasil, en los que el éxito deportivo logró trasladarse a la predisposición política en una elección. Pero duda que en este caso del actual gobierno argentino y la Copa América eso vaya a ocurrir: "Todo indica que en el caso actual la Copa América no va a tener un efecto en la predisposición política tampoco. Creo que es porque la sociedad argentina está dividida en dos mitades en este momento."

"Al ser una selección tan apolítca, no hay un partido o un referente que lo capitalice. La política no lo está pudiendo usar. Un festejo en la Casa Rosada podría haberle sumado, como le sumó en su momento el Mundial a marcas como Noblex, a Quilmes, etc. No hay un puente construido entre la Selección y la política. No hay un nexo pero tampoco hay un gobierno que lo busque, como sí lo hicieron los anteriores", concordó Mosto.

¿La Copa América puede favorecer a Milei?

¿Pero necesita el Gobierno de una victoria de la Selección? La ESPOP de UdeSA apuntaría que, al menos, no tanto.

Los votantes de Milei lo asocian con la "Esperanza", más allá de los resultados deportivos

En mayo, el 41% de los consultados dijo estar satisfecho con el rumbo del país -10 puntos más que en marzo y muy por encima del menos del 20% de satisfacción que demostró consistentemente el gobierno de Alberto Fernández-, el 34% está satisfecho con el desempeño del Poder Ejecutivo y el 48% aprueba al gobierno de Javier Milei.

Este Gobierno tiene un alto nivel de aprobación, pero según la misma encuesta, también lo tenían (e incluso era mayor) en sus primeros seis meses los últimos gobiernos. "Lo sorprendente es que ese nivel de apoyo se sostenga para un Gobierno que aplica medidas de ajuste económico, devaluación, que tiene un referente muy polémico y polarizante", resaltó Reynoso.

Al consultarle al 48% sobre qué palabras vinculan con el Gobierno, no aparecieron ni la Libertad ni otros conceptos centrales de LLA. La que surge con más fuerza en las encuestas de UdeSA es la "Esperanza".

"Mi hipótesis es que esa aprobación surge de la expectativa de que salga bien, de una necesidad de creer que va a funcionar, más que en un acuerdo ideológico o en apoyo al programa económico", dijo al respecto Reynoso. Por el momento, para él, Milei es un "vendedor de futuro", una promesa que no se verá afectada por el desempeño de la Selección "porque la polarización ya es muy fuerte como para que haya un impacto."

"Además, esta Selección es muy ganadora. Ganó cosas importantes bajo otro signo político también, y por eso no está asociada a un gobierno en particular. No hay tampoco una intención del Gobierno de construir relato a partir del éxito deportivo, no se puede atribuir haber invertido en el desarrollo de deportistas, haber apostado a políticas en torno a eso, etc." consideró el investigador.

No obstante, uno de los principales proyectos de LLA son justamente las Sociedades Anónimas Deportivas, un cambio de modelo de gestión para los clubes de fútbol argentinos que sería optativo. A medida que la pretensión de avanzar sobre ese proyecto se solidifique, es probable que hasta la Selección pase a ser un símbolo en disputa en el terreno político. Así parece trascender a partir de uno de los últimos tuits del Presidente:

Tuit de Javier Milei sobre las Sociedades Anónimas Deportivas

Consumo "copero"

A diferencia de lo que ocurre con los niveles altos de aprobación de la actual gestión, los datos de consumo son de los más catastróficos que se vieron en la Argentina de los últimos tiempos.

Solo por dar algunos ejemplos:

El consumo de carne por habitante en 2024 cerrará en torno a los 44,8 kilos por persona, el menor indicador desde 1920 , de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario.

por habitante en 2024 cerrará en torno a los 44,8 kilos por persona, el , de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario. Las ventas minoristas pymes retrocedieron 21,9% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 17,2% en el primer semestre del año, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 17,2% en el primer semestre del año, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El consumo de los hogares experimentó una caída interanual del 7,7% en mayo, según el último Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)

En ese marco, ¿la Copa América tiene algún impacto en el humor de los consumidores? Las opiniones están divididas.

"Cuando mejora el humor social, el público consume un poco más, generalmente. Pero no creo que en el caso de la Copa América el efecto se compare al de un Mundial", dijo Reynoso a este medio.

Mirando el panorama económico completo, Mosto concluye lo mismo: "No hay una mejoría en la propensión a consumir. Solo se puede producir con una mejora en los ingresos y en la ecuación con los precios. Pero las marcas aprovecharán el momento para establecerse en el top of mind y fidelizar a quienes siguen consumiendo. Y en cuanto mejore la situación económica, la predisposición a comprar esas marcas va a ser mayor."

Martina Dapena Garay, Regional Leader de Cono Sur de la agencia Another Company, fue por la misma línea: "Volver a ver a la Scaloneta en la Copa América, liderada por Lionel Messi, simboliza unidad, esperanza y orgullo nacional. Este fenómeno no solo eleva el humor social, sino que también impulsa a las marcas a aprovechar la pasión por el fútbol y la Scaloneta, con todos los valores que representa."

La Copa América potenció el consumo de algunos rubros

"Las ventas de alimentos y bebidas, como cerveza, asado y snacks, aumentan significativamente durante los partidos. Al juntarse a ver la Scaloneta, se genera un ritual de unidad y preparación en el que las marcas asocian sus productos con la pasión por el fútbol y el sentimiento de unidad nacional. La alegría y el orgullo generados por la Scaloneta se traducen en una fábrica de memes que funcionan como un lenguaje común, difundiendo emociones y reforzando la identidad nacional," afirmó la experta.

Estos significados se plasman también en productos especiales que aparecen como una oportunidad de compra única, un "must have" para algunos consumidores fanáticos, que terminan comprando para no quedarse afuera.

Un caso concreto de ese fenómeno fue el de la aplicación PedidosYa, que confirmó que la cantidad de pedidos aumenta 18% para cada partido de la Selección. "La celebración futbolística también se combina la afinidad argentina por las juntadas, el compartir las cábalas y los goles y una excelente oportunidad para que el fútbol y la gastronomía se conviertan en un punto de encuentro y festejo", resume la app.

En resúmen, sin mejora en los salarios y el empleo es difícil que los consumidores puedan aprovechar completamente este furor por la Selección post Copa América. También será esporádico el aprovechamiento político del fenómeno Scaloneta. Pero sin dudas los recuerdos de este equipo ganador seguirán trayendo una sonrisa a los argentinos en su día a día por muchos años más.