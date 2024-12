Internaron a Guillermo Francos, el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei

El jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, fue internado este viernes en la clínica La Sagrada Familia por un chequeo médico que estaba previsto.

"Es un chequeo médico programado. No va a haber comunicado de la clínica porque sostienen que no es necesario al tratarse de un estudio que debía hacerse en unos días y lo adelantó. No hay nada para comunicar", aseguró una alta fuente oficial al corriente del presente del titular de ministros.

Francos, de 74 años, debió ingresar de urgencia en septiembre pasado en la clínica Sagrada Familia, ubicada en el barrio de Belgrano, donde permaneció internado 48 horas por un cuadro gastrointestinal agudo . A partir de ese episodio, el ministro viene dedicando los viernes a hacerse chequeos y estudios médicos. Ese episodio ocurrió luego de una semana de alta tensión para el Gobierno, cuando el ministro tuvo que comparecer en la Cámara de Diputados para exponer su informe de gestión, y una discusión que entonces habría tenido con el asesor presidencial Santiago Caputo, que integra el "círculo más cercano" del presidente Javier Milei por un decreto que reguló el acceso a la información pública. Fue apenas una saga de desencuentros que se venían acumulando. Cuadro de estrés: qué habría sufrido Guillermo Francos Tras ser dado de alta y al regreso de su rutina de trabajo, el jefe de Gabinete minimizó la afección que padeció. "Fue un tema no demasiado serio, una infección urinaria", describió. Incluso, se refirió a las versiones que vinculaban al hecho con un pico de estrés. "Yo la verdad que no siento el estrés, no me doy cuenta, pero bueno, la tarea es demandante y quizás uno le dedica más tiempo que la que el cuerpo resiste", reconoció.

Hace unos días, Francos debió salir a desmentir un potencial acuerdo con el kirchnerismo para garantizar la falta de quórum para tratar Ficha Limpia, y señaló que se está generando "una sensación de proscripción" sobre la dos veces presidenta Cristina Kirchner "que no es la que quiere el Gobierno".

"Estamos de acuerdo con la Ficha Limpia y lo que significa, lo que no estamos de acuerdo es que se pueda tomar como una especie de proscripción que es el riesgo que se tiene", argumentó en una entrevista al canal Todo Noticias.

En la misma línea, agregó: "Hasta se comentó que el propio presidente había pedido no crear algo que, para la sociedad, mayoritariamente, está terminando. No hagamos una especie de profecía".

"No hagamos tanta alaraca de una norma que puede llegar a interpretarse como una proscripción que además por ahí no puede aplicarse porque es posterior. Estamos generando una sensación de proscripción que no es la que quiere el Gobierno", planteó tras las críticas de los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical y Coalición Federal que cuestionaron al oficialismo por las ausencias en la Cámara de Diputados.