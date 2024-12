El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, instalado en Madrid, la capital de España, desde septiembre, descartó la posibilidad de dirigir un gobierno desde el exilio, al garantizar que regresará a su país para tomar posesión el 10 de enero.

En una entrevista al diario español El País publicada este lunes, González Urrutia respondió tajantemente "no" al ser preguntado sobre si presidiría un gobierno en el exilio, al afirmar: "Eso sí está claro: yo voy a estar en Venezuela" en esa fecha.

La oposición venezolana reivindica que el diplomático de 75 años ganó las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador pero sin mostrar el escrutinio detallado de la votación, como establece la ley.

El próximo presidente debe juramentar el 10 de enero, una fecha en la que González Urrutia dice que estará en su país para asumir el cargo. "Yo salí de Venezuela de manera temporal, sabía que iba a regresar en cualquier momento y el momento es el 10 de enero, fecha de la toma de posesión", dijo.

"Mi objetivo es tomar posesión del cargo para el que fui electo y, de ahí en adelante, tomar las decisiones que haya que tomar; entre otras, la designación del equipo de gobierno", señaló.

María Corina Machado, la líder opositora que no pudo presentarse a las elecciones por estar inhabilitada, será la "vicepresidenta ejecutiva de la república" venezolana, agregó González Urrutia.

La oposición reivindica la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo. Con una orden de arresto en su contra, el candidato opositor terminó por exiliarse en España en septiembre.

Los Estados Unidos y otros países, entre ellos la Argentina, reconocieron a González Urrutia como el presidente electo. De su lado, España, en consonancia con la postura europea, se ha limitado ha reclamar que se hagan públicas las actas electorales de los comicios.

Venezuela: Edmundo González Urrutia, perseguido por Nicolás Maduro

La salida del dirigente venezolano se produjo en septiembre luego de estar varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas, donde solicitó asilo político ante las amenazas y persecución del régimen chavista.

"Confirmo que se fue a España", declaró a la AFP el abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, sin hacer más comentarios. Antes de arribar a la sede diplomática española, González Urrutia permaneció más de un mes refugiado en secreto en la Embajada de Países Bajos en Caracas.

El líder opositor no había participado en ningún acto público desde las elecciones del 28 de julio y ahora el ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, explicó que decidió atender una petición "urgente" el día después de los comicios para acoger al ex candidato presidencial durante "todo el tiempo que fuese necesario".

Así lo explicó en una carta remitida al Parlamento y en la que también detalla que finalmente González Urrutia optó por abandonar esta sede y "seguir su lucha desde España", según informó la agencia Bloomberg.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, emitió un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales de su Ministerio y del Ministerio de Defensa que han hecho posible que Edmundo González esté en España.

La llegada de González, a quien España va a dar asilo a petición propia, no cambia la postura del Gobierno de no reconocer la "supuesta victoria" de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio mientras no se presenten las actas y de apostar por el diálogo entre venezolanos para encontrar una solución.