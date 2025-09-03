Damián Rosati, el motoquero que ayudó a Espert, sería un barrabrava con antecedentes penales

El candidato libertario había dicho que un transeúnte lo ayudó a escapar. Según el periodista Gustavo Grabia, se trata de un barra de Comunicaciones

El hombre que la semana pasada rescató en su moto al candidato a diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert de los incidentes en la caravana de Lomas de Zamora no sería un transeúnte ocasional como había afirmado el legislador, sino un conocido barrabrava del club Comunicaciones con una causa abierta por intento de homicidio.

Según supo Noticias Argentinas, la revelación fue hecha por el periodista especializado en violencia en el fútbol, Gustavo Grabia, quien identificó al conductor de la motocicleta como Damián Rosati. Espert había declarado a la prensa que quien lo ayudó a escapar era una persona que "justo pasaba por ahí".

En su columna radial, Grabia detalló que Rosati tiene un serio antecedente penal: una causa judicial por intento de homicidio contra un dirigente del futsal del mismo club. El periodista agregó que el expediente había avanzado hasta ser elevado a juicio, pero que se encuentra "paralizado desde 2023".

La imagen de Espert huyendo en la parte trasera de la moto se había viralizado y convertido en meme la semana pasada, enalteciendo la figura del supuesto "héroe" anónimo que lo había ayudado a salir del caos.

Tras revelar la identidad y los antecedentes de Rosati, Grabia concluyó con ironía, desmintiendo la versión del candidato libertario: "No era un muchacho que pasaba por ahí".

Espert escapó en moto y culpó al intendente de Lomas: "El maldito kirchnerista estuvo detrás de esto"

La caravana proselitista de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora terminó con escándalo. A fines de agosto, un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras contra la camioneta en la que viajaban Javier Milei, su hermana Karina, José Luis Espert y otros candidatos libertarios en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, la caravana debió suspenderse antes de tiempo: Milei fue evacuado en un auto y Espert en una moto.

"Habíamos recorrido muchas cuadras en paz y plena alegría, hasta que nos empezaron a apedrear. Cayeron piedras muy cerca del Presidente y de Karina", afirmó Espert en diálogo con TN.

El desembarco de Milei en el Conurbano y en pleno distrito peronista se convirtió rápidamente en un momento de máxima tensión. El propio intendente Federico Otermín se había manifestado en contra de la caravana del Presidente por realizarse en "hora pico".

"Cuando no hay argumentos recurren a la violencia ante la incapacidad de discutir", agregó Espert. "Nosotros zafamos, pero otros militantes terminaron hospitalizados. No nos van a amedrentar, no importa lo que nos tiren", remarcó.

"El grueso de la gente nos apoyaba, pero empezó a haber un clima espeso bastante antes de que llegara el Presidente. Una semana después del cierre de listas ya tenemos que condenar dos hechos de violencia, uno en Junín, con militantes hospitalizados y ahora en Lomas de Zamora, con ataque al Presidente".

Es importante que la gente vaya a votar el 7 de septiembre. Para seguir cambiando para el bien de los argentinos, contra el kirchnerismo. Primero en la provincia y después en el Congreso en octubre", agregó el diputado.

Y se refirió directamente al intendente local: "No tengo pruebas pero no tengo dudas de que el maldito kirchnerista e impresentable de Otermín estuvo detrás de esto. Eran un muy reducido grupo de personas el que nos atacó, el 90% de la gente estaba feliz con nosotros".