La muerte de Roberto Giordano reveló una millonaria fortuna oculta y desató disputas familiares por propiedades y bienes del estilista

El fallecimiento de Roberto Giordano en noviembre de 2024 trajo consigo un giro sorprendente en su historia. Tras enfrentar una dura crisis financiera que derivó en una quiebra judicial, el reconocido estilista habría dejado atrás una herencia millonaria

El ambiente artístico, que acompañó la caída del imperio de Giordano, ahora presencia disputas familiares por propiedades que parecían haberse esfumado.

Se revela la fortuna de Giordano: ¿cuánto dejó el estilista?

En los últimos días surgieron rumores de que Giordano habría escondido parte de sus bienes para protegerlos de los reclamos judiciales por sus deudas.

La noticia de la supuesta fortuna ha encendido una verdadera disputa entre sus familiares, quienes deben ahora determinar cómo se distribuirán los bienes del llamado "Imperio Giordano".

Según allegados a la familia, se calcula que la fortuna que Giordano habría mantenido oculta asciende a unos u$s10 millones e incluye entre 15 y 20 inmuebles. Entre estos se resalta una lujosa mansión ubicada cerca de Punta del Este, donde el estilista habría destinado una inversión millonaria.

Conflictos familiares y movimientos de herencia

Los enfrentamientos familiares se centran en los herederos más cercanos: los tres hijos de Giordano, su esposa y su hermana. Según los rumores que circulan, la hija menor ya habría concretado la compra de dos departamentos y un complejo de cocheras, decisión que generó malestar y tensiones con el resto de los familiares.

En medio del proceso sucesorio, los miembros de la familia buscan llegar a un acuerdo sobre la repartición de los bienes, mientras los rumores sobre otras propiedades ocultas continúan circulando.

Cómo fue su ascenso a la fama

Giordano nació en 1949 y desde joven mostró un interés por la peluquería. Su talento lo llevó a abrir su primer salón en Buenos Aires, donde rápidamente comenzó a atraer a una clientela de alto perfil. A lo largo de los años, se convirtió en el estilista de figuras como Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Pampita y Nicole Neumann, entre otras. Su habilidad para crear looks innovadores y su carisma lo hicieron destacar en la industria, convirtiéndolo en un ícono de la moda argentina.

Durante su apogeo, Giordano organizaba desfiles que se convirtieron en eventos sociales muy esperados. La frase "¡Qué noche Teté!" se hizo famosa, asociándose con sus espectáculos llenos de glamour. Su imperio se expandió rápidamente, llegando a contar con más de 25 sucursales tanto en Argentina como en el extranjero, y empleando a cientos de personas.

Una de las anécdotas más memorables de Giordano ocurrió durante un desfile donde, debido a un error técnico, las luces se apagaron repentinamente. En lugar de entrar en pánico, improvisó una actuación cómica que hizo reír al público y mantuvo la atención hasta que se solucionó el problema. Este tipo de situaciones reflejaban su personalidad carismática y su capacidad para manejar la presión.

"No me peguen, soy Giordano", fue otra de sus icónicas frases. Pero la que quedó para la posteridad y que todavía se recuerda en las redes, es su inentendible pregunta sobre el oxígeno: "¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar, justamente, que el árbol que da oxígeno.