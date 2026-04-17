¡Coto agasaja a los cumpleañeros! El regalo del 40% que emociona a todos

Cuando una persona muestra que se ahorró por lo menos $40.000 en una compra en el supermercado Coto, el efecto contagio es inmediato

El supermercado Coto decidió tirar la casa por la ventana con una estrategia de fidelización que dejó a todos con la boca abierta. La cadena de Alfredo Coto lanzó un beneficio que permite un ahorro real y directo, transformando las compras en un verdadero festejo.

¿Cómo conseguir el 40% de ahorro en supermercado Coto por tu cumpleaños?

El beneficio forma parte del programa Comunidad Coto, el club de fidelización de la empresa. Si sos miembro y cumplís años en abril (o en cualquier mes del año, ya que la promo es rotativa), la cadena te envía un regalo, un cupón del 40% de descuento para tu próxima compra online.

A diferencia de otras promociones que te ponen mil trabas o letras chicas ilegibles, este beneficio destaca por su agresividad comercial. El descuento llega directamente al mail registrado en la base de datos de la empresa. Es un código único que se activa en la plataforma de Coto Digital y que, en muchos casos, se promociona como "sin tope de reintegro" en categorías seleccionadas.

¿Qué productos podés comprar con descuento en supermercado Coto?

Acá es donde la cosa se pone interesante para el bolsillo. La promoción no es para productos que nadie quiere, sino que apunta directo al corazón del festejo. Si tenés el cupón, podés aplicarlo en una variedad de rubros que son clave para armar una buena reunión o, simplemente, para stockear la heladera con productos de primera calidad.

Las categorías que entran en este ahorro del 40% incluyen:

Panadería y catering: tortas, masas finas y esos sándwiches de miga de elaboración propia que son un clásico de la cadena;

tortas, masas finas y esos sándwiches de miga de elaboración propia que son un clásico de la cadena; Fiambrería y copetín: quesos de todo tipo, fiambres seleccionados y snacks para que no falte nada en la picada;

quesos de todo tipo, fiambres seleccionados y snacks para que no falte nada en la picada; Bebidas: acá es donde muchos hacen la diferencia. Entran jugos, aguas, gaseosas y, para brindar fuerte, cervezas, vinos y otras bebidas blancas.

Imaginate hacer una compra de $100.000 pesos en bebidas y pagar solo $60.000. Ese es el nivel de encanto.

Estrategia para tus compras: ¿Cómo activar el cupón en Coto Digital?

No vayas corriendo a la sucursal física con el celular en la mano porque te vas a rebotar. Este beneficio es exclusivo para compras realizadas a través de la web. Para que el ahorro sea efectivo, tenés que seguir estos pasos:

Revisar tu mail (mirá también en "Promociones" o "Spam");

Entrar a la web de Coto Digital y armar tu pedido normalmente;

Al momento de finalizar, en la sección de "Resumen de compra", vas a encontrar un apartado para ingresar cupones o seleccionar los beneficios disponibles vinculados a tu DNI;

Ahí seleccionás el beneficio de cumpleaños y, el total de la cuenta baja automáticamente.

¿Cómo registrarse en Comunidad Coto para no perderse nada?

Estar en la base de datos de supermercado Coto es la única forma de que te llegue el beneficio del cumpleaños y de acceder a los precios diferenciales en las góndolas todos los días.

El trámite es digital y no necesitás que un empleado te dé un carnet de plástico (que siempre se termina perdiendo). Tu "tarjeta" es tu número de documento.

Paso 1: entrás a la web oficial y llenás el formulario con tus datos reales;

entrás a la web oficial y llenás el formulario con tus datos reales; Paso 2: te llega un mail de confirmación. Hacés clic en el link y listo, ya sos parte;

te llega un mail de confirmación. Hacés clic en el link y listo, ya sos parte; Paso 3: la próxima vez que vayas a la caja o compres online, dictás tu DNI y los descuentos se aplican solos.

Coto se asegura que esa compra grande de la familia se haga en su plataforma y no en la competencia. Cuando una persona muestra que se ahorró por lo menos $40.000 en una compra, el efecto contagio es inmediato.