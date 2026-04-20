Adiós a Luis Brandoni: murió el actor que marcó generaciones con su arte y compromiso político

Reconocido por su influencia en la escena nacional y su firme compromiso social, fue figura central del espectáculo por más de 60 años

Luis Brandoni murió esta madrugada en el Sanatorio Güemes. El actor tenía 86 años y permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. La causa del fallecimiento fue un hematoma subdural provocado por un golpe en la cabeza. Brandoni se había caído en su casa y, aunque inicialmente parecía recuperarse, su salud se resintió hasta desencadenar el desenlace fatal.

El productor y amigo personal Carlos Rottemberg confirmó la noticia a través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro. "Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", expresó Rottemberg.

Los restos serán velados en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes. El martes por la mañana, el velatorio continuará en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

El mundo del espectáculo argentino está de luto. Brandoni deja una huella profunda en la cultura, el gremialismo y la vida pública del país.

Una infancia en Dock Sud que moldeó su carácter

Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires. Sus padres fueron José Domingo, empleado bancario y presidente del Club Sportivo Dock Sud, y Luisa Valentina Emiliani, ama de casa. Creció en un barrio obrero que forjó sus valores. Esas experiencias tempranas le enseñaron a convivir con la diversidad y marcaron su sensibilidad social.

De aquellos años evocaba el silbido de su madre llamándolo a casa. También recordaba la emoción de descubrir el cine argentino en las salas barriales, donde admiró a figuras como Pepe Arias y Olinda Bozán.

Su padre también poseía tierras en San Rafael, Mendoza, impulsado por el dueño del banco donde trabajaba. Cuando José Domingo murió en 1985, Brandoni y su hermano Gerardo donaron parte de las tierras a la comunidad local.

Lo hicieron a cambio de que construyeran una escuela. Hoy existe un centro educativo que lleva el nombre de José Domingo.

A los trece años se mudó con su familia cerca del estadio Monumental. Ahí nació su pasión por River Plate, un amor que años después lo impulsaría a regresar del exilio.

Los primeros pasos hacia el teatro

Su vocación artística surgió en la niñez. A los ocho años organizó una obra de títeres en casa y poco después debutó en la radio, en un ciclo de teatro infantil. Tras concluir la escuela secundaria, eligió estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Allí fue alumno de Cunil Cabanellas, Osvaldo Bonet y Camilo Da Passano.

Brandoni reconoció años después: "Una parte de lo que soy se la debo a esos maestros. Ellos me inculcaron la profundidad de este oficio, la responsabilidad, lo que es una verdadera ética profesional".

En su adolescencia soñó con ser cantor de tangos o futbolista. Era en el bar Obrero, en Libertador y Monroe, junto a amigos como el actor Ulises Dumont, donde recibió sus primeras lecciones de vida y política.

Dumont lo bautizó "Beto", apodo que lo acompañaría toda su vida. Su debut profesional ocurrió el 2 de mayo de 1962 con la comedia musical "Novio" en el Teatro Coliseo. Poco después se integró a la Comedia Nacional bajo dirección de Armando Discépolo.

Esa experiencia fue fundacional para su carrera. Brandoni siempre le asignó un valor enorme a ese período de formación.

Seis décadas entre el teatro, el cine y la televisión

Brandoni construyó el arquetipo del actor argentino. Eligió papeles en obras y películas que marcaron época. En cine participó de 60 películas. Entre ellas, títulos emblemáticos como "La Patagonia rebelde", "La tregua", "Juan que reía", "Seré cualquier cosa pero te quiero" y "Cien veces no debo".

También brilló en "Darse cuenta", "La Odisea de los giles", "El cuento de la comadreja" y "Esperando la carroza". En esta última, su frase de las tres empanadas se transformó en parte del imaginario colectivo. Aunque él siempre la consideró como una escena más triste que graciosa.

En televisión tuvo 25 participaciones. Algunas en ciclos populares como "Mi cuñado" junto a Ricardo Darín, donde interpretó a un inolvidable Roberto Cantalapiedra. También protagonizó "Buscavidas", como vendedor ambulante junto al actor chileno Patricio Contreras. Y "Durmiendo con mi jefe", con Guillermo Francella, donde su personaje fue Enzo Tempone.

En "Un gallo para Esculapio" tomó el rol de Marcelo Chelo, jefe de una banda de piratas del asfalto. Y en "El hombre de tu vida" volvió a compartir pantalla con Francella, interpretando al entrañable padre Francisco.

Su último gran éxito fue "Nada", serie estrenada en 2023 por Star+. Allí compartió cartel con Robert De Niro, a quien conoció a través de Lito Cruz. La amistad con De Niro se intensificó en 1986, cuando viajó a Nueva York para filmar parte de "Made in Argentina". El actor estadounidense lo invitó a pasar Nochebuena en su casa.

"Era porque estábamos en vísperas de Nochebuena, un 21 de diciembre, y él temía que yo pasara las fiestas solo", recordó Brandoni. "Surgió una relación y nos vimos muchas veces. La última vez que vino a Buenos Aires estuvo en mi casa."

El teatro como gran pasión

Pero fue en el teatro donde más se lució. Una determinación clave la tomó en 1969, mientras formaba parte del elenco de "La pucha", escrita por Oscar Viale. Ahí decidió que las obras de dramaturgos argentinos serían su opción prioritaria a la hora de trabajar, una elección que marcó toda su trayectoria posterior.

Dejó un sello indeleble en "Stéfano", "La Fiaca", "Chúmbale", "Convivencia" y "Segundo tiempo". También en "Gris de ausencia", "El pan de la locura" y "Made in Lanús", esta última como actor y director.

"Parque Lezama", dirigida por Juan José Campanella, fue otro de sus grandes trabajos, tanto en teatro como en cine. En total, participó de casi 70 títulos teatrales.

Sobre los distintos formatos, Brandoni era claro: "Lo que más me gusta es el teatro, porque uno puede ver realmente qué pasa con su trabajo. La televisión da popularidad y el cine, la perpetuidad".

En otra oportunidad declaró: "El teatro es un arte vivo que me sigue sorprendiendo, incluso después de tantos años".

Su entrega fue reconocida cuando la Secretaría de Cultura de la Nación lo nombró Personalidad Emérita de la Cultura, en una ceremonia en el Palacio Libertad.

Militancia gremial, exilio y amenazas

Desde 1962, Brandoni participó en la Asociación Argentina de Actores. Fue elegido Secretario General una década más tarde. Su gestión estuvo marcada por la defensa de derechos laborales, la solidaridad y la militancia gremial. Pero también le costó amenazas, atentados y un secuestro en 1976.

En 2021 confesó en la mesa de Juana Viale: "Me fui después de 55 años y de haber sido secretario general durante 11. Dejé de ser socio porque no me representa a mí, ni a otros actores argentinos... se transformó en la Asociación 'Kirchnerista' de Actores". La hostilidad política de la década del setenta lo obligó a exiliarse en México en 1975 tras amenazas de la Triple A. Volvió al país diez meses después, impulsado por la nostalgia personal y deportiva.

"Viví muy mal el exilio, me fui por poco tiempo… A los diez meses volví porque no aguantaba más. También porque River volvía a ser campeón y necesitaba estar ahí", recordó en una entrevista para Infobae.

El peligro persistió. En 1976 fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde fue interrogado y amenazado antes de ser liberado por la presión de sus compañeros.

Compromiso político con la UCR

Su identificación con la Unión Cívica Radical se consolidó en 1982, tras leer "La cuestión argentina" de Raúl Alfonsín. En tiempos de dictadura, ofreció su casa para reuniones clandestinas con Alfonsín. El líder radical luego lo convocó como asesor ad honorem en temas culturales durante su presidencia.

Brandoni fue electo diputado provincial en 1997. Fue candidato a senador en 2005 y acompañó a Ricardo Alfonsín como candidato a vicegobernador bonaerense en 2007. Se postuló como precandidato a senador suplente en 2013. En la actualidad era parlamentario del Mercosur por Argentina.

"Hice política durante muchos años de mi vida y no dejé de ser decente", reivindicaba.

Su visión sobre el sindicalismo y la política era crítica y autocrítica. No ocultaba sus frustraciones: "La política es una tara muy complicada. He tenido una participación directa en la política nacional, más allá de mi militancia y tuve algunas satisfacciones y muchas frustraciones. Aunque eso ocurre con todos los políticos".

Los amores de su vida

La primera novia de Luis Brandoni fue una chica del barrio de Dock Sud, la hija del hielero. Pero ese amor no pudo ser. "Era amigo de mi familia y yo me sentía un traidor, como si estuviera faltando el honor de mi casa", explicó.

A los 16 años conoció, en un baile del Conservatorio, a Martha Bianchi, que tenía 15. Cuando le dieron la baja del Servicio Militar, decidieron casarse. Al principio vivían en un departamento de un ambiente, donde pasaron estrecheces. Martha Bianchi, actriz y feminista, fue la madre de sus hijas Florencia y Micaela. Compartieron 33 años de matrimonio.

A principios de los años 2000, en Mar del Plata, conoció a Mónica López, productora y gestora cultural. En 2007 se casaron en el Registro Civil de la calle Uruguay. Hicieron la fiesta en el San Juan Tennis Club, a la que asistió Raúl Alfonsín. Brandoni ya tenía 67 años y ella 39.

"Firmamos porque la quiero, nos queremos y nos merecemos una formalidad como esta", anunció. Ambos constituyeron además una sociedad productora. En 2021 se separaron. En septiembre de 2013, en una cena por el cumpleaños 80 de un amigo, Claudio Segovia, invitó a sentarse a su mesa a la directora, guionista y productora Saula Benavente, 33 años menor que él.

El acercamiento fue paulatino. Aunque no convivían, fue con ella que se mostró en la celebración de sus 85 años. Alguna vez sintetizó su recorrido: "Martha fue un gran amor. Pasé 38 años de mi vida con ella. Después, la vida me regaló un nuevo comienzo. Estoy muy feliz".

Los últimos años entre escenarios y problemas de salud

En los años recientes, Brandoni mantuvo actividad constante en el teatro. Junto a Soledad Silveyra protagonizó "Quién es quién", con funciones agotadas y ovaciones de pie. Sin embargo, debió afrontar problemas de salud. A finales de 2025 fue hospitalizado por un pico en su presión arterial.

Estas complicaciones provocaron la suspensión de funciones. Colegas como Gerardo Romano y Ana María Picchio cedieron escenarios para facilitarle continuar actuando en Buenos Aires.

En abril de 2026 sufrió el accidente doméstico, una caída que le provocó el hematoma en la cabeza. A pesar de que en los primeros momentos parecía que se recuperaría, su salud se resintió hasta el desenlace fatal.

Las dificultades nunca menguaron su compromiso con el oficio. Era un abuelo presente y celebró sus 85 años en el escenario, rodeado de familia y colegas. La pasión por el tango y el fútbol, y la importancia de la amistad, formaban parte de su visión de la vida. "Le pongo el tango al amor porque tiene todo: pasión y melancolía", compartió. Al repasar su vida, afirmaba: "Para uno saber que está en un momento de felicidad, tuvo que pasar algunos momentos de desaliento…".

Alguna vez reflexionó sobre la muerte: "No le tengo miedo a la muerte. Sé que a todos nos va a tocar, pero admito que irme me daría mucha lástima". Más allá de los premios y los escenarios, el verdadero legado de Luis Brandoni se expresa en los valores compartidos, las historias vividas y su compromiso con la memoria social y el presente de la Argentina.

Su vida, entre el arte, la ética política y el afecto familiar, persiste como recuerdo vivo en la cultura nacional. Brandoni permanecerá, más allá de la escena, en la emoción de quienes lo aplaudieron y en el eco de una voz honesta.