Como en cualquier gran empresa, existen exigencias, objetivos y presión por resultados. Pero el balance general del empleo en PepsiCo suele ser positivo

Conseguir un buen trabajo ya no es solo cuestión de sueldo y en PepsiCo se entiende a la perfección. Por esto mismo, cada vez más personas buscan un entorno que no se sienta como una condena de lunes a viernes.

La multinacional de alimentos y bebidas, conocida por marcas como Lay’s, Doritos, Pepsi, Gatorade o Quaker posee oficinas modernas, espacios amplios, diseño cuidado, un clima laboral relajado y hasta inclusive comida gratis.

¿Cómo son las oficinas de PepsiCo en Buenos Aires y por qué todos quieren ese trabajo?

Las oficinas de PepsiCo en Argentina poseen espacios pensados no solo para trabajar, sino para permanecer. El edificio cuenta con áreas abiertas, estaciones de trabajo modernas, espacios colaborativos y zonas de descanso. Buscan que el entorno acompañe la productividad sin sentirse rígido o sofocante.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la presencia de áreas recreativas, incluyendo juegos como metegol. Además, según información corporativa, PepsiCo promueve esquemas híbridos en varias posiciones, beneficios de salud, programas de desarrollo profesional y políticas de inclusión y diversidad.

¿Cómo enviar el CV a PepsiCo y conseguir empleo en la empresa?

Existen varias vías concretas para enviar el CV y postularse a un empleo en PepsiCo:

LinkedIn oficial de la empresa

PepsiCo publica de manera constante búsquedas laborales en su perfil corporativo. Ahí se pueden filtrar las ofertas por país, área y nivel de experiencia. El proceso es bastante estándar y se basa en completar datos personales, adjuntar CV y, en algunos casos, responder preguntas adicionales.

Página oficial de carreras de PepsiCo

La compañía cuenta con un portal global de empleos donde se pueden explorar vacantes activas en Argentina y otros países. Este canal suele tener búsquedas más amplias y actualizadas.

Programa de pasantías First Gen

Una de las puertas de entrada más atractivas es el programa de pasantías orientado a estudiantes universitarios. Está diseñado para jóvenes que estén cursando carreras como Administración, Marketing, Comunicación, Recursos Humanos, Ingeniería o afines.

Lo ideal, según especialistas en empleo, es adaptar el CV a cada posición y resaltar experiencia relevante

Los requisitos principales incluyen estar promediando la carrera y tener al menos entre uno y dos años pendientes para graduarse. A cambio, los seleccionados reciben una asignación estímulo, cobertura médica, almuerzo y experiencia profesional en una multinacional.

¿Qué perfiles busca PepsiCo para empleo y trabajo en Argentina?

PepsiCo no es una empresa de un solo rubro y por esto su operación abarca múltiples áreas, lo que significa una demanda constante de perfiles diversos.

Entre los más buscados suelen destacarse:

Profesionales de marketing y comercialización;

Especialistas en logística y supply chain;

Ingenieros industriales y de alimentos;

Analistas financieros y contables;

Expertos en recursos humanos;

Perfiles de comunicación y branding.

También hay oportunidades en plantas productivas, especialmente en roles técnicos y operativos. Lo ideal, según especialistas en empleo, es adaptar el CV a cada posición y resaltar experiencia relevante.

¿Vale la pena trabajar en PepsiCo? Beneficios, ambiente y crecimiento

Más allá del hype en redes sociales, trabajar en PepsiCo tiene fundamentos concretos que explican su atractivo.

Por un lado, se trata de una empresa global con presencia en más de 200 países, lo que abre puertas a carreras internacionales. Por otro, su cultura corporativa pone foco en el desarrollo interno, con programas de capacitación y movilidad dentro de la organización.

En cuanto a beneficios, empleados y ex empleados suelen destacar:

Buen clima laboral;

Beneficios corporativos competitivos;

Posibilidades de crecimiento;

Flexibilidad en algunos roles;

Programas de bienestar.

Claro que no todo es perfecto. Como en cualquier gran empresa, existen exigencias, objetivos y presión por resultados. Pero el balance general suele ser positivo.