El SIE de Correo Argentino permite gestionar cartas documento y telegramas online 24/7, con validación digital, pagos y seguimiento completo

El Correo Argentino dispone de una plataforma web llamada Sistema de Imposición Electrónica (SIE), que centraliza la gestión de envíos con validez legal. A través de este sistema es posible tramitar cartas documento y telegramas sin necesidad de concurrir a una sucursal, con disponibilidad permanente durante todo el año.

El esquema combina procesos digitales con operaciones físicas: el usuario carga y confirma el envío desde la web, mientras que la empresa se encarga de la impresión y distribución mediante su red logística en todo el país.

Alta de usuarios y creación de cuenta

El ingreso al sistema requiere la creación de una cuenta y la selección de un perfil. Existen dos modalidades principales: usuarios particulares y cuentas empresariales.

Las personas físicas utilizan la plataforma a título individual

utilizan la plataforma a título individual Las empresas o pymes operan bajo representación institucional

Cada tipo de usuario cuenta con circuitos de validación y gestión diferenciados.

Una vez completado el registro, el sistema habilita la cuenta mediante verificación por correo electrónico. En el caso de empresas, se incorpora además un acceso adicional destinado a la administración de pagos.

Validación de datos y activación del servicio

Antes de operar plenamente, el usuario debe completar una instancia de verificación inicial. Este proceso puede incluir la carga de documentación y, en determinados casos, validación biométrica.

Una vez aprobados los datos, la plataforma queda habilitada para realizar envíos de manera completa.

Servicios disponibles en la plataforma

El sistema permite gestionar distintos tipos de comunicaciones con valor legal, entre ellos:

Carta Documento

Telegrama de renuncia (Ley 23.789)

Telegrama breve de hasta 30 palabras

¿Cómo funcionan la carta documento, los telegramas gratuitos y los envíos masivos en la plataforma?

Carta documento: uso y características

La carta documento funciona como un medio formal de notificación con respaldo jurídico. Incluye trazabilidad del envío y constancia de recepción.

Puede ser utilizada por cualquier persona mayor de edad, tanto en envíos individuales como múltiples. En casos de representación legal o empresarial, se puede incorporar la figura correspondiente dentro del texto del documento. Además, el sistema permite guardar representaciones habituales para facilitar futuras gestiones.

Telegramas laborales sin costo

Los telegramas incluidos en la Ley 23.789 están dirigidos a trabajadores, jubilados y pensionados, y no tienen costo para el remitente. Su regulación corresponde al marco normativo laboral vigente.

El procedimiento de uso comienza con la selección del producto a enviar, seguido por la carga de datos del destinatario y la redacción del mensaje. Luego se confirma la operación y se completa el pago, según el tipo de cuenta.

En usuarios corporativos, el sistema redirige la transacción a una plataforma de gestión de pagos asociada.

Envíos múltiples o masivos

La plataforma permite realizar envíos masivos mediante plantillas cargadas con múltiples destinatarios. Cada registro puede incluir datos variables que se incorporan automáticamente al texto del mensaje.

Seguimiento y documentación

Cada envío puede ser consultado en tiempo real desde la sección de seguimiento, con filtros por fecha, tipo de servicio o número de tracking.

Los comprobantes, facturas y constancias de entrega están disponibles dentro del perfil del usuario. También es posible visualizar el recorrido completo de cada pieza enviada y descargar la documentación asociada.