La gente expresó su indignación por la situación denunciada en el local de la zona norte de CABA. por vecinos del barrio. en redes sociales

Los usuarios en las redes sociales expresaron su indignación y bronca por la aparición de ratas en la sucursal de la empresa gastronómica de Fabric Sushi en la Costanera, tras la denuncia del periodista Sebastián Fernández Zini.

"Anoche mi sobrina fue a comer al Fabric Sushi de Costanera y se le subió una RATA por la pierna que la rasguñó y la lastimó. Lamentable la atención que recibió del lugar. @FabricSushi", escribió el comunicador.

"La Costanera, como toda costanera de zona norte, está infectada de ratas. Es un peligro porque no les tienen miedo a la gente y andan como si nada".

"Y si vas de noche es peor", expresó una mujer en su cuenta de X, mientras que otra exclamó: "¡¡¡Qué asco!!!".

Ratas en Fabric Sushi

Las reacciones en redes sociales por el incidente: piden acciones legales y cuestionan la respuesta

Un hombre consideró que "corresponde" el inicio de acciones legales, al tiempo que un joven opinó: "Imaginate estar en una cita y que te pase eso… papelón total la reacción jajaja".

@maruchapiru le aconsejó a Fernández Zini que concurra con su hija al hospital público por "protocolo" y "denunciar lo ocurrido". "En Capital, es un nido de ratas. De madrugada no podés caminar por la calle"; "¡Qué barbaridad! ¡Qué peligro! Se tiene que aplicar la antitetánica"; "El quilombo que armó en ese instante. Se levantan todos y se van sin pagar", fueron otros de los comentarios.