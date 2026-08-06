La iniciativa Phoenix Species Project busca recuperar animales y plantas al borde de la extinción con apoyo científico y comunidades locales.

Mientras distintos gobiernos reducen algunas políticas destinadas a la protección ambiental, una iniciativa privada busca avanzar en sentido contrario: destinar recursos millonarios para evitar la desaparición de especies amenazadas en todo el planeta. El proyecto se llama Phoenix Species Project y fue presentado por el actor Leonardo DiCaprio y el empresario Jeff Bezos con un fondo inicial de US$200 millones. La propuesta apunta a trabajar en la recuperación de 100 especies consideradas entre las más amenazadas del mundo.

"La naturaleza está llena de historias de recuperación cuando las personas invierten en proteger y restaurar el planeta. Especies que se creían extintas han regresado. Poblaciones reducidas a apenas un puñado de individuos se han recuperado. Ecosistemas enteros se han restablecido", destacaron en el comunicado de presentación.

Cómo funcionará el proyecto que busca salvar especies al borde de la extinción

La iniciativa reúne aportes de la organización Re:wild, fundada por DiCaprio, y el Fondo Bezos para la Tierra, con el respaldo de otras entidades como Age of Union y la Fundación Familiar Todd Graves.

Tanto DiCaprio como Bezos realizaron aportes iniciales de u$s100 millones cada uno para poner en marcha el programa, que tendrá alcance internacional y abarcará especies de distintos grupos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, invertebrados y plantas.

El plan contempla acciones de conservación en 30 países de todos los continentes, con intervenciones en ambientes tan diversos como océanos, lagos de agua dulce, selvas tropicales y zonas volcánicas.

Según explicaron sus impulsores, el objetivo es financiar proyectos de recuperación de especies que enfrentan un riesgo extremo de desaparición, junto con investigadores, pueblos indígenas, comunidades locales y organizaciones especializadas en conservación.

El primate de Madagascar que recibió apoyo para evitar su desaparición

Entre los animales incluidos en la iniciativa aparece el sifaka de corona dorada, un primate de Madagascar considerado uno de los símbolos de la lucha contra la pérdida de biodiversidad.

Tiana Andriamanana, directora ejecutiva de la Asociación Fanamby, una de las organizaciones que trabaja en su protección, explicó:

"Hemos protegido al sifaka de corona dorada durante años con un presupuesto que jamás alcanzaría el valor que esta especie merece, pero dejar que se extinguiera nunca fue una opción".

La entidad recibirá apoyo económico del Phoenix Species Project para continuar con las tareas de conservación.

El rol ambiental de Leonardo DiCaprio

Además de su trayectoria cinematográfica, DiCaprio se convirtió en una de las figuras públicas más reconocidas por su activismo ambiental.

En 2014 fue designado Mensajero de la Paz de la ONU contra el cambio climático. Dos años después participó como productor del documental Antes de que sea tarde, centrado en los efectos del calentamiento global.

En 2021 creó Re:wild, una organización dedicada a proteger ecosistemas y especies amenazadas. Ese mismo año apoyó la creación del Parque Nacional Ansenuza, ubicado en la provincia argentina de Córdoba.

"Durante décadas, científicos, pueblos indígenas, comunidades locales y líderes conservacionistas han estado a la vanguardia en la protección de la naturaleza, y lo que la investigación ha dejado claro es que las especies al borde de la extinción suelen ser las que sustentan algunos de los ecosistemas más importantes del mundo", afirmó DiCaprio en el comunicado.

El programa cuenta además con el respaldo científico de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el objetivo de aplicar criterios científicos en la selección y recuperación de especies.

Más de 31.000 especies están amenazadas según la UICN

La situación global de la biodiversidad continúa siendo crítica. Según los registros de la UICN, de las casi 176.000 especies evaluadas en su Lista Roja, más de 31.000 están clasificadas como En Peligro Crítico, En Peligro o Extintas en estado silvestre.

En ese contexto, Phoenix Species Project busca concentrar recursos en aquellas especies que tienen mayores probabilidades de desaparecer si no reciben asistencia inmediata.

Cuáles son algunas de las especies incluidas en la lista Phoenix

La selección contempla animales y plantas con características únicas y amenazas muy diferentes: