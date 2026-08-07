Dexter lanzó una liquidación de zapatillas Nike con rebajas de hasta 50%. Hay modelos de running y urbanos con fuertes descuentos

Comprar zapatillas Nike a menor precio tiene una nueva alternativa: el ahorro aparece en el outlet online de Dexter, que lanzó una liquidación con fuertes descuentos en distintos modelos de la marca deportiva. La propuesta incluye opciones para running, entrenamiento y uso urbano, con rebajas que llegan hasta el 50% según producto y disponibilidad.

Entre las oportunidades aparecen modelos reconocidos como Nike Air Zoom Pegasus, Nike Interact Run y Nike Run Defy, con precios reducidos frente a sus valores habituales. La disponibilidad depende de los talles y del stock disponible al momento de la compra.

Cuáles son las zapatillas Nike que aparecen con hasta 50% de descuento en Dexter

Entre los modelos destacados de la liquidación aparecen:

Los precios corresponden a la sección de liquidación de Dexter y pueden modificarse según talle, color y disponibilidad de stock.

Nike Run Defy: $54.999 (antes $109.999) – 50% de descuento.

$54.999 (antes $109.999) – Nike Air Zoom Pegasus 41: $124.999 (antes $249.999) – 50% de descuento .

$124.999 (antes $249.999) – . Nike Interact Run: $79.999 (antes $159.999) – 50% de descuento .

$79.999 (antes $159.999) – . Nike Revolution 7: $59.999 (antes $119.999) – 50% de descuento .

$59.999 (antes $119.999) – . Nike Run Defy: $54.999 (antes $109.999) – 50% de descuento .

$54.999 (antes $109.999) – . Nike Air Max Nuaxis: $99.999 (antes $199.999) – 50% de descuento .

$99.999 (antes $199.999) – . Nike Air Max Nuaxis Hombre: $118.999 (antes $199.999) – 40% de descuento .

$118.999 (antes $199.999) – . Nike Downshifter 13 Hombre: $89.999 (antes $149.999) – 40% de descuento .

$89.999 (antes $149.999) – . Nike Court Vision Low Next Nature Hombre: $101.999 (antes $169.999) – 40% de descuento .

$101.999 (antes $169.999) – . Nike Court Vision Low Be Hombre: $101.999 (antes $169.999) – 40% de descuento .

$101.999 (antes $169.999) – . Nike Air Max SC: $131.999 (antes $189.999) – 30% de descuento .

$131.999 (antes $189.999) – . Nike Air Max Excee Hombre: $159.999 (antes $229.999) – 30% de descuento .

$159.999 (antes $229.999) – . Nike Journey Run Hombre: $138.999 (antes $199.999) – 30% de descuento .

$138.999 (antes $199.999) – . Nike V5 RNR Hombre: $138.999 (antes $199.999) – 30% de descuento .

$138.999 (antes $199.999) – . Nike Revolution 7 Hombre: $82.999 (antes $119.999) – 30% de descuento .

$82.999 (antes $119.999) – . Nike Run Swift 3 Hombre: $124.999 (antes $179.999) – 30% de descuento.

Cuáles son los modelos destacados

Entre las opciones más buscadas aparece la Nike Air Zoom Pegasus 41, una zapatilla pensada para running diario que combina amortiguación y comodidad para entrenamientos sobre asfalto.

También se destaca la Nike Revolution 7, una de las alternativas más económicas de la marca, orientada tanto a quienes empiezan a correr como a quienes buscan una zapatilla para uso cotidiano.

Otra de las oportunidades es la Nike Interact Run, un modelo versátil para entrenamiento y actividad física, mientras que las Air Max Nuaxis apuntan a quienes buscan una opción urbana con la estética clásica de la línea Air Max

Cómo comprar las zapatillas Nike en oferta

Para acceder a las promociones, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de Dexter, entrar en la sección de liquidación, seleccionar el modelo disponible y elegir talle y color antes de completar la compra.

Al tratarse de una liquidación, algunos productos pueden agotarse rápidamente y los descuentos pueden variar según la disponibilidad.

Medios de pago y cuotas para comprar las zapatillas Nike

Además del descuento aplicado sobre los modelos en liquidación, Dexter ofrece distintas alternativas de financiación para las compras online.

Entre las promociones vigentes informadas por la tienda se encuentran:

Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Amex y Cabal bancarizadas.

bancarizadas. Hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos mediante tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas, según los montos mínimos establecidos por la promoción.

bancarizadas, según los montos mínimos establecidos por la promoción. Hasta 6 cuotas sin interés a través de Mercado Pago utilizando tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Las condiciones pueden cambiar según la fecha, el banco, el medio de pago elegido y el monto de compra, por lo que conviene revisar la promoción activa antes de finalizar la operación