Según un relevamiento, los argentinos eligieron la app de envíos para comprar alcohol, con picos de órdenes los sábados y liderazgo regional

La cerveza continúa ocupando un lugar destacado dentro de los hábitos de consumo de los argentinos y sigue consolidándose como una de las bebidas más elegidas para reuniones, celebraciones y comidas. En el marco del Día Internacional de la Cerveza, un relevamiento realizado por PedidosYa mostró que las ventas de cerveza en PedidosYa Market registraron un crecimiento del 80% entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

El informe señala que buena parte de este incremento estuvo vinculado al contexto generado por el Mundial de fútbol 2026, un evento que impulsó reuniones en hogares y encuentros entre amigos para seguir los partidos. En ese escenario, el servicio de delivery ganó protagonismo como alternativa para resolver en un solo pedido la compra de bebidas, comidas y otros productos.

Los datos también permiten conocer cómo evolucionan los hábitos de consumo de los usuarios argentinos y cuáles son las ciudades, los días y los horarios en los que la cerveza concentra una mayor demanda. A esto se suman indicadores sobre la industria cervecera, el crecimiento de las variedades sin alcohol y el impacto económico que genera la actividad en el país.

El Día Internacional de la Cerveza y su origen

El Día Internacional de la Cerveza nació en 2007 en la ciudad de Santa Cruz, California, con el objetivo de reunir a personas aficionadas a esta bebida y promover la cultura cervecera. Con el paso de los años, la celebración se extendió a distintos países y actualmente se conmemora cada primer viernes de agosto.

La fecha busca reconocer la historia de una bebida cuya elaboración se remonta a miles de años y que continúa teniendo presencia en distintos momentos sociales, desde encuentros familiares hasta celebraciones y eventos deportivos.

En Argentina, esta efeméride coincide con un mercado que mantiene niveles elevados de consumo y una industria integrada por productores de materias primas, fabricantes, distribuidores, comercios gastronómicos y cadenas de comercialización.

Cómo consumen cerveza los argentinos según PedidosYa

El informe elaborado por PedidosYa muestra que los usuarios de la plataforma presentan patrones de consumo bien definidos cuando solicitan cerveza mediante delivery.

Entre enero y julio de 2026, las ciudades argentinas con mayor cantidad de pedidos fueron:

Buenos Aires

Córdoba

Bahía Blanca

La Plata

Rosario

En cuanto al comportamiento semanal, el sábado fue el día con mayor volumen de órdenes, mientras que el horario de mayor demanda se ubicó alrededor de las 20 horas, una franja que coincide con cenas, reuniones sociales y momentos de recreación.

Estos datos reflejan que la cerveza continúa siendo una de las principales elecciones cuando los usuarios realizan compras destinadas a compartir comidas o encuentros en el hogar.

Buenos Aires lidera también el consumo a nivel regional

El relevamiento de PedidosYa también comparó el comportamiento de los usuarios en distintos países de América Latina.

Dentro de ese ranking regional, Buenos Aires ocupa el primer lugar entre las ciudades donde más cerveza se pide mediante la aplicación. Detrás aparecen:

Montevideo (Uruguay)

Santiago (Chile)

Lima (Perú)

Managua (Nicaragua)

La información refleja la importancia del mercado argentino dentro del consumo regional de cerveza a través de plataformas de delivery.

Qué comidas acompañan con mayor frecuencia a la cerveza

Los datos de PedidosYa muestran que la cerveza rara vez forma parte de un pedido individual. En la mayoría de los casos aparece acompañada por comidas preparadas, principalmente aquellas vinculadas con reuniones o encuentros grupales.

Las opciones más solicitadas junto con la cerveza son:

Pizzas

Empanadas

Hamburguesas

Además del comportamiento registrado en la plataforma, existen determinadas combinaciones que suelen asociarse con distintos estilos de cerveza.

Las lager suelen acompañar pizzas, hamburguesas y snacks. Las IPA aparecen con mayor frecuencia junto a carnes o preparaciones condimentadas. Las cervezas de trigo suelen combinarse con ensaladas, pescados y sándwiches, mientras que las variedades stout y otras cervezas oscuras se consumen habitualmente junto a carnes asadas o postres elaborados con chocolate.

Desde PedidosYa explicaron que los usuarios tienden a concentrar en una única compra distintos productos destinados a compartir.

"La cerveza ocupa un lugar central en muchas ocasiones de consumo y vemos cómo acompaña tanto reuniones planificadas como pedidos espontáneos. Cada vez más usuarios eligen resolver todo en una sola compra desde la app, combinando comidas, bebidas y productos para compartir", señalaron desde la compañía.

El boom de la cerveza en Argentina: creció 80% por delivery y ya hay un día y horario favoritos

Los datos que explican el peso de la cerveza en Argentina

Más allá del comportamiento observado en las plataformas digitales, distintos indicadores muestran la relevancia que tiene la cerveza dentro de la economía y el consumo argentino.

1. Una bebida vinculada a los encuentros

La cerveza mantiene una fuerte presencia en reuniones familiares, encuentros entre amigos, recitales, eventos deportivos y celebraciones. Su consumo continúa asociado principalmente a actividades sociales presenciales.

2. Impacto sobre la cadena agroindustrial

La actividad cervecera involucra una extensa cadena de producción. En el caso de Cervecería y Maltería Quilmes, la empresa trabaja con 1.200 productores agropecuarios, abastece a 250.000 comercios entre bares, restaurantes, almacenes y autoservicios, y genera alrededor de 90.000 puestos de trabajo dentro de su cadena de valor.

3. Exportaciones y producción nacional

Durante 2025, la compañía exportó por u$s370 millones. Además, una de cada cuatro cervezas que comercializa en distintos mercados internacionales se elabora utilizando cebada producida en la provincia de Buenos Aires.

Este dato refleja la participación de la producción agrícola argentina dentro del abastecimiento global de la empresa.

4. Elaboración local

El mercado argentino combina marcas internacionales producidas localmente con etiquetas nacionales. La fabricación en el país permite abastecer la demanda interna mediante plantas instaladas en diferentes provincias.

Consumo per cápita y aporte económico

En Argentina, el consumo anual de cerveza ronda los 43 litros por habitante, una cifra que ubica a esta bebida entre las principales opciones dentro del mercado de bebidas alcohólicas.

A este nivel de consumo se suma el rol que cumplen bares y restaurantes como espacios donde la cerveza concentra una parte importante de las ventas.

Según un estudio global elaborado por Oxford Economics, el 77% de las personas considera que los bares favorecen la conexión entre las personas, lo que refleja la importancia de estos establecimientos tanto desde el punto de vista económico como social.

Ingredientes y controles durante la producción

La cerveza se elabora utilizando cuatro ingredientes principales:

Agua

Cebada

Lúpulo

Levadura

Las distintas recetas son desarrolladas por maestros cerveceros y adaptadas según cada variedad.

El proceso productivo también incluye controles de calidad. De acuerdo con los datos difundidos por la industria, durante la elaboración se realizan más de 1.000 controles, desde la recepción de las materias primas hasta el producto final que llega al consumidor.

La producción local también permite reducir los tiempos entre la fabricación y la comercialización.

El crecimiento de las cervezas sin alcohol

Uno de los segmentos que más expansión registró durante los últimos años es el de las cervezas sin alcohol.

La categoría 0.0 triplicó su volumen en Argentina desde enero de 2024 y, actualmente, seis de cada diez consumidores ya probaron alguna de estas variedades. Entre quienes optan por este tipo de bebidas, el principal motivo mencionado es la intención de moderar el consumo de alcohol, razón señalada por el 40% de los consumidores.

El mercado ofrece actualmente distintas alternativas, entre ellas:

Quilmes 0.0

Stella Artois Sin Alcohol

Corona Cero

Michelob Ultra Sin Gluten

Stella Artois Pure Gold

Los datos también muestran que el 85% de quienes consumen cerveza sin alcohol también toman cerveza tradicional, alternando entre ambas según el contexto o la ocasión.

Una bebida con presencia en los momentos de descanso

Otro de los indicadores relevados muestra que la cerveza representa el 17,3% de las ocasiones de relax entre los consumidores.

Este comportamiento la ubica entre las bebidas alcohólicas más elegidas para acompañar momentos de descanso o encuentros sociales.

La graduación alcohólica habitual, que generalmente se ubica entre 3% y 6%, también forma parte de las características comunes de la mayoría de los estilos comercializados en el país.

Tres recomendaciones para servir correctamente una cerveza

Además de la elección del estilo, la forma de servir la cerveza influye sobre sus características.

Una de las recomendaciones consiste en servirla dejando aproximadamente dos dedos de espuma, ya que esta capa ayuda a conservar los aromas, proteger la bebida de la oxidación y mantener el gas natural.

También se aconseja utilizar un vaso o una copa, en lugar de consumirla directamente del envase. De esta manera es posible apreciar mejor el color, el aroma y el sabor, además de favorecer la liberación de parte del gas.

Por último, especialistas del sector destacan la importancia del maridaje, ya que la variedad de estilos disponibles permite combinar la cerveza con diferentes tipos de comidas, desde ensaladas y pescados hasta carnes, platos condimentados o postres elaborados con chocolate.

Con un crecimiento sostenido del consumo a través del delivery, una industria que involucra a miles de productores y comercios, y una oferta que incorpora nuevas variedades adaptadas a distintos perfiles de consumidores, la cerveza mantiene un lugar relevante dentro del mercado argentino. Los datos difundidos en el marco del Día Internacional de la Cerveza muestran que continúa siendo una de las bebidas con mayor presencia en reuniones sociales, encuentros deportivos y comidas compartidas, al tiempo que conserva un peso significativo en la actividad económica y productiva del país.