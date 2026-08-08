Lionel Messi está llegando a Rosario para el último adiós a su padre Jorge

Está previsto que Messi llegue a su ciudad natal este sábado por la noche, tras conocer la noticia del fallecimiento de su padre, quien perdió la vida hoy

El mundo del deporte se encuentra profundamente conmovido tras conocerse una de las noticias más tristes para el capitán de la Selección Argentina. Lionel Messi arribaría a la ciudad de Rosario este sábado por la noche, en un horario estimado entre las 20:00 y las 20:30, con el único objetivo de acompañar a su familia en este difícil momento. La Pulga despegó del aeropuerto de Fort Lauderlade a las 11.20 de la mañana en su avión privado.

Su padre, Jorge Messi, falleció hoy a los 68 años de edad en su Rosario natal, luego de haber atravesado un delicado estado de salud que se había prolongado y complejizado de forma severa durante los últimos meses.

El avión de Lionel Messi despegó de Fort Lauderdale este sábado a las 11.20 de la mañana rumbo a Rosario

Frente al impacto de la triste novedad, el entorno íntimo del futbolista trazó una estrategia basada en el estricto hermetismo para transitar las próximas horas alejados de la exposición mediática. Según la información preliminar, la familia decidió de manera unánime que no se realizará una ceremonia velatoria pública. La intención fundamental de la madre del astro, Celia Cuccittini, y de sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, es atravesar el duelo bajo la más absoluta reserva familiar en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

Está previsto que el cuerpo de Jorge Messi sea inhumado en el cementerio privado Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez. De todas formas, los detalles logísticos, las precisiones horarias y los procedimientos definitivos se mantienen bajo total confidencialidad y no contarán con comunicados oficiales por parte de la familia, con el objetivo explícito de evitar concentraciones de público y resguardar la intimidad del futbolista y sus allegados.

La partida de Jorge Messi, quien además de ser su padre cumplió un rol determinante como su representante durante gran parte de su trayectoria profesional, generó una ola inmediata de condolencias y mensajes de afecto en el ámbito futbolístico. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado expresando su dolor y enviando su acompañamiento al capitán. A esa muestra de afecto se sumaron la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), el Fútbol Club Barcelona —institución donde Jorge tuvo un rol clave desde la llegada de Lionel a España en el año 2000— y diversas entidades deportivas de todo el planeta.

Durante los últimos meses, el delantero argentino había seguido con extrema atención y preocupación el día a día de la evolución médica de su padre. Este viaje de urgencia programado para el sábado por la noche marca el reencuentro de Lionel con sus raíces en el marco de una despedida estrictamente íntima, orientada a honrar la memoria del hombre que lo acompañó desde sus primeros pasos en la ciudad hasta la cima del deporte mundial.