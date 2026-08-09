El video del homenaje de Barcelona a Jorge Messi en pleno partido que emocionó a los hinchas

En la previa del encuentro ante Nottingham Forest, los jugadores del conjunto Culé hicieron un minuto de silencio por el fallecimiento del papá de Leo

En la previa del encuentro ante Nottingham Forest, los jugadores del Barcelona hicieron un minuto de silencio por el fallecimiento del papá de Leo Messi. Además, cada uno lleva una cinta negra en la manga de la camiseta.

Jorge Messi, falleció el viernes 7 de agosto a las 22 horas a los 68 años de edad en su Rosario natal, luego de haber atravesado un delicado estado de salud que se había prolongado y complejizado de forma severa durante los últimos meses. Lionel Messi había despegado del aeropuerto de Fort Lauderlade a las 12.20 de la mañana en su avión privado, junto a su esposa Antonela y sus tres hijos.

Frente al impacto de la triste novedad, el entorno íntimo del futbolista trazó una estrategia basada en el estricto hermetismo para transitar las próximas horas alejados de la exposición mediática. La familia decidió de manera unánime que no se realizará una ceremonia velatoria pública. La intención fundamental de la madre del astro, Celia Cuccittini, y de sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, fue atravesar el duelo bajo la más absoluta reserva familiar en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

La partida de Jorge Messi, quien además de ser su padre cumplió un rol determinante como su representante durante gran parte de su trayectoria profesional, generó una ola inmediata de condolencias y mensajes de afecto en el ámbito futbolístico. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado expresando su dolor y enviando su acompañamiento al capitán. A esa muestra de afecto se sumaron la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), el Fútbol Club Barcelona —institución donde Jorge tuvo un rol clave desde la llegada de Lionel a España en el año 2000— y diversas entidades deportivas de todo el planeta.

Durante los últimos meses, el delantero argentino había seguido con extrema atención y preocupación el día a día de la evolución médica de su padre. Este viaje de urgencia programado para el sábado por la noche marca el reencuentro de Lionel con sus raíces en el marco de una despedida estrictamente íntima, orientada a honrar la memoria del hombre que lo acompañó desde sus primeros pasos en la ciudad hasta la cima del deporte mundial.

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que, tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, dispuso una serie de medidas de duelo que alcanzarán a todas las categorías del fútbol argentino.

Antes del comienzo de cada partido se realizará un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi. Además, los árbitros, jugadores y cuerpos técnicos deberán utilizar brazaletes negros en señal de duelo.

La entidad que conduce Claudio Tapia también ordenó que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el próximo viernes 14 de agosto.

A través de un comunicado, el presidente de la AFA, el Comité Ejecutivo y "toda la familia del fútbol argentino" expresaron sus condolencias a Lionel Messi, sus hermanos y el resto de sus familiares.

"La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", escribió

El mensaje de la Selección argentina por la muerte de Jorge Messi

La Selección argentina también publicó un mensaje en sus redes sociales para acompañar a Lionel Messi y su familia. La publicación estuvo acompañada por una imagen del capitán con la camiseta albiceleste, acomodándose la cinta con el número 10.

"Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo".

Horas antes, Newell's Old Boys y la Liga Profesional de Fútbol también confirmaron la muerte de Jorge Messi y expresaron sus condolencias, al igual que distintas federaciones y clubes de fútbol de la Argentina y otros países.

En las instalaciones de Newell's y en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, denominado Lionel Andrés Messi, las banderas fueron colocadas a media asta.

Jorge Messi tuvo un papel central en la carrera profesional de su hijo. Además de acompañarlo desde sus primeros pasos en el fútbol e inculcarle su pasión por la pelota, fue una figura clave en el vínculo de Lionel con el fútbol argentino y con la Selección.

Durante los primeros años de la carrera de Messi, Jorge impulsó la difusión de videos con las actuaciones de su hijo en las inferiores del Barcelona. También intervino en 2008 para facilitar que el club catalán cediera a Lionel para disputar los Juegos Olímpicos de Beijing, torneo en el que la Selección argentina consiguió la medalla de oro.