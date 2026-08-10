Tres trabajadores quedaron aislados cerca de Las Leñas por la nieve y el hielo en la ruta 222 y esperan asistencia en medio del frío extremo

El temporal de nieve que afecta a distintos sectores de Mendoza, en medio de un escenario de clima extremo, complicó el regreso de un contingente turístico y dejó a tres integrantes de una empresa de transporte aislados en las inmediaciones de Las Leñas.

Dos conductores y un coordinador de Sol Bus permanecen en uno de los vehículos de la compañía, a la espera de que las condiciones del camino permitan el ingreso de los equipos de asistencia. La situación se volvió especialmente delicada por el intenso frío que se registra en esa zona de la cordillera.

Desde la empresa advirtieron que el escenario meteorológico es extremo. "Hace 20 grados bajo cero ahí donde ellos están", señalaron al describir las condiciones que enfrentan los trabajadores.

El problema se produjo luego de que la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la ruta provincial 222 bloquearan la circulación de los micros. A esto se sumó un accidente ocurrido en el mismo corredor, que terminó de complicar el tránsito. Mientras esperan una solución, los trabajadores permanecen dentro de uno de los colectivos.

De acuerdo con lo informado por la empresa, ponen en funcionamiento el motor cada cierto tiempo para mantener una temperatura mínima en el interior y utilizan la señal telefónica cuando está disponible para informar sobre su situación.

¿Qué pasó con los pasajeros de los micros que quedaron varados en Mendoza?

Los vehículos habían iniciado el domingo por la tarde el recorrido que debía llevarlos desde Las Leñas hasta la ciudad de Mendoza. Sin embargo, el deterioro de las condiciones de circulación hizo imposible completar el trayecto previsto.

Ante el riesgo que implicaba continuar con un contingente a bordo, la empresa optó por retirar a los pasajeros de los micros. El grupo fue trasladado hasta la capital provincial y desde allí pudo continuar el viaje hacia San Luis.

La prioridad pasó entonces a ser la seguridad de los tres empleados que habían quedado en la zona. Los dos choferes y el coordinador no pudieron seguir el mismo camino debido a que los vehículos quedaron impedidos de avanzar hacia Los Molles.

Verónica Escudero, coordinadora de viajes de Sol Bus, explicó a Cadena 3 que la situación se complicó durante la madrugada y que todavía no habían recibido asistencia. "Desde las 2 de la mañana [de este lunes] no hay movimiento alguno para poderlos ayudar".

La representante de la empresa también explicó por qué se resolvió retirar a los pasajeros de los colectivos. "Evacuamos a los pasajeros porque la nieve se compacta y se hace hielo. Se corre, por más que el coche tiene cadenas. Es un peligro con el contingente lleno", explicó.

La preocupación de la compañía está centrada ahora en conseguir que los equipos de emergencia puedan llegar hasta el lugar donde se encuentran los tres trabajadores.

El reclamo por la falta de asistencia

Con el paso de las horas, la falta de una vía de salida aumentó la preocupación de la empresa. La posibilidad de mantener a los trabajadores dentro del colectivo depende de que puedan conservar la calefacción y de que las condiciones externas no empeoren.

La señal telefónica disponible en algunos momentos permitió mantener contacto con ellos y conocer su estado. Sin embargo, la empresa reclama una intervención que permita retirarlos de la zona de manera segura.

"Vialidad no nos atiende… es la vida de dos compañeros de nuestra empresa", reclamó Escudero al referirse a las dificultades para establecer comunicación con el organismo encargado de la infraestructura vial.

El panorama está directamente relacionado con el estado de la ruta provincial 222, uno de los principales accesos hacia el complejo turístico y las localidades ubicadas en ese sector mendocino.

Por qué permanece cerrada la ruta provincial 222

La circulación por ese corredor fue interrumpida como consecuencia de las condiciones generadas por el temporal. Según informó el diario mendocino Uno, la Dirección Provincial de Vialidad dispuso el cierre de la ruta 222 durante el domingo.

La decisión se tomó luego de un accidente múltiple y ante la presencia de hielo sobre la calzada, una combinación que elevó considerablemente el riesgo para quienes intentaran atravesar el sector.

Desde el organismo provincial señalaron que el tránsito no será restablecido hasta que el camino vuelva a presentar condiciones suficientes para garantizar una circulación segura.

Por el momento, la reapertura dependerá tanto de la evolución del fenómeno meteorológico como de las tareas que puedan realizarse para recuperar la transitabilidad del corredor.

La situación también afecta a quienes tenían previsto desplazarse por distintas zonas de montaña de Mendoza, donde la nieve, el hielo y las bajas temperaturas dificultan el movimiento de vehículos.

El temporal también modificó las clases en Mendoza

El impacto del fenómeno climático no quedó limitado al tránsito. Las autoridades provinciales también adoptaron medidas para reducir los desplazamientos en las zonas más afectadas por las condiciones meteorológicas.

Luego de recibir las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas determinó suspender durante este lunes la actividad presencial correspondiente al turno mañana en establecimientos educativos de distintos puntos de Mendoza.

La disposición alcanzó a escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe, San Rafael, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

También se incluyeron sectores de Luján de Cuyo, como Potrerillos y Cacheuta, y áreas pertenecientes a Las Heras, entre ellas Uspallata y Alta Montaña.

La decisión fue adoptada frente al conjunto de condiciones adversas previstas para la jornada, que incluyen nevadas, lluvias, ráfagas intensas de viento, temperaturas bajo cero y dificultades para transitar por distintos caminos.

Mientras continúe el temporal, las autoridades mantienen el seguimiento de las rutas y de las zonas afectadas para determinar cuándo podrán recuperarse las condiciones normales de circulación.