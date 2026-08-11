La mujer había sido arrestada en julio en Philadelphia cuando viajaba para ver a la Selección argentina durante el Mundial 2026

La situación migratoria de Iliana Lick, la niñera argentina de 30 años que permanecía detenida en Estados Unidos, tuvo este martes un desenlace favorable: recuperó la libertad después de que su novio, Steven Melchiorre, pagara la fianza.

La mujer había permanecido bajo custodia durante casi un mes y, en ese período, fue derivada a diferentes centros de detención. Su caso había generado preocupación entre sus familiares y allegados debido a las dificultades para mantener contacto con ella.

Melchiorre confirmó la liberación a través de una publicación en redes sociales. El hombre también había recurrido a esa plataforma para reunir fondos destinados a cubrir los costos legales derivados del proceso.

"Hoy me siento increíblemente agradecido de compartir que Iliana fue liberada oficialmente de la detención del ICE", afirmó.

El novio de Lick también hizo referencia al extenso período que atravesaron desde el arresto:

"Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado".

Por qué fue detenida la niñera Iliana Lick en Estados Unidos

El origen del caso se encuentra en la situación migratoria de la argentina. Lick llegó a Estados Unidos en 2023 utilizando una visa de turista y posteriormente consiguió una extensión.

Con el paso del tiempo, inició un trámite para modificar su condición migratoria y avanzar hacia la obtención de un permiso que le permitiera trabajar en el país.

Sin embargo, la interpretación de las autoridades migratorias fue diferente. Según sostuvieron los organismos estadounidenses, la argentina había superado el período de permanencia autorizado, situación que derivó en el procedimiento que terminó con su detención.

El viaje que terminó con la detención

El arresto se produjo el 11 de julio, cuando Lick estaba en el Aeropuerto Internacional de Philadelphia. La argentina tenía previsto dirigirse a Kansas City con amigos para acompañar a la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Su novio relató que habían hablado poco antes de que ella atravesara la zona de controles del aeropuerto. Después, la comunicación entre ambos se interrumpió.

Lick dejó de contestar los mensajes y, posteriormente, Melchiorre recibió llamados mediante los cuales se enteró de que ella había quedado detenida.

A partir de ese momento comenzó un extenso recorrido por el sistema de detención migratoria estadounidense.

Cuatro estados y dificultades para comunicarse

Durante las semanas que siguieron al arresto, la argentina pasó por establecimientos ubicados en Pensilvania, Luisiana, Texas y Nuevo México.

Los sucesivos traslados hicieron más complejo para sus allegados seguir de cerca el proceso. Su pareja y su familia también tuvieron inconvenientes para comunicarse con ella y obtener información sobre su situación.

Mientras Lick continuaba bajo custodia, Melchiorre avanzó con las gestiones necesarias para afrontar el proceso y puso en marcha una campaña destinada a recaudar dinero para cubrir los gastos legales.

Finalmente, el pago de la fianza permitió que la argentina dejara el centro de detención este martes, aunque su situación migratoria continúa siendo parte de un proceso ante las autoridades estadounidenses.