Nicolás Kreplak cuestionó el cobro a extranjeros no residentes y sostuvo que la crisis sanitaria bonaerense tiene otras causas de fondo

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de cobrar determinadas prestaciones médicas a los extranjeros no residentes en hospitales nacionales. Según sostuvo, la medida no apunta al principal problema que atraviesa el sistema sanitario.

Durante una entrevista en Infobae a las Nueve, el funcionario bonaerense planteó que la presión sobre los hospitales responde principalmente a la pérdida de financiamiento y al traslado de pacientes que dejaron de contar con cobertura de obras sociales o prepagas.

En ese sentido, resumió su posición con una definición contundente: "El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros".

El funcionario puso el acento en que el volumen de atención a extranjeros representa una proporción reducida frente a las demás demandas que absorbe actualmente la red pública.

Cuántos extranjeros no residentes utilizan los hospitales bonaerenses

Los números que expuso el funcionario muestran una participación marginal de este grupo dentro de la demanda hospitalaria bonaerense.

De acuerdo con los datos que presentó, representan una proporción reducida tanto en las guardias como en las internaciones. En concreto, señaló que en la provincia de Buenos Aires "el 0,4 % de las guardias y el 0,5 % de las internaciones" corresponde a este grupo.

También sostuvo que en las provincias ubicadas en zonas fronterizas el porcentaje "nunca supera el 2 %".

A partir de estas cifras, Kreplak consideró que el impacto de la atención a extranjeros no residentes es limitado frente a otros factores que explican el aumento de la demanda hospitalaria.

El cambio que hubo en las camas de los hospitales

Uno de los indicadores utilizados por el funcionario para describir la situación del sistema bonaerense fue la composición de los pacientes internados.

Según explicó, "hoy el 53 % de la cama de los hospitales públicos provinciales está ocupado por gente con obra social o prepaga".

Kreplak afirmó que antes de la actual administración nacional ese porcentaje "no superaba el 40 %". Su interpretación es que el deterioro de determinadas coberturas privadas y de la seguridad social llevó a más personas hacia los hospitales públicos.

De esta manera, la Provincia terminó absorbiendo una demanda que anteriormente se canalizaba por otros sectores del sistema sanitario.

Qué establece el nuevo esquema para los extranjeros

La resolución publicada por el Ministerio de Salud de la Nación establece un mecanismo de cobro para determinadas prestaciones destinadas a extranjeros no residentes en hospitales nacionales.

La disposición contempla la atención médica que no tenga carácter urgente.

Cuando el paciente posee un seguro de salud , el costo puede ser facturado a la compañía aseguradora.

el costo puede ser facturado a la compañía aseguradora. En caso de no contar con cobertura, deberá afrontar el arancel correspondiente antes de recibir la prestación.

La normativa mantiene una excepción central: las emergencias deben ser atendidas de inmediato, sin que la situación migratoria ni los trámites administrativos puedan impedir la asistencia cuando existe un riesgo real e inminente para la vida.

Una vez superada esa situación, las prestaciones posteriores pueden quedar sujetas al cobro.

Los residentes permanentes que acrediten esa condición mediante un DNI vigente mantienen el acceso en las condiciones previstas para su situación migratoria.

Qué provincias ya habían aplicado medidas similares

El debate no comenzó con la nueva resolución nacional. En los últimos años, distintos distritos habían planteado mecanismos para cobrar determinadas prestaciones a extranjeros no residentes.

Entre ellos aparecen la Ciudad de Buenos Aires, Salta y Jujuy, que implementaron o analizaron medidas vinculadas con el financiamiento de la atención sanitaria para personas que no tienen residencia permanente.

La resolución nacional busca establecer un criterio común para los hospitales que dependen de la Nación, aunque mantiene la obligación de brindar atención inmediata frente a emergencias.

Kreplak cuestionó el ajuste y enumeró programas afectados

Más allá de la discusión migratoria, el ministro centró buena parte de sus críticas en la reducción de recursos nacionales destinados a la salud.

Según explicó, la provincia tuvo que asumir gastos y programas que anteriormente contaban con financiamiento de la Nación. Entre los ejemplos mencionó:

Cierre de Remediar

Falta de envío de anticonceptivos

Suspensión de compras de medicamentos para VIH y tuberculosis

"Todo eso saca los recursos y hace que todo esté más crítico, más atención y menos recursos", expresó.

Kreplak también sostuvo que el sistema sanitario bonaerense actualmente brinda "35 % más de respuesta", mientras que IOMA registra "37 % más de internaciones, y cubre 30 % más de medicamento de alto costo".

A su entender, la reducción de prestaciones de PAMI y de algunas coberturas privadas termina aumentando la cantidad de personas que recurren a hospitales y organismos provinciales.

La advertencia de Kreplak sobre salud mental

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a la situación de la salud mental y puso el foco en la población joven.

Afirmó que el suicidio constituye actualmente "la principal causa de muerte en los jóvenes, entre los 15 y los 35 años" y aseguró que, en cantidad de casos, supera la suma de homicidios y accidentes de tránsito.

Kreplak vinculó este escenario con las condiciones socioeconómicas y cuestionó la falta de financiamiento nacional para políticas de salud mental. En ese contexto, mencionó el cierre de residencias y programas y las dificultades para acceder a determinados medicamentos.

Qué dijo sobre IOMA

El titular de Salud bonaerense también defendió la situación de IOMA y rechazó que la obra social provincial haya aplicado un ajuste generalizado.

Según afirmó, IOMA "no ha hecho un ajuste" y actualmente brinda "un 37% más de prestaciones que antes de que asuma Milei".

El funcionario reconoció que pueden existir problemas puntuales vinculados con los pagos a proveedores, aunque negó que eso implique una reducción general de las prestaciones para los afiliados.

La percepción sobre la atención pública

Por último, Kreplak planteó una diferencia entre la experiencia concreta de quienes utilizan hospitales públicos y la imagen general que existe sobre el sistema.

Según relató, una encuesta realizada antes de la actual gestión mostraba que "el 98 % decía que le había ido muy bien" entre quienes habían utilizado el sistema de salud.

Para el ministro, esa diferencia entre la experiencia de los pacientes y la percepción general también forma parte de la discusión sobre el funcionamiento de la salud pública.