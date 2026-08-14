Cuenta DNI brinda un beneficio para comprar garrafas con 40% de descuento en agosto

El beneficio está disponible durante agosto para quienes compren gas envasado en comercios adheridos y paguen con la billetera digital

En el mes de agosto, Cuenta DNI ofrece un 40% de descuento en la compra de garrafas, con un tope de reintegro de $18.000 por persona. La promoción está disponible durante todo el mes y alcanza a quienes paguen mediante la billetera digital del Banco Provincia en los comercios adheridos.

El beneficio puede representar un alivio para los hogares que no cuentan con conexión a la red de gas y dependen del gas envasado para cocinar, calefaccionar sus viviendas o disponer de agua caliente.

Cómo funciona el descuento de Cuenta DNI en garrafas

La promoción contempla un 40% de descuento sobre las compras realizadas en los puntos de venta que participan del programa. El reintegro tiene un límite de $18.000 mensuales por persona.

Para alcanzar ese máximo, es necesario realizar compras por un total de $45.000 durante agosto, ya que el 40% de ese monto equivale exactamente al tope establecido por Banco Provincia.

El beneficio se encuentra disponible todos los días del mes, por lo que no es necesario concentrar la compra en una jornada determinada. Esto permite distribuir las compras de acuerdo con las necesidades de cada hogar.

La devolución se aplica de acuerdo con las condiciones de la promoción y utilizando Cuenta DNI como medio de pago. Por ejemplo, la empresa detalla que los clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco no recibirán el mencionado reintegro.

Dónde se puede comprar una garrafa con descuento

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los usuarios es que el beneficio no alcanza a cualquier comercio que venda garrafas. La promoción está limitada a los distribuidores y puntos de venta adheridos al programa.

Por eso, antes de realizar la compra, es conveniente consultar el listado oficial de comercios habilitados por Banco Provincia. De esta forma, cada usuario puede verificar que el establecimiento participe de la promoción y evitar realizar una compra esperando un reintegro que finalmente no corresponda.

La búsqueda de comercios adheridos forma parte de la información disponible dentro de los canales oficiales de Cuenta DNI. El buscador permite filtrar por nombre de comercio, dirección y localidad. Cabe recordar que el listado puede cambiar sin previo aviso, por lo que antes de efectuar la compra conviene revisar si el comercio se encuentra adherido.

Cómo aprovechar el reintegro de $18.000

Para obtener el beneficio, el usuario debe realizar el pago de la compra mediante Cuenta DNI en un comercio adherido. En este caso, dentro de la app, se debe pagar con "Pago Clave DNI" o QR de la app.

El dato más importante para quienes buscan aprovechar al máximo la promoción es el tope mensual. Con un gasto acumulado de $45.000, el descuento del 40% llega a los $18.000 máximos de reintegro.

Por ejemplo, si una persona realiza una compra de $20.000, el descuento correspondiente sería de $8.000. Si el gasto alcanza los $30.000, el beneficio llega a $12.000. Recién al acumular $45.000 en compras se alcanza el máximo mensual de $18.000.

Una vez superado ese monto, las compras adicionales ya no generan reintegro, debido al límite mensual establecido para la promoción. Sin embargo, es muy común que en las familias que necesitan más garrafas tengan más de una cuenta como, por ejemplo, una pareja.

El beneficio adquiere especial importancia durante los meses de bajas temperaturas, cuando aumenta el consumo de energía y los hogares que no tienen acceso a la red de gas deben recurrir con mayor frecuencia a las garrafas.

En esos casos, aprovechar una promoción con un tope de $18.000 mensuales puede reducir de manera significativa el gasto destinado al gas envasado.

De todos modos, el ahorro efectivo dependerá del precio de las garrafas en cada comercio, de la cantidad de unidades que necesite cada familia y de que el punto de venta se encuentre incluido entre los establecimientos adheridos.

La promoción de agosto se suma así al esquema de beneficios que Banco Provincia mantiene a través de Cuenta DNI, entre los que se destacan:

10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, sin límite de reintegro

10% de ahorro en librerías de texto los lunes y martes, también sin tope

20% de descuento en comercios de cercanía de lunes a viernes, con tope semanal de $6.000

25% de descuento en gastronomía durante sábados y domingos, con tope de $8.000 semanales

30% de descuento en marcas seleccionadas, con reintegro máximo de $15.000 al mes

40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, con reintegro máximo de $6.000 por semana

De esta forma, las promociones con Cuenta DNI se presentan como una alternativa para aliviar el bolsillo durante agosto de los hogares que dependen del gas envasado, en un período del año en el que aumenta la demanda de garrafas por las bajas temperaturas.