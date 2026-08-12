El exfutbolista brasileño presentó una propuesta junto a un fondo de inversión para tomar el control del AS Mónaco y afrontar su crisis financiera

El exfutbolista brasileño Ronaldinho busca dar un nuevo paso en su incursión en el mundo empresarial y presentó, junto con el fondo de inversión Clayton Sport, una propuesta para quedarse con el control del AS Mónaco.

La iniciativa apunta a rescatar económicamente a la institución, que atraviesa un momento delicado después de quedar fuera de la máxima categoría del básquet francés por no cumplir con los requisitos financieros exigidos.

La propuesta fue presentada el lunes ante el director ejecutivo del club, Oleksiy Yefimov, y contempla una primera inyección de fondos destinada a resolver los compromisos más urgentes.

Cuánto dinero pondría Ronaldinho en el proyecto

El plan contempla hacerse cargo de una deuda de 2,5 millones de euros relacionada con la Euroliga y aportar además una garantía bancaria de 5 millones de euros como respaldo financiero.

Sin embargo, la apuesta del brasileño no se limitaría a solucionar las obligaciones inmediatas. El proyecto contempla destinar alrededor de 10 millones de euros por temporada durante un período de entre tres y cinco años.

Ronaldinho, además, podría involucrarse personalmente en la iniciativa. Según la propuesta, existe la posibilidad de que aporte capital propio y tenga un rol dentro de la estructura que asumiría la conducción del club.

De concretarse, su participación iría mucho más allá de una asociación basada exclusivamente en su imagen como exestrella del fútbol mundial.

Quién es el fondo que acompaña a Ronaldinho

La propuesta fue presentada junto a Clayton Sport, un fondo de inversión con sede en Andorra que concentra sus negocios en los sectores del deporte, el entretenimiento y el denominado lifestyle.

La compañía ya tiene experiencia dentro del ámbito deportivo. Entre sus inversiones aparece el FC Andorra, además de otros proyectos relacionados con deportistas y figuras internacionales.

La asociación con Ronaldinho le permitiría sumar a la operación el peso de una de las figuras brasileñas más reconocidas del fútbol mundial.

El Mónaco también analiza otra oferta

La iniciativa del exjugador del Barcelona y el fondo andorrano no es la única alternativa que analiza el AS Mónaco.

La institución también mantiene conversaciones con Jamal Mashburn, exjugador de la NBA, quien impulsa una propuesta a través del consorcio Helen Holdings.

De esta manera, el club tiene sobre la mesa distintas alternativas para conseguir los recursos necesarios y resolver su situación financiera.

Por qué el AS Mónaco necesita una solución urgente

El problema financiero se profundizó después de que la Cámara de Apelación de la Federación Francesa de Básquet ratificara el 1° de agosto la exclusión del equipo de la Betclic Élite 2026/27.

La decisión se produjo porque el club no presentó dentro de los plazos establecidos las garantías necesarias para demostrar que podía afrontar sus compromisos económicos durante la próxima temporada.

La situación resulta particularmente llamativa porque el Mónaco llegaba de celebrar un título. En junio, el equipo se consagró campeón de Francia tras vencer 101-92 al Paris Basketball en el quinto partido de la serie final.

Ronaldinho aparece como posible salvavidas

Ahora, el club intenta revertir la decisión mediante un recurso ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF).

El plazo para presentar los fundamentos vence el 18 de agosto a las 23.59, aunque la institución busca alcanzar antes un acuerdo que permita avanzar con un proceso de recapitalización.

En ese contexto, la aparición de Ronaldinho y Clayton Sport abre una nueva posibilidad para el futuro del Mónaco.

Si la propuesta avanza, el brasileño podría pasar de ser una figura vinculada al entretenimiento deportivo a convertirse en uno de los inversores detrás de la recuperación de un club que atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente.