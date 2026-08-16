Una falla de cinco segundos en una manguera habría desatado la tragedia del fentanilo

La Justicia investiga una desconexión accidental como posible origen de la contaminación de lotes que provocaron 90 muertes y afectaron a otras 44 personas

Una desconexión de apenas cinco segundos en una manguera de tres milímetros podría haber sido el punto de partida de la contaminación masiva de lotes de fentanilo elaborados en la planta del laboratorio Ramallo. La hipótesis es investigada por la Justicia y forma parte de una causa que ya dejó 90 personas fallecidas y otras 44 afectadas en distintos puntos del país.

Según la reconstrucción que surge de los peritajes técnicos, el incidente habría ocurrido en un sector crítico de la planta, donde el fentanilo en polvo se disuelve en agua esterilizada antes de avanzar hacia el proceso de envasado en ampollas de vidrio.

El desperfecto se habría producido en el tramo final de esa cadena. Allí, una manguera de acero quirúrgico transportaba la mezcla hacia el área de llenado. De acuerdo con los expertos que intervienen en la investigación, la desconexión habría permitido el contacto del dispositivo con el aire del recinto, comprometiendo las condiciones de esterilidad requeridas para la elaboración de medicamentos inyectables.

Fentanilo contaminado y tragedia: qué debió ocurrir después de la falla

Uno de los puntos centrales de la investigación es qué hicieron los trabajadores después de detectar el incidente. Las Buenas Prácticas de Fabricación establecen que, ante una pérdida de esterilidad en un proceso de estas características, la producción debe detenerse, el área debe ser sometida a una limpieza y el producto potencialmente afectado debe ser descartado.

Sin embargo, la hipótesis judicial sostiene que el procedimiento habría continuado. Los operarios habrían vuelto a conectar la manguera y completado el llenado de tres lotes adicionales, que posteriormente habrían sido puestos a la venta.

La investigación también incorporó mensajes encontrados en teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos. En uno de los chats, empleados vinculados al área de control de calidad habrían hecho referencia directa al episodio: "Nos agarran por el fentanilo ese de mierda; ese que se desconectó la manguera: ¿te acordás?".

En esa misma conversación, los trabajadores habrían reconocido que el producto estaba "re contaminado" y mencionado el pedido de nuevas muestras cuando el lote ya había sido comercializado.

La fiscal Laura Rotela también puso el foco en las advertencias que habría recibido el laboratorio sobre la peligrosidad de los medicamentos elaborados sin respetar los protocolos de seguridad. Según la acusación, pese a esas alertas no se habrían adoptado las medidas necesarias para evitar que los productos llegaran a los pacientes.

Un intento de volver a esterilizar las ampollas

La investigación sumó además otro episodio que podría resultar determinante para establecer cómo se actuó una vez que comenzaron a aparecer los primeros indicios de contaminación.

Tras reportarse las muertes en el Hospital Italiano de La Plata, la firma HLB habría intentado "re-esterilizar" las ampollas mediante un tratamiento térmico a 107 grados.

Especialistas consultados en el marco de la investigación advirtieron que ese procedimiento pudo haber alterado las propiedades del medicamento. El calentamiento habría podido afectar el principio activo y, en consecuencia, reducir o eliminar su efecto analgésico.

La maniobra es analizada por la Justicia junto con el resto de las decisiones adoptadas por la empresa luego de que surgieran las primeras señales de contaminación.

La investigación por la contaminación del fentanilo

La causa está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien mantiene detenidos a responsables de las firmas involucradas. Además, fueron imputadas exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y del Instituto Nacional de Alimentos (Iname), por su presunta responsabilidad en los controles.

La fiscalía también denunció una posible "operación limpieza" posterior al episodio. Según esa línea de investigación, se habrían producido maniobras destinadas a eliminar evidencias, entre ellas la presunta quema de documentación y la eliminación de registros vinculados con la fabricación de los medicamentos.

El expediente busca determinar ahora si la desconexión de la manguera fue un accidente aislado que desencadenó la contaminación o si existió una cadena de incumplimientos y decisiones posteriores que permitió que los lotes afectados continuaran su recorrido hasta los centros de salud.

En los próximos días, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata deberá definir la situación procesal de las exfuncionarias involucradas en los controles de la planta. La resolución será otro paso central para establecer responsabilidades en una tragedia sanitaria que ya contabiliza 90 víctimas fatales y 44 personas afectadas.