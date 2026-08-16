La periodista Camila Dolabjian aseguró que hasta el perro de Arizaga había consumido droga

En el programa de Mirtha Legrand, Dolabjian reveló detalles desconocidos de la causa que investiga qué fue lo que sucedió en el departamento de Moyano

La investigación penal en torno al escandaloso episodio que protagonizó Facundo Moyano junto a su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano sumó revelaciones que causan conmoción en la opinión pública. Invitada a la mesa de La Noche de Mirtha, la periodista Camila Dolabjian sacó a la luz detalles inéditos y sumamente crudos que constan en el trasfondo de la causa judicial que investiga presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad. En su intervención, la cronista desnudó una trama de impunidad, contradicciones, consumo excesivo de estupefacientes e, incluso, la misteriosa intervención de una llamada de alta influencia política que buscó frenar el accionar del fiscal para limpiar la escena dentro del lujoso departamento de la torre ViewPoint.

De acuerdo con la información confirmada y detallada por Dolabjian en el programa televisivo, existen personas mintiendo activamente en el expediente judicial. La periodista expuso que la joven Candela, en las horas posteriores al incidente y cuando se encontraba bajo un estado de mayor tranquilidad, relató de forma minuciosa que esa noche se había consumido una abundante cantidad de cocaína dentro del inmueble de la Avenida del Libertador, en un encuentro del que participaron ella, Facundo Moyano y una mujer adicional.

La descripción inicial brindada por Arizaga incluyó un componente insólito sobre la mesa ratona del living, donde estaba colocada la sustancia en polvo sobre un espejo circular. "El perro Mafia terminó chupando el espejo que contenía la droga", sostuvo Dolabjian con severidad. El animal, llamado "Mafia", es el mismo que minutos más tarde fue captado por las cámaras de seguridad corriendo desesperado por la vía pública y que estuvo a punto de ser atropellado por un colectivo de línea en medio de la crisis. A pesar de la precisión de este testimonio original, la versión de Arizaga experimentó un giro drástico y veloz ante las autoridades, pasando de describir la escena a negar rotundamente que hubiera ocurrido una agresión o que el dirigente de Camioneros hubiera ingerido estupefacientes.

Causa Moyano: una llamada de pánico a Hugo Moyano y un abogado de crisis

Los detalles revelados por Dolabjian también alcanzaron la estrategia de contingencia desplegada por el entorno familiar del gremialista durante la misma mañana del 4 de agosto. El caso incorporó el audio de la llamada al 911 realizada por un vigilador del edificio que sacude y contradice de forma directa la versión pública del exdiputado. Al enterarse de la gravedad del operativo policial, se efectuó un llamado de urgencia al líder camionero Hugo Moyano. En dicha comunicación, según reveló la periodista, no se le informó sobre una simple discusión de pareja, sino que se le dio a entender que la situación en el departamento de Belgrano podría haber tenido un desenlace fatal.

Ante el pánico generalizado por una posible tragedia de características irreversibles, el jefe del sindicato de Camioneros contactó de manera inmediata a Juan Pablo Fioribelo, un abogado penalista ampliamente conocido en el ámbito judicial por administrar crisis mediáticas de alto perfil, para que asumiera la defensa y tomara el control de la situación bajo la sospecha de una fatalidad. Hacia el cierre de su bloque, Dolabjian sentenció que "está todo podrido" y cuestionó con dureza el millonario patrimonio de Facundo Moyano, señalando que su ostentoso estilo de vida e inmuebles resultan absolutamente incompatibles con sus ingresos formales declarados como empleado de Aubasa y referente del sindicato de peajes.

La chicana del presidente Javier Milei en las redes sociales

El presidente Javier Milei se valió de las repercusiones del expediente para lanzar una dura chicana digital contra la dinastía sindical de los Moyano. A través de su cuenta oficial de Instagram, el jefe de Estado compartió un meme irónico enfocado de forma directa en el dirigente involucrado.

La chicana de Milei a los Moyano

La publicación presidencial incluyó la frase: "Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre". Con este mensaje cargado de sarcasmo, Milei ligó con picardía las explicaciones públicas de Facundo Moyano —quien afirmó en televisión que debió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar a su novia a raíz de un presunto paro cardíaco derivado de un brote psicótico— con el histórico historial de paros generales de transporte impulsados por Hugo Moyano, trasladando un expediente de violencia de género al terreno de la disputa ideológica con el gremialismo.