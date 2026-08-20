La oferta se encuentra en la plataforma Formando Capital Humano y permite acceder a las capacitaciones de manera online y sin horarios fijos

Sin dudas, la tecnología atraviesa cada vez más actividades de la vida cotidiana, desde realizar una transferencia bancaria hasta gestionar un trámite o comunicarse con otras personas. Para quienes necesitan incorporar esas herramientas, el Gobierno mantiene una propuesta de cursos y capacitación gratuita destinada a jubilados.

A través de la plataforma Formando Capital Humano, la categoría específica para este grupo reúne actualmente cursos sobre recursos digitales y tests de autoevaluación. La oferta incluye contenidos de habilidades digitales, inteligencia artificial, educación financiera, emprendimientos y desarrollo personal.

Las capacitaciones son virtuales y asincrónicas, por lo que no requieren asistir a una clase presencial ni seguir un horario determinado. La propuesta también contempla materiales destinados a familiares y personas que acompañan o cuidan a adultos mayores.

Cuáles son los cursos gratuitos disponibles para jubilados

La oferta actual permite elegir entre cursos introductorios y otros que requieren conocimientos previos. Entre las alternativas aparecen propuestas para aprender desde cero a utilizar un teléfono celular, manejar herramientas financieras digitales y conocer aplicaciones de inteligencia artificial.

¿Qué es WhatsApp Business?

La plataforma incorpora un curso específico sobre WhatsApp Business, una herramienta de comunicación pensada para actividades comerciales.

La capacitación está incluida dentro del eje de habilidades para emprender y apunta a quienes buscan incorporar esta aplicación a la gestión de un proyecto o actividad independiente.

De esta manera, los adultos mayores que tienen un emprendimiento pueden sumar una herramienta digital para relacionarse con clientes.

Billeteras virtuales: el futuro del dinero

El curso sobre billeteras virtuales está orientado a comprender cómo funcionan estas herramientas digitales y qué posibilidades ofrecen para administrar dinero.

La ficha oficial explica que las billeteras permiten guardar dinero o activos de manera segura y que la capacitación busca enseñar a diferenciarlas según su tipo. También aborda sus usos vinculados con los pagos, el ahorro y la gestión del dinero.

Los contenidos están divididos en dos ejes:

fundamentos de las billeteras virtuales

tipos de billeteras y casos de uso

Para realizarlo se necesita un teléfono celular o una computadora y conocimientos básicos sobre dispositivos digitales.

Buen trato hacia las personas mayores

No todos los cursos están vinculados con la tecnología. También hay una propuesta enfocada en las relaciones sociales y en la manera en que se percibe a las personas mayores.

"Buen Trato hacia las Personas Mayores" propone reflexionar sobre la vejez y el envejecimiento, además de revisar los mitos y prejuicios que existen alrededor de esta etapa de la vida.

El programa también aborda las distintas formas de maltrato y plantea el concepto de buen trato como una forma de promover vínculos más respetuosos y dignos.

La capacitación está organizada en tres módulos:

Vejez, envejecimiento y miradas sociales

Tipos y formas de maltrato

Hacia una cultura del buen trato

Descubriendo el mundo digital a través del celular: nivel básico

Para quienes todavía no manejan con soltura un teléfono inteligente, la plataforma ofrece un curso introductorio.

El objetivo es que los participantes puedan reconocer las partes básicas del celular y comprender sus principales funciones, para avanzar hacia un uso más autónomo del dispositivo.

La capacitación comienza con una exploración del teléfono y continúa con una introducción a los distintos tipos de software. La plataforma señala que se necesita un celular o computadora y conocimientos básicos en el uso de dispositivos digitales e informáticos.

Descubriendo el mundo digital a través del celular: nivel intermedio

Una vez incorporados los conocimientos iniciales, existe un segundo nivel enfocado en aplicaciones utilizadas para realizar trámites y acceder a servicios públicos.

El curso enseña específicamente a utilizar Mi Argentina, Mi ANSES y SUBE. La intención es que los participantes comprendan cómo funcionan estas plataformas y puedan aprovecharlas con mayor autonomía en sus gestiones cotidianas.

Economía familiar: planificación y hábitos para la organización cotidiana

La administración del dinero también tiene un espacio propio dentro de la propuesta.

El curso de Economía Familiar busca acercar herramientas de planificación financiera para mejorar la organización de los recursos y favorecer hábitos que permitan tomar decisiones económicas más adecuadas.

La capacitación incluye contenidos sobre educación financiera, finanzas personales y familiares y autoempleo, además de un módulo dedicado a la planificación financiera personal y familiar.

También introduce conceptos vinculados con la bancarización y el uso de medios digitales para manejar productos y operaciones financieras.

Facebook para emprendedores

Para los adultos mayores que desarrollan una actividad comercial o tienen un proyecto propio, la plataforma también ofrece Facebook para Emprendedores.

El curso forma parte de las capacitaciones destinadas a desarrollar habilidades para emprender y busca acercar el uso de esta red social al ámbito de los proyectos productivos.

La propuesta aparece actualmente dentro del catálogo específico para adultos mayores y también forma parte de la oferta general de Formando Capital Humano.

Introducción a la inteligencia artificial generativa y grandes modelos de lenguaje

La inteligencia artificial es otro de los contenidos que llegó a la capacitación destinada a adultos mayores.

El curso propone una introducción a la IA generativa y a los llamados grandes modelos de lenguaje. La plataforma plantea como objetivos comprender el alcance de esta tecnología, reconocer sus posibles aplicaciones y comenzar a entender cómo funcionan estos modelos.

También enseña a construir prompts, es decir, instrucciones para interactuar con sistemas de inteligencia artificial, y presenta plataformas que utilizan modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini y Claude.

La capacitación está dividida en dos grandes contenidos: qué es la inteligencia artificial y qué características tiene la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje.

Introducción a la Lengua de Señas Argentina: nivel básico

La propuesta también incorpora un contenido de carácter inclusivo: una introducción a la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Según la ficha oficial, se trata de un primer acercamiento a los conocimientos y habilidades necesarios para familiarizarse con esta forma de comunicación, mediante contenidos interactivos.

El curso comienza explicando qué es la lengua de señas y luego incorpora un contenido audiovisual sobre saludos usuales.

Microsoft Word esencial: habilidades clave para el trabajo y estudio

El manejo de procesadores de texto también está contemplado dentro de la oferta.

El curso de Microsoft Word Esencial busca que los participantes puedan utilizar el programa de manera autónoma y aprovechar sus herramientas para elaborar documentos.

Entre los contenidos figuran espaciados y bordes, listas multinivel, viñetas, tabuladores, notas al pie, imágenes, configuración de páginas, tablas, etiquetas y citas bibliográficas.

La propuesta combina conocimientos teóricos con práctica guiada y apunta a desarrollar capacidades que pueden utilizarse tanto en contextos laborales como académicos.

Word: más allá de lo básico, nivel intermedio

Para quienes ya tienen conocimientos iniciales del procesador de textos, existe una segunda capacitación dedicada a Word.

El nivel intermedio busca profundizar el manejo de herramientas y funciones más avanzadas del programa.

La ficha oficial vuelve a trabajar sobre recursos como listas multinivel, viñetas, tabuladores, notas al pie, imágenes, configuración de páginas, tablas, etiquetas y citas bibliográficas, pero dentro de un trayecto pensado para quienes quieren avanzar más allá de las funciones elementales.

El Gobierno suma guías y tests gratuitos para jubilados sobre tecnología y finanzas

La propuesta para adultos mayores no termina en los cursos. El sitio oficial suma siete recursos digitales en formato de guía o tutorial.

Entre ellos se encuentran materiales para aprender cómo acceder al home banking por primera vez, generar la clave PIN de una tarjeta de débito e instalar una aplicación de banca móvil en el celular.

También hay contenidos sobre aplicaciones para:

la comunicación auditiva accesible

prevención de accidentes en casa

requisitos generales para habilitar un comercio

utilización de Google Maps para orientarse

A esto se agregan cinco tests de autoevaluación para poner a prueba conocimientos sobre inteligencia artificial, billeteras virtuales, economía familiar, educación financiera básica y uso básico del celular.

Cómo inscribirse en los cursos gratuitos para jubilados

La inscripción se realiza de manera online y sin intermediarios a través de la plataforma oficial Formando Capital Humano. Para anotarse, hay que completar estos pasos: