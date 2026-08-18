Irán y Omán anunciaron un acuerdo para establecer un "mapa de navegación" en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes que su gobierno mantenga contactos con Irán y sostuvo que el estrecho de Ormuz continúa operativo, pese a las tensiones en la región.

El mandatario realizó la declaración mediante una publicación en Truth Social, donde también afirmó que el bloqueo naval dispuesto sobre la zona continúa vigente.

"No hay negociaciones ni conversaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto y en operación", escribió Trump.

En el mismo mensaje, el presidente agregó que "todas las minas acuáticas fueron retiradas o detonadas".

Irán y Omán acordaron un mapa para el tránsito marítimo

La versión de Washington contrasta con el anuncio realizado por Irán y Omán, que comunicaron el lunes la existencia de un acuerdo definitivo para establecer un "mapa de navegación" en el estrecho de Ormuz.

El entendimiento apunta a ordenar las rutas utilizadas por las embarcaciones que atraviesan este paso marítimo estratégico.

La confirmación llegó de parte de Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, quien sostuvo que el diálogo con Omán avanzó durante las últimas semanas.

"A pesar de la obstrucción estadounidense, las conversaciones han avanzado positivamente en las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de rutas marítimas", afirmó el funcionario.

Dos versiones sobre las negociaciones en la región

Mientras Trump asegura que no existen conversaciones actuales ni previstas con Teherán, Irán sostiene que las gestiones diplomáticas vinculadas con el tránsito marítimo avanzaron de manera favorable.

El estrecho de Ormuz constituye una vía estratégica para el transporte marítimo internacional, por lo que cualquier restricción sobre su circulación puede tener consecuencias sobre el comercio y el suministro energético.

Trump afirmó que "pronto" declarará al Estrecho de Ormuz parte del territorio de EE.UU.

Trump había lanzado este viernes una de sus declaraciones más controversiales sobre Medio Oriente. Anunció que declarará al estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, en una nueva escalada del conflicto con el régimen de Irán.

"Muy pronto voy a declarar al estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es verdad", afirmó Trump durante un acto político en una academia de policía del estado de Nueva York.

El mandatario hizo la afirmación sin ofrecer detalles concretos sobre cómo implementaría una medida de semejante alcance. Tampoco explicó el mecanismo legal que utilizaría para ejecutar una declaración que, de materializarse, representaría un punto de quiebre en el derecho internacional marítimo y en las relaciones con los países de la región.

El estrecho de Ormuz es una de las vías marítimas más estratégicas del planeta. Por allí transita aproximadamente el 21% del petróleo consumido globalmente. Situado entre Irán y Omán, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

La promesa de Donald Trump: control total después de la ofensiva militar

Trump vinculó la eventual declaración territorial con el final de la operación militar estadounidense en Medio Oriente. Según explicó, Estados Unidos avanzaría sobre el estatus legal del estrecho una vez concluida su ofensiva en la región, en un movimiento que consolidaría el control estadounidense sobre la ruta energética más importante del mundo.

El presidente republicano aseguró que Irán enfrenta una derrota contundente. "Irán está siendo derrotado muy duramente", afirmó.

Agregó que Washington mantiene un bloqueo efectivo sobre el paso de embarcaciones por la zona. "Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos", sostuvo.

La declaración representa una nueva escalada en la retórica de Trump sobre Ormuz. La zona se convirtió en uno de los principales focos de tensión del conflicto entre Washington y Teherán.

Trump ya había planteado en los últimos meses la necesidad de garantizar el tránsito por el estrecho. En marzo, pidió a aliados internacionales participar en los esfuerzos para asegurar el paso, que había quedado prácticamente cerrado al tráfico de buques cisterna después de los ataques iraníes contra embarcaciones.