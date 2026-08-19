Premium Market Outlet liquida zapatillas, ropa y accesorios con hasta 60% de descuento

Un espacio con dos niveles desembarcó en Belgrano y sorprende por las largas filas para acceder a rebajas únicas en productos deportivos exclusivos

El establecimiento reúne productos importados, saldos de stock, prendas discontinuas y artículos de temporadas anteriores, con descuentos que, según los productos publicados por la empresa, llegan hasta el 60%. La oferta incluye calzado deportivo, ropa urbana y accesorios de diferentes marcas internacionales.

La nueva sucursal funciona en un local de dos plantas ubicado sobre una de las principales avenidas comerciales de Belgrano, donde reúne saldos de stock, productos discontinuados y artículos de temporadas anteriores con descuentos variables. Además de la posibilidad de realizar compras de manera presencial, la empresa mantiene una tienda online con alternativas de financiación y envío a domicilio.

Dónde queda el nuevo outlet de Premium Market en CABA

La nueva sucursal de Premium Market Outlet está ubicada en avenida Cabildo 2301, esquina Olazábal, en el barrio de Belgrano. El establecimiento funciona de lunes a sábados, de 10 a 20, según los horarios informados por la empresa.

El local cuenta con dos plantas y concentra diferentes categorías de productos. La mercadería está organizada por talle, categoría y rango de precios, una modalidad que permite recorrer las distintas opciones disponibles según el tipo de producto y el presupuesto destinado a la compra.

La propuesta está orientada principalmente a productos correspondientes a temporadas anteriores, excedentes de inventario y artículos discontinuados. Por esa característica, la disponibilidad de determinados modelos, talles y colores depende del stock existente al momento de la compra.

La apertura del punto de venta en Belgrano amplió la presencia de Premium Market en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La empresa ya contaba con una sucursal en Martínez, ubicada sobre Colectora Panamericana 801.

Ese establecimiento funciona de jueves a domingos, de 10 a 20. De esta manera, quienes buscan productos de la cadena pueden optar entre la sucursal de la Ciudad de Buenos Aires, el local de Martínez o la plataforma de venta online.

Qué productos se pueden encontrar

La oferta de Premium Market incluye diferentes categorías de calzado, indumentaria y accesorios. Entre los productos disponibles aparecen zapatillas deportivas, prendas urbanas, camperas, buzos, remeras, chalecos, cardigans y gorras, entre otros artículos.

Uno de los principales componentes de la propuesta son los productos provenientes de saldos de stock y temporadas anteriores. En estos casos, el precio de venta se establece de acuerdo con las condiciones de cada artículo y el descuento aplicado sobre el valor de referencia informado por la empresa.

Dentro de las zapatillas aparecen modelos destinados tanto a hombres como a mujeres y opciones unisex. También se ofrecen productos vinculados con diferentes disciplinas deportivas y alternativas de uso urbano.

Entre los artículos publicados se encuentra el modelo Melissa Ulitsa Next Gen Unisex, cuyo precio informado es de $21.199, con un descuento del 60%. Se trata, de acuerdo con los productos relevados, de una de las mayores rebajas disponibles en el outlet.

También aparecen las Brooks Divide 4 para hombre, publicadas a $87.499, con una rebaja del 50%. Otro de los modelos disponibles son las Pony Italian Top Star Eden, ofrecidas a $46.830, con un descuento del 30%.

Los descuentos no se concentran exclusivamente en el calzado. La sección de indumentaria reúne productos de diferentes marcas y categorías, con porcentajes de rebaja que varían según cada artículo.

Las prendas que se venden con descuento

Dentro de las opciones de ropa con descuento, se encuentran diferentes tipos de prendas para la temporada y artículos de colecciones anteriores.

Entre los productos publicados aparecen:

Campera Brixton Claxton Crest: $47.025, con un descuento del 45%

Chaleco PU Forever21: $56.000, con un descuento del 30%

Cardigan largo Forever21: $27.965, con un descuento del 30%

Buzo Pony Inyo: $22.399, con un descuento del 30%

Remera básica Forever21: $13.300, con un descuento del 30%

Gorra Goorin Baseball Best Mate: $23.999, con un descuento del 40%

Los valores corresponden a los precios informados para esos productos y pueden modificarse de acuerdo con las actualizaciones de la tienda y la disponibilidad.

En un outlet, la cantidad de unidades disponibles de cada modelo puede ser limitada debido a que parte de la mercadería corresponde a saldos de stock y productos discontinuados. Por este motivo, un producto publicado puede dejar de estar disponible cuando se agotan determinadas tallas o unidades.

La misma situación puede presentarse con los colores, modelos y variantes de un artículo. Por eso, la oferta disponible en el local físico puede diferir de la que aparece en la tienda online.

Cómo comprar en la tienda online

Además de las sucursales físicas, Premium Market cuenta con una tienda online para realizar compras desde distintos puntos del país. La plataforma permite consultar los productos disponibles y conocer sus precios antes de completar la operación.

La empresa también ofrece alternativas de financiación para las compras realizadas por internet. Según las condiciones informadas, las operaciones cuentan con tres cuotas sin interés.

Para las compras cuyo carrito supera los $150.000, la financiación se extiende hasta seis cuotas sin interés, mientras que las operaciones por un valor total de $99.999 o más cuentan con envío a domicilio gratuito. Esta modalidad está sujeta a las condiciones vigentes al momento de realizar la compra.

Las condiciones de financiación, envío y disponibilidad pueden modificarse, por lo que los compradores deben consultar los términos vigentes al momento de realizar la operación.

Qué tener en cuenta al comprar productos de outlet

La principal diferencia entre este tipo de establecimientos y los locales que comercializan las colecciones vigentes está relacionada con el origen de parte de la mercadería. En el caso de Premium Market, la propuesta contempla saldos, productos discontinuados, artículos de temporadas anteriores y productos importados.

Esto implica que no necesariamente se encuentran todos los talles, colores o variantes de un modelo. La disponibilidad depende del inventario existente y puede cambiar tanto en las sucursales como en la plataforma digital.

Los descuentos también varían de acuerdo con cada producto. Mientras algunas zapatillas alcanzan rebajas del 60%, otros artículos tienen reducciones del 30%, 40% o 50%.

Por esa razón, el porcentaje de descuento no es uniforme para toda la tienda. Cada artículo tiene su propio precio y condición de venta, información que puede consultarse antes de concretar la compra.

Horarios y sucursales de Premium Market

Quienes quieran recorrer la propuesta de manera presencial cuentan actualmente con dos puntos de venta. La nueva sucursal está ubicada en avenida Cabildo 2301, esquina Olazábal, Belgrano, y funciona de lunes a sábados de 10 a 20.

La segunda sucursal está en Colectora Panamericana 801, Martínez, con atención de jueves a domingos de 10 a 20.

La cadena también ofrece la alternativa de comprar por internet, una opción que permite consultar parte del catálogo sin necesidad de trasladarse hasta alguno de los locales.

En todos los casos, la disponibilidad de los productos está vinculada con el stock existente. Esto resulta particularmente relevante en una propuesta basada en saldos y artículos discontinuados, donde determinados modelos pueden agotarse sin reposición.

La apertura de la nueva sucursal de Premium Market Outlet en Belgrano incorpora así una nueva alternativa para quienes buscan zapatillas, ropa y accesorios de marcas internacionales con descuentos. La propuesta combina atención presencial, venta online, financiación y envío a domicilio, mientras que los porcentajes de descuento dependen de cada producto y pueden alcanzar hasta el 60%.