El músico construyó un patrimonio millonario, pero estableció que sus hijos deberán trabajar para acceder a los lujos y administrar su propio dinero

La fortuna de Elton John ya ronda los u$s645 millones, pero sus hijos no tienen garantizada una herencia millonaria. El músico británico sostiene desde hace años una postura clara: quiere que aprendan a ganarse su propio dinero y comprendan el esfuerzo que implica construir una riqueza.

La decisión contrasta con lo que podría esperarse de una familia con semejante patrimonio. En su caso, la intención fue que sus hijos tuvieran cubiertas las necesidades esenciales, pero que los bienes y gastos considerados lujosos quedaran sujetos a su propio esfuerzo.

La filosofía tiene un referente conocido: Warren Buffett, partidario de que los hijos de grandes fortunas no crezcan dependiendo exclusivamente de la riqueza acumulada por sus padres.

La forma en que Elton John les enseña a sus hijos a manejar el dinero

Desde pequeños, los hijos del cantante tuvieron una paga semanal de tres libras esterlinas, que equivalen a unos u$s4,07 al tipo de cambio actual.

La suma no era simplemente dinero para gastar. Una parte debía ahorrarse, otra destinarse a una donación y solo una libra quedaba disponible para sus gastos personales.

Además, para recibirla tenían que cumplir determinadas responsabilidades dentro de la casa: levantar la mesa, ayudar en la cocina y ordenar su habitación formaban parte de las tareas que debían realizar. El sistema convertía la paga en una recompensa asociada al cumplimiento de obligaciones.

La educación financiera también alcanzaba a bienes de mayor valor. Cuando sus hijos estuvieran en condiciones de conducir, el primer automóvil no sería un vehículo nuevo pagado íntegramente por su padre. La idea era que utilizaran uno usado y colaboraran con el costo, según información publicada por Celebrity Net Worth.

Los deportivos de lujo quedaban todavía más lejos. Ferrari y Lamborghini no formarían parte de sus opciones mientras no pudieran acceder a ellos por sus propios medios.

De dónde surge la riqueza de Elton John

El patrimonio del artista siguió aumentando después de décadas de carrera. Sus ingresos provienen, entre otras fuentes, de las regalías generadas por su música y de sus actuaciones.

El Music Rich List 2026 del Sunday Times calcula su patrimonio en 475 millones de libras esterlinas, unos u$s645 millones al tipo de cambio actual.

La despedida de los escenarios también tuvo un impacto significativo en sus ingresos. Farewell Yellow Brick Road reunió cerca de u$s940 millones en 330 conciertos, un resultado que la ubicó entre las giras más taquilleras de todos los tiempos.

El músico también posee otros activos vinculados con su carrera y su patrimonio personal. Entre ellos figuran el catálogo que creó junto a Bernie Taupin, distintas obras de arte y propiedades inmobiliarias distribuidas por el mundo.

Pese a ese nivel de riqueza, la planificación familiar no apunta a entregar todos esos bienes sin condiciones. Su marido explicó que los hijos tendrían garantizados elementos básicos como una vivienda, un automóvil y seguridad, mientras que los lujos deberían ser financiados con su propio trabajo.

Otros músicos ricos que tampoco quieren dejar grandes fortunas

La postura de Elton John tiene antecedentes entre otras figuras de la música. Sting también cuestionó la idea de que sus hijos reciban una gran herencia sin necesidad de trabajar.

En 2014, el cantante anticipó que no les dejaría fondos fiduciarios. Su patrimonio actualmente se estima en alrededor de u$s550 millones y su posición quedó resumida en una declaración: "No quiero dejarles fondos fiduciarios que sean una carga. Tienen que trabajar".

Mick Jagger también habló sobre los límites de una herencia millonaria. El líder de los Rolling Stones fue categórico al referirse a sus hijos: "Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir".

La idea que comparten estos artistas no supone desconocer el respaldo que puede ofrecer una gran fortuna. El objetivo es evitar que la herencia se convierta en un sustituto del trabajo y en la única fuente de recursos para las generaciones siguientes.