Septiembre empieza con subas en colectivos, trenes y subtes en el AMBA. Cuánto costará viajar y los cuadros tarifarios según la distancia

A partir del 1° de septiembre entra en vigencia un esquema de actualizaciones tarifarias en los servicios de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida contempla alzas en el subte porteño, las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires, y los ferrocarriles metropolitanos administrados por el Estado Nacional.

Subte porteño: la tarifa quiebra un nuevo techo y supera los $1.700

En la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje de subte sufrirá un incremento del 4%, pasando de los $1.684 vigentes a $1.753 para los usuarios que viajen con la tarjeta SUBE registrada. En tanto, la tarifa del Premetro quedará fijada en $613,55.

Con este nuevo ajuste, el boleto acumula un alza del 45,12% en lo que va del año, cifra que se posiciona por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en el mismo período.

La actualización responde a la fórmula de cálculo establecida por el gobierno porteño, que combina la última medición de inflación del INDEC disponible para el período previo (2,1% en julio) con un recargo fijo de dos puntos porcentuales adicionales.

Quienes utilicen una tarjeta SUBE no registrada deberán abonar la tarifa diferencial punitiva de $2.541,10 por viaje en subte y $975,54 en el Premetro.

Para atenuar el impacto en la movilidad cotidiana de los trabajadores, se mantendrá el sistema de escala degresiva para pasajeros frecuentes que utilizan la tarjeta SUBE. Los valores con descuento según el nivel de uso mensual quedan estructurados de la siguiente forma:

1 a 20 viajes mensuales: $1.753 (tarifa plena)

21 a 30 viajes mensuales: $1.402,40 (20% de descuento)

31 a 40 viajes mensuales: $1.227,10 (30% de descuento)

41 viajes o más al mes: $1.051,80 (40% de descuento)

Colectivos: brecha tarifaria entre la Ciudad y el Conurbano

El servicio de colectivos registrará actualizaciones diferenciadas según la jurisdicción donde opera cada línea, lo que consolida la disparidad de costos que existe entre el territorio porteño y el bonaerense tras la reorganización de los subsidios estatales.

En CABA, el incremento general será del 4,1%. Para las 28 líneas exclusivas de la Capital (entre ellas las líneas 4, 12, 34, 39, 68, 132 y 151), el boleto mínimo sube de $852,90 a $887,87, acumulando un ajuste del 43,70% a lo largo del año. En la Provincia de Buenos Aires, el alza fijada es del 4,3%, lo que ubica la tarifa mínima (líneas 200 en adelante) de $1.111,19 a $1.158,97, acumulando un incremento anual del 68,76%.

Cuánto sale viajar en colectivo en Caba y en Buenos Aires

Para comprender mejor los costos, las diferencias de viajar en Caba y en la Provincia de Buenos Aires son las siguientes:

Tramo corto (de 0 a 3 km): el boleto mínimo pasará a costar $887,87 en las líneas porteñas, mientras que en los recorridos que circulan por la Provincia de Buenos Aires el piso se elevará a $1.158,97

Tramo medio-corto (de 3 a 6 km): quienes utilicen el colectivo dentro de la Ciudad de Buenos Aires abonarán $986,57, mientras que en la jurisdicción bonaerense el valor del pasaje trepará a $1.303,83

Tramo intermedio (de 6 a 12 km): para los trayectos de distancia media, el boleto se ubicará en $1.062,56 para el territorio porteño y alcanzará los $1.448,71 en la Provincia

Tramo largo (de 12 a 27 km): los viajes de mayor extensión dentro del área urbana costarán $1.138,61 en las líneas de CABA y $1.738,45 en las líneas provinciales

Recorridos interurbanos (más de 27 km): este tramo de mayor distancia, que aplica únicamente a los trayectos extendidos del Conurbano bonaerense, alcanzará un valor de $2.043,84 por viaje

Trenes metropolitanos: el mayor incremento porcentual del mes

Las líneas ferroviarias del AMBA (Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur) aplicarán el ajuste nominal más pronunciado entre los servicios de transporte. El boleto mínimo pasará de $420 a $480 para los usuarios con la tarjeta registrada, lo que representa un aumento del 14,29%.

Este ajuste corresponde al tramo final del cronograma de adecuación de costos autorizado por el Gobierno nacional con el objetivo de reducir la asistencia financiera directa del Tesoro en la operación ferroviaria y aproximar el valor del pasaje al costo operativo real por pasajero.

Tarifa Social, SUBE no registrada y medios de pago alternativos

El beneficio de la Tarifa Social Federal, administrado a través de la red ANSES, mantiene la bonificación del 55% sobre los valores oficiales en todos los medios de transporte para jubilados, pensionados, empleadas de casas particulares, veteranos de Malvinas y titulares de asignaciones universales.

Para quienes no posean su tarjeta SUBE registrada a su nombre, los pasajes mínimos mantendrán la penalización tarifaria: en el colectivo porteño la tarifa sin nominalizar ascenderá a $1.411,71, mientras que en la Provincia alcanzará los $1.842,76. En los trenes, la falta de registro implica abonar el doble de la tarifa máxima del recorrido. Asimismo, la red de subte continúa desplegando la tecnología de cobro multipago que permite abonar directo en molinetes habilitados con tarjetas de débito, crédito o código QR.

Simulador de presupuesto: cuánto cuesta ir a trabajar en septiembre

Para un trabajador que reside en el Gran Buenos Aires y debe trasladarse diariamente hacia la Ciudad de Buenos Aires utilizando una combinación de colectivo bonaerense de tramo corto ($1.158,97) y tren ($480), el gasto de un viaje de ida se ubica en $1.638,97.

Al contemplar el trayecto de ida y vuelta ($3.277,94 diarios) proyectado sobre un mes laboral de 22 días hábiles, el gasto fijo asciende a $72.114,68. En el caso de adicionar un tramo en subte ($1.753), el presupuesto diario total llega a $6.783,94, lo que representa un desembolso mensual consolidado de $149.246,68 únicamente destinado a transporte público.