Trump sugirió que EE.UU. podría retirar su apoyo a la soberanía británica en las Islas Malvinas

El presidente norteamericano fue consultado al respecto y respondió: "Siempre reviso todas las posiciones, esa es apenas una entre muchas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta este lunes la posibilidad de que Washington revise su respaldo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, en medio de versiones de la prensa del Reino Unido que señalan que la Casa Blanca evalúa utilizar la cuestión como herramienta de presión sobre Londres.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió Trump ante una consulta de periodistas en el Despacho Oval sobre la posición estadounidense respecto de las islas Malvinas.

La declaración se produjo después de que medios británicos informaran que el Gobierno estadounidense estaría analizando modificar su postura sobre las Malvinas si el Reino Unido no incrementa su gasto en defensa.

Qué publicó la prensa británica sobre las Malvinas

El diario británico The Telegraph informó el viernes que Estados Unidos mantiene bajo revisión su respaldo a la soberanía británica sobre las islas, en el marco de un análisis más amplio que impulsa el Pentágono sobre el compromiso de los países aliados con la OTAN.

Según esa versión, funcionarios de Defensa consideran la posibilidad de utilizar la cuestión de las Malvinas como un incentivo para que Londres avance hacia el objetivo de destinar el 5% del PBI al gasto militar que promueve la Alianza Atlántica.

La información apareció cuatro meses después de la filtración de un documento interno del Pentágono que planteaba que Washington podía revisar su posición sobre las Malvinas como represalia frente a la falta de acompañamiento británico a la guerra contra Irán.

Según The Telegraph, una fuente oficial estadounidense señaló que el Reino Unido "recibirá atención especial" dentro de la revisión que Washington realiza sobre sus aliados de la OTAN.

El funcionario consideró que el país europeo tiene "mucho potencial", pero cuestionó que el plan de inversión en defensa presentado en junio por el primer ministro británico, Andy Burnham, represente un avance suficiente.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura respecto de las Malvinas, el funcionario respondió: "Puedo decir que las conversaciones son francas y que no se descarta ninguna opción en lo que respecta a incentivar el tipo de reparto de la carga que buscamos".

La presión sobre el gobierno británico

El planteo de Washington se produce en un momento complejo para Burnham y para su ministro de Economía, John Healey.

Según adelantó The Telegraph, el primer presupuesto de Healey, previsto para el 28 de octubre, no contemplaría alcanzar un gasto en defensa equivalente al 3% del PBI para 2030.

Healey había dejado el cargo de ministro de Defensa en junio. En ese momento cuestionó al entonces primer ministro, Keir Starmer, a quien calificó de "incapaz", y acusó al Tesoro de estar "poco dispuesto" a destinar los recursos necesarios para fortalecer la defensa británica.

La discusión sobre las Malvinas quedó así vinculada a una disputa más amplia entre Washington y sus aliados europeos sobre el reparto de los costos de defensa dentro de la OTAN.

Actualmente, Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del archipiélago.

Las declaraciones de Trump no implican por sí mismas un cambio formal de esa postura, pero vuelven a poner la cuestión de las islas en el centro de la relación entre Washington y Londres y abren la posibilidad de que la posición estadounidense sea utilizada como instrumento de negociación sobre el gasto militar británico.