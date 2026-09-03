Retrasos, reprogramaciones y dudas acompañan la convocatoria gremial que impactará en vuelos programados para esta tarde y el día siguiente

El paro aeronáutico convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 3 de septiembre arrancaba a las 9 de la mañana. Pero sobre la hora, la organización gremial anunció que postergaba la medida prevista para la franja matutina.

La protesta continúa vigente para las franjas horarias de 18 a 21 de este jueves y se extenderá durante toda la jornada del viernes en 27 aeropuertos del país. El Gobierno intimó a ATE a cumplir con la normativa y prestar el 75% de los servicios mínimos, pero la medida de fuerza sigue en pie.

Durante las ventanas horarias afectadas, solo se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. El resto de los servicios aéreos quedará bajo riesgo de demoras, reprogramaciones y cancelaciones directas.

A lo largo de ambas jornadas se esperan asambleas, protestas y movilizaciones que impactarán en la operatoria regular de las terminales. Los pasajeros con vuelos programados en las franjas comprometidas deben contactarse con su aerolínea para consultar el estado del servicio y evaluar si será necesario reprogramar.

"Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en un posteo en su cuenta de X. Y agregó: "Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió".

Por qué ATE decidió ir al paro en plena temporada alta

La medida de fuerza responde a incumplimientos en los pagos adicionales desde enero y a la falta de respuesta oficial ante reclamos vinculados a mejoras en las condiciones laborales, según explicó el gremio.

"Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos", manifestó Aguiar. El dirigente remarcó que los salarios están "absolutamente deteriorados" y no se corresponden con las responsabilidades que se ejercen en el sector.

"Todos los días las condiciones laborales empeoran", añadió el secretario general. El reclamo incluye también la falta de inversión en infraestructura y equipamiento en las terminales aéreas, lo que genera problemas operativos adicionales.

La decisión de ir al paro en plena temporada de mayor movimiento aéreo no es casual. Desde ATE consideran que es el momento de mayor visibilidad para sus demandas y el único modo de forzar una respuesta del Ejecutivo.

Protestas en Aeroparque por despidos masivos de una empresa tercerizada

La medida de fuerza comenzó con reclamos desde este jueves por la mañana. Un grupo de trabajadores del Aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires se movilizó hacia la terminal aérea en reclamo por el despido de varios empleados de una empresa tercerizada.

"Hace 20 días que Grupo GPS me despidió siendo delegado de mis compañeros", relató Luciano Corradi, uno de los últimos afectados por la medida. Y añadió: "Busca atacar a la organización para avanzar con despidos masivos y precarizar el trabajo".

Corradi vinculó los despidos con la defensa que los trabajadores hicieron de Aerolíneas Argentinas en 2024. "Nos atacan también porque nosotros defendimos Aerolíneas Argentinas y evitamos la privatización", afirmó.

Los trabajadores despedidos marchan con pancartas y carteles por un carril de la calle en sentido norte hacia el hall de la terminal aérea, aunque hasta ahora la medida no afecta el ingreso de los pasajeros que arriban o salen del aeropuerto porteño.

El delegado apuntó contra la empresa GPS, que según denunció tuvo "un salto exponencial en los negocios con el Estado con Javier Milei". Y detalló: "Le dieron licitaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) firmadas por Diego Spagnuolo, en el Teatro Cervantes, en Intercargo, en todos lados. Hacen lo que quieren".

La situación en Aeroparque refleja un clima de tensión que se replica en otras terminales del país. Los trabajadores exigen la reincorporación de los despedidos y denuncian que la empresa tercerizada opera sin controles efectivos desde que asumió el actual gobierno.