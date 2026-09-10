Adidas tiene una promo en sus outlets con 80% de descuento en la segunda unidad. Hay dos pares de zapatillas por $120.000 y ofertas en ropa

Los outlets de adidas ofrecen durante septiembre una promoción con 80% de descuento en la segunda unidad para determinados productos. La oferta incluye zapatillas, indumentaria deportiva y accesorios identificados con la señalización correspondiente.

Uno de los locales que participa de la promoción está ubicado en Distrito Arcos, en Palermo. El establecimiento de adidas funciona en Paraguay 4979, Ciudad de Buenos Aires, con atención todos los días de 10 a 21.

Cómo funciona el descuento del 80%

La mecánica es sencilla: los productos que participan están identificados con la palabra "PROMO". Al llevar dos unidades incluidas en la acción, la segunda se abona con un 80% de descuento.

Además, los productos participantes pueden combinarse entre sí, por lo que no necesariamente hay que elegir dos pares iguales. La promoción alcanza distintos sectores del outlet, con opciones para adultos, niños y fútbol.

Según la recorrida realizada por la creadora de contenido Ana García, titular de la cuenta de Instagram @ahorroconanabella, en el local también se exhiben carteles con una promoción que permite llevar dos pares de calzado por $119.999. De esta manera, el precio promedio es de aproximadamente $60.000 por par.

Según la influencer, el beneficio también puede generar precios inferiores en determinados modelos. Por ejemplo, un producto de $74.999, si participa de la promoción y se combina con otro de igual valor, permite pagar el segundo a $14.999, con un total de $89.998 por los dos.

Zapatillas, botines y ropa en oferta

La promoción no se limita a las zapatillas. En el outlet también hay botines de fútbol, calzado infantil, ropa deportiva, chombas, camisetas y mochilas. Entre los precios observados por la creadora de contenido durante la recorrida aparecen:

Dos pares de calzado por $119.999, según la promoción exhibida en el local.

por $119.999, según la promoción exhibida en el local. Chombas desde $52.499.

desde $52.499. Camisetas de River Plate y Boca Juniors a $97.500.

a $97.500. Mochilas incluidas entre los productos alcanzados por el descuento del 80% en la segunda unidad.

incluidas entre los productos alcanzados por el descuento del 80% en la segunda unidad. Botines y calzado infantil que también forman parte de los artículos identificados con "PROMO".

Los valores corresponden a los productos y carteles observados durante la recorrida y pueden variar según el modelo, talle y disponibilidad.

La tienda online oficial de adidas también mantiene actualmente una sección Outlet con categorías de calzado, fútbol, indumentaria, camisetas y accesorios. Entre las ofertas disponibles aparecen productos con descuentos de hasta 50% en algunos casos.

Descuentos de hasta 60% en la tienda online

Además de las ofertas relevadas en el local de Distrito Arcos, la tienda online oficial de adidas mantiene una sección Outlet con productos que llegan a tener hasta 60% de descuento sobre el precio original. Los valores publicados en la web pueden diferir de los disponibles en los locales físicos.

Entre los ejemplos actuales se encuentran:

Zapatillas Adistar CS: 60% de descuento, de $204.999 a $81.999 .

Zapatillas Run 76/26: 40% de descuento, de $129.999 a $77.999 .

Zapatillas Campus 00s: 30% de descuento, de $229.999 a $160.999 .

Los precios corresponden a la tienda online oficial y pueden variar según el stock y la disponibilidad de talles.

Últimos talles con 30% de descuento extra

Otra de las alternativas que aparece dentro del local es el sector de últimos talles. Allí se aplica un 30% de descuento extra sobre los precios ya rebajados, según la información exhibida durante la recorrida.

Por eso, además de la promoción sobre la segunda unidad, conviene revisar los sectores de liquidación para encontrar modelos que tengan un descuento adicional.

Descuento con Mercado Pago y opciones de financiación

A la promoción del outlet se suman otros beneficios de pago mencionados en la recorrida. En particular, los miércoles se ofrece un 20% de descuento al pagar con Mercado Pago mediante código QR, según la información exhibida en el local.

También hay alternativas de financiación que pueden variar de acuerdo con el banco y la tarjeta utilizada.