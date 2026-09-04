El video inédito de Messi haciendo jueguitos en la habitación durante el Mundial 2010

El exfutbolista Jonás Gutiérrez compartió en redes un video de la concentración en Sudáfrica, junto a Maxi Rodríguez y Martín Demichelis

A más de 16 años del Mundial de Sudáfrica, un recuerdo inédito de Lionel Messi volvió a captar la atención de los fanáticos. El exfutbolista Jonás Gutiérrez publicó en las últimas horas un video que registró durante aquella competencia y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La grabación muestra uno de los momentos de descanso de la Selección argentina en la concentración. En la habitación que compartían Martín Demichelis y Jonás Gutiérrez, también aparecen Maxi Rodríguez y Messi.

Todo comenzó cuando Maxi Rodríguez tomó una pelota y empezó a hacer jueguitos. Después se la pasó a Messi y el rosarino protagonizó una demostración de habilidad que sorprendió incluso a sus propios compañeros.

El video inédito de Lionel Messi que compartió Jonás Gutiérrez

Sentado en una silla de plástico y vestido solamente con medias, Messi fue alternando controles con ambas piernas, la cabeza y las rodillas, mientras mantenía la pelota en el aire con una facilidad asombrosa. Luego volvió a involucrar a Maxi Rodríguez en el juego y terminó la secuencia sin siquiera levantarse de la silla.

El video también permite escuchar las bromas entre Messi y Maxi Rodríguez y la reacción de Jonás Gutiérrez, quien desde detrás de la cámara seguía atónito cada movimiento del entonces joven futbolista.

"Mundial 2010. Selección argentina. Un video que nunca había compartido. La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maxi Rodríguez, que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Leo y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video", escribió Gutiérrez al compartir las imágenes.

El exfutbolista también explicó, con humor, por qué decidió quedarse detrás de la cámara: "Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani, jajajaja y lo que también suma magia es el tema de Los Nocheros".

La publicación generó una rápida reacción entre los usuarios, que destacaron una vez más la capacidad técnica de Messi y la espontaneidad de las imágenes, registradas en un momento de intimidad de la concentración argentina.

Messi, lejos de la Selección y junto a su familia en Miami

El video apareció pocos días después de un anuncio que marcó un antes y un después en la carrera internacional del capitán argentino: Messi comunicó oficialmente su retiro de la Selección argentina.

Tras la publicación de su carta de despedida, también se conocieron imágenes del futbolista en Miami. Un hincha logró grabarlo dentro del predio del Inter Miami, en una escena mucho más cotidiana y alejada de la repercusión que generó su decisión.

En las imágenes, Messi aparece con un look informal y compartiendo un mate junto a Antonela Roccuzzo, mientras uno de sus hijos, vestido con la camiseta rosa del Inter Miami y el número 10 en la espalda, se acerca a una heladerita para tomar algo.

La escena mostró al rosarino enfocado en su vida familiar después de comunicar el cierre de su etapa con la Selección, mientras los recuerdos de su extensa trayectoria con la camiseta argentina continúan apareciendo en redes sociales.