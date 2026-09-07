Cinco personas murieron y otras cinco fueron hospitalizadas tras el accidente de un Boeing 767-300 que había despegado de Puerto Rico

Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas luego del accidente protagonizado por un avión de carga identificado con el logotipo de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami. Entre los heridos trasladados a hospitales, tres permanecían en estado crítico, según informó la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.

El siniestro ocurrió este domingo y tuvo consecuencias inmediatas sobre la actividad aeroportuaria. Las operaciones en tierra fueron interrumpidas en su totalidad después del episodio, lo que derivó en la suspensión de los vuelos durante varias horas.

La circulación aérea comenzó posteriormente a recuperar su ritmo de manera escalonada. Mientras algunas operaciones fueron retomadas, otras continuaron bajo restricciones debido a las tareas desplegadas tras el accidente.

Avión de Amazon se estrelló en Miami: qué confirmó la FAA sobre el Boeing 767

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó el accidente a través de un comunicado. De acuerdo con la información difundida por el organismo en su perfil de X, el hecho se produjo cerca de las 14 horas locales.

La aeronave era un Boeing 767-300 que había iniciado su recorrido en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, desde donde se dirigía hacia Miami.

Durante el accidente, el avión impactó contra varios vehículos ubicados en el área aeroportuaria. El episodio desencadenó un operativo de emergencia de gran magnitud para controlar el incendio y asistir a las personas afectadas.

Más de 60 unidades participaron del operativo

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que desplegó más de 60 unidades para intervenir en la emergencia. Los equipos llegaron al lugar mientras la aeronave se encontraba incendiada.

La prioridad de los bomberos fue contener las llamas y avanzar con la asistencia de los heridos, en medio de una escena marcada por el fuego y una importante presencia de humo.

"Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", según explicó Kelly Nantel, portavoz de Amazon, en un comunicado..

La emergencia obligó a mantener afectada la operatoria del aeropuerto mientras avanzaban las tareas posteriores al impacto y se atendía a las víctimas.

El avión era operado por 21 Air para Amazon

La aeronave involucrada era el vuelo Prime Air 7598, un Boeing 767-300 de carga operado por 21 Air en nombre de Amazon. El avión había partido desde San Juan, Puerto Rico, y se salió de la pista durante la maniobra de aterrizaje.

Tras abandonar la pista, el Boeing avanzó hacia un sector ubicado junto al aeropuerto y chocó contra varios vehículos. El impacto dejó a varias personas atrapadas, entre ellas integrantes de la tripulación, por lo que los equipos de rescate debieron intervenir para liberarlas.

El operativo movilizó más de 60 unidades de emergencia y alrededor de 200 personas, mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio y una pérdida de combustible registrada en el lugar.