Frávega liquida muebles desde $109.000 con hasta 63% de descuento

Frávega tiene muebles con descuentos de hasta 63%, con alternativas para equipar la cocina, el living y otros ambientes del hogar

Frávega mantiene ofertas en muebles con descuentos de hasta 63% y precios desde $109.919. Las rebajas permiten conseguir opciones para distintos ambientes del hogar y representan una alternativa de ahorro en compras de combos de cocina, módulos y muebles individuales.

La propuesta incluye productos de las líneas Madesa Emilly, Glamy, Agata y Lux, con alternativas que van desde conjuntos completos hasta muebles individuales. Los descuentos varían según el producto y se calculan sobre el precio de referencia informado por la tienda.

Qué muebles de cocina se consiguen en Frávega desde $299.919

Dentro de la oferta de Madesa se encuentran distintas configuraciones para equipar la cocina, desde combos con varios módulos hasta alacenas y bajo mesadas. Entre los productos relevados por iProfesional se encuentran:

Combo de cocina Madesa Glamy de 120 cm: $489.919, desde $1.309.998 (63% de descuento)

$489.919, desde $1.309.998 (63% de descuento) Combo Alacena y Bajo Mesada Madesa Emilly Pop: $349.919, desde $819.998 (57% de descuento).

$349.919, desde $819.998 (57% de descuento). Combo Alacena y Bajo Mesada Madesa Emilly: $159.919 , desde $329.998 (52% de descuento).

, desde $329.998 (52% de descuento). Combo de cocina con alacena, bajo mesada y mesada Madesa de 120 cm: $379.919, desde $769.998 (51% de descuento).

$379.919, desde $769.998 (51% de descuento). Combo Completo de Cocina Madesa Emilly: $299.919, desde $579.998 (48% de descuento).

$299.919, desde $579.998 (48% de descuento). Mueble para empotrar heladera Madesa Agata: $269.919, desde $479.998 (44% de descuento).

$269.919, desde $479.998 (44% de descuento). Combo Alacena y Bajo Mesada Madesa Agata de 150 cm: $479.919, desde $849.998 (44% de descuento).

$479.919, desde $849.998 (44% de descuento). Combo Alacena y Bajo Mesada Madesa Emilly de 290 cm: $559.919, desde $989.998 (43% de descuento).

$559.919, desde $989.998 (43% de descuento). Isla de cocina, barra desayunador y bajo mesada Madesa Lux de 120 cm: $579.919, desde $1.019.998 (43% de descuento).

$579.919, desde $1.019.998 (43% de descuento). Alacena de cocina Madesa Lux de 120 cm: $269.919, desde $409.998 (34% de descuento).

$269.919, desde $409.998 (34% de descuento). Bajo Mesada Madesa Glamy de 4 puertas y 3 cajones, 200 cm: $449.919, desde $679.972 (34% de descuento).

$449.919, desde $679.972 (34% de descuento). Combo de cocina con alacena, bajo mesada y bacha Madesa Glamy de 120 cm: $549.919, desde $819.972 (33% de descuento).

La diferencia entre los precios responde a las características y dimensiones de cada producto. Mientras algunos conjuntos incluyen varios módulos para equipar una cocina, otros están pensados para incorporar una pieza puntual.

Otros muebles con descuento

La oferta de Frávega también incluye otros muebles Madesa destinados a distintos ambientes del hogar. El catálogo reúne despenseros, alacenas, racks para TV y escritorios, con diferentes precios y niveles de descuento.

Entre las opciones se encuentra el despensero Madesa Emilly de 32 cm, a $109.919, y la alacena Madesa Emilly de dos puertas, desde $139.919.

Para el living, el Rack para TV Madesa Cancún de 180 cm, diseñado para televisores de hasta 65 pulgadas, tiene un precio de $179.919, frente a un valor anterior de $289.998, lo que representa un 38% de descuento.

El Rack Madesa Reims modular para TV de hasta 75 pulgadas se vende a $179.919, desde $419.972, con una rebaja del 57%. A su vez, el Rack flotante Madesa Alfa cuesta $209.919, frente a un precio de referencia de $479.998, equivalente a un 56% de descuento.

En escritorios, el Madesa Gamer para PC y consola 9424 se ofrece a $119.919, desde $259.998, con un descuento del 54%. El Escritorio para PC Alaska Madesa, equipado con tres cajones y una puerta, tiene un precio de $219.919, frente a los $339.972 de referencia, con una rebaja del 35%.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Los precios y descuentos corresponden a las publicaciones disponibles en Frávega al momento de la consulta. La empresa aclara que la venta de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock y que los precios online y los planes de financiación informados son válidos exclusivamente para compras realizadas a través de su sitio.

Además, Frávega señala que las especificaciones técnicas y descripciones de los productos pueden modificarse sin previo aviso, por lo que se recomienda consultar las condiciones de cada publicación antes de concretar la operación.