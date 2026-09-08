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Outlet con zapatillas de primeras marcas a menos de $50.000

Las ofertas incluyen varios modelos de Topper y Reebok, mientras que también hay hasta 70 de descuento en calzados de adidas y Nike
P.L. Por P.L.
08/09/2026
08:11hs
Outlet con zapatillas de primeras marcas a menos de $50.000

La plataforma de comercio electrónico Moov lanzó una importante sección de descuentos que incluyen rebajas de hasta el 70% en zapatillas, indumentaria deportiva y accesorios urbanos de primeras marcas. Además, incluye la opción de pagar la compras en hasta tres cuotas sin interés para transacciones superiores a los $99.999 y envíos a todo el país.

Entre los productos disponibles hay varias ofertas muy convenientes en calzados de Topper y Reebok, que son las dos marcas con precios más económicos en la web. Ambas tienen distintas opciones que no superan los $50.000, tras los descuentos aplicables. Para los que puedan y quieran gastar un poco más las gigantes adidas y Nike no se quedan atrás con promociones también muy agresivas en varios de sus clásicos.

El catalógo también incluye camperas de abrigo y buzos urbanos, en el cierre de la temporada de invierno, pantalones de estilo jogger y una amplia oferta en remeras. Esta iniciativa comercial se posiciona como una oportunidad clave para acceder a indumentaria deportiva de alta calidad por una fracción de su valor habitual.

Zapatillas en oferta por menos de $50.000

  • Topper Terre Mid II - $34.999, 51% off

  • Reebok Classic - $49.999, 61% off

  • Reebok Court Advance - $39.999, 60% off

  • Reebok BB 4000 - $44.999, 70% off

  • Topper Graf - $34.999, 61% off

  • Urbanas Reebok Classic - $49.999, 61% off

Mejores ofertas de adidas y Nike en Moov

  • adidas SL 72 RS - $79.999, 50% off

  • adidas Handball Spezial - $88.999, 50% off

  • Nike Grandstand II - $66.999, 58% off

  • Nike Air Max Flyknit Racer - $103.999, 70% off

  • Nike Air Presto - $81.999, 70% off

Pautas de compra y medios de pago habilitados

La página de internet de MOOV para acceder a las promociones es www.moov.com.ar. Una vez adentro se puede buscar por marcas o productos y el sitio permite ordenar resultados por mayores descuentos o promociones, que es la vía más sencilla para detectar oportunidades.

Respecto a las condiciones de entrega y posventa, el envío resulta completamente gratuito a domicilio en todas las compras de indumentaria o calzado que alcancen o superen el piso de los $120.000. Además, existe la opción de retiro presencial en sucursales o puntos de entrega autorizados en distintas provincias del país, junto con un plazo legal de cambio de hasta 30 días posteriores a la recepción del pedido para gestionar cualquier modificación de talle o modelo de forma sencilla. La página cuenta también con botón de arrepentimiento, en la parte inferior, para hacer más sencillo el proceso de cancelación de una compra.

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