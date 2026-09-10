Día del Maestro: qué día no hay clases y porqué se conmemora

En Argentina se viene una fecha especial que afectará a la edución inicial, primaria y secundaria. A qué se debe y a quiénes alcanza

En el mes de septiembre de cada año, entre alumnos y docentes surge la inquietud sobre la fecha exacta en la que se desarrolla el homenaje al cuerpo docente con la celebración del Día del Maestro. Para este ciclo lectivo, la conmemoración coincide con el viernes 11 de septiembre, una jornada clave que modifica el desarrollo habitual del calendario escolar e interrumpe la rutina habitual en los establecimientos de todo el país.

La fecha recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, figura fundamental en la organización del sistema educativo argentino. Por tratarse de un feriado escolar dentro de las instituciones públicas y privadas, se otorga asueto general para la comunidad educativa, lo que implica la suspensión de las tareas habituales de enseñanza y el cierre de las aulas a lo largo de todo el territorio nacional.

El alcance del asueto en los distintos niveles educativos

A diferencia de otros períodos conmemorativos donde las ausencias varían según la jurisdicción o el tipo de institución, la medida alcanza de forma transversal al sistema escolar. La interrupción de las actividades de enseñanza durante el viernes 11 de septiembre rige para las siguientes etapas de formación:

Educación inicial y jardines de infantes

Escuelas primarias de gestión estatal y privada

Colegios del nivel secundario en todas sus modalidades

Institutos de formación y centros de educación especial

Esta medida abarca tanto a los estudiantes como al personal docente, directivo y auxiliar de los tres niveles de enseñanza. De este modo, la pausa pedagógica garantiza un día de descanso para los equipos de trabajo de las escuelas y brinda un marco de conmemoración uniforme en cada provincia.

El motivo histórico de la fecha y el legado escolar

La elección del 11 de septiembre rinde homenaje al aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida en Asunción del Paraguay en 1888. A lo largo de su trayectoria política y social, el expresidente impulsó la creación de las primeras escuelas normales, promovió la llegada de docentes formados y sentó las bases para el desarrollo de la alfabetización masiva en la República Argentina.

La fecha quedó establecida como el hito de referencia para revalorizar el trabajo cotidiano de los educadores en las aulas. A más de un siglo de su instauración, la jornada continúa siendo la cita principal del calendario para reconocer la tarea de quienes conducen los procesos de enseñanza en los niveles inicial, primario y secundario de todo el país.