Topper ofrece zapatillas desde $39.900 en sus outlets de CABA

La marca ofrece zapatillas desde $39.900, ropa deportiva para adultos y niños y opciones de financiación en sus outlets de CABA

Debido a la recesión económica, son cada vez más los argentinos que buscan cómo estirar el presupuesto mensual. Esto sumado al ingreso de indumentaria proveniente de China ha generado que los productos "low cost" ganen terreno.

Para competir, muchas marcas locales promocionan sus propios outlets. Topper, una de las marcas líderes en calzado e indumentaria, cuenta con una sección outlet en la que promociona zapatillas desde $39.900, además de ropa y accesorios con precios promocionales para adultos y niños. Cuáles son las opciones disponibles.

Quienes buscan zapatillas y ropa deportiva a precios más accesibles pueden encontrar distintas alternativas en los outlets de Topper. La marca mantiene una sección específica con productos para adultos y niños, aunque los modelos, talles y precios dependen del stock disponible.

Zapatillas Topper desde $39.900

Entre las opciones que aparecen actualmente en el outlet de Topper hay zapatillas para adultos desde $39.900, tanto para hombre como para mujer. También se ofrecen botines desde ese mismo valor y una categoría de "últimos talles" con precios desde $39.900.

Para los más chicos, la marca también tiene una sección de outlet. Allí aparecen zapatillas desde $39.900, botines desde $39.900 y "últimos talles" desde $29.900, con disponibilidad sujeta a los modelos y talles que queden en stock.

La liquidación no se limita al calzado. Para adultos, Topper publica remeras desde $18.900, shorts y pantalones desde $19.900 y buzos y camperas desde $39.900. También aparecen medias y accesorios desde $9.900.

En la categoría infantil, las alternativas incluyen remeras desde $14.900, shorts y pantalones desde $19.900 y buzos y camperas desde $39.900. La página también permite filtrar productos por talle, categoría y otros atributos.

Qué productos aparecen en el outlet de Topper

El outlet reúne una oferta más amplia que zapatillas y ropa básica. El catálogo contempla buzos, camperas, remeras, pantalones, shorts, medias, mochilas y otros accesorios, además de calzado deportivo y urbano.

También hay alternativas vinculadas con distintas disciplinas, como running, training, outdoor, fútbol, básquet, tenis y pádel, mientras que la sección infantil incluye opciones para diferentes edades. La variedad permite buscar productos tanto para actividad deportiva como para uso cotidiano.

Cuáles son las formas de pago en el outlet de Topper

Además del precio de los productos, Topper ofrece actualmente 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias para compras a partir de $80.000 y 6 cuotas sin interés desde $150.000 en adelante. La marca también informa otras alternativas de pago mediante Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO.

Asimismo, la marca cuenta con un outlet en Palermo, en Avenida Córdoba 4650, mientras que también tiene un local en Florida 834, en el Microcentro porteño. La disponibilidad de productos y promociones puede variar según cada punto de venta.

Los precios publicados corresponden a la oferta disponible al momento de la consulta y pueden modificarse según el stock, los talles y las condiciones comerciales de cada producto. Por eso, antes de comprar conviene verificar el precio y la promoción aplicable en el local.