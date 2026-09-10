Denuncian a Mercado Pago por cobrar tasas de interés de más del 1300% anual

Una asociación de consumidores reclama revisar los intereses cobrados durante tres años y busca que una eventual devolución alcance a millones de usuarios

La Justicia porteña deberá analizar una denuncia contra Mercado Pago por el presunto cobro de tasas de interés consideradas abusivas por una asociación de consumidores. Según las mediciones realizadas por la entidad, los costos financieros aplicados por la plataforma superarían el 1300% anual.

El planteo fue presentado por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y la demanda fue dirigida contra Mercado Libre S.R.L., titular de Mercado Pago. El expediente quedó radicado en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de la organización no se limita a revisar operaciones puntuales. La pretensión es que se estudien los intereses aplicados por la empresa durante los últimos tres años y que, si se determina que existieron cobros indebidos, se ordene la devolución de esas sumas.

Qué usuarios quedarían alcanzados por el reclamo

La acción judicial comenzó a partir de dos casos individuales correspondientes a usuarias, aunque ACFRA busca que el planteo tenga alcance colectivo.

La intención es que una eventual decisión favorable no quede circunscripta a quienes iniciaron las presentaciones, sino que pueda extender sus efectos a los usuarios que se encuentren en una situación equivalente.

De acuerdo con la estimación realizada por la entidad, ese universo podría involucrar a unos siete millones de personas en la Argentina.

El eje de la denuncia está puesto en el nivel de los intereses. Para ACFRA, las tasas que habría aplicado Mercado Pago resultan desproporcionadas y deben ser examinadas judicialmente para determinar si los montos cobrados se ajustaron a las condiciones que correspondían.

El reclamo por los préstamos y el costo financiero

Espasandín explicó el planteo durante una entrevista en el streaming Contra Ataque. Allí señaló que hubo usuarios que recurrieron a estas alternativas de financiamiento para afrontar contingencias económicas concretas y que, en esos casos, terminaron soportando costos financieros que consideró excesivos.

La discusión judicial apunta, por lo tanto, a establecer si los intereses cobrados durante el período cuestionado fueron legítimos o si una parte de esos importes debería ser reintegrada a los consumidores.

Cómo comenzó el reclamo contra Mercado Pago

El expediente se inició a partir de los casos de dos usuarias que cuestionaron los intereses aplicados a sus operaciones de financiamiento. El abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, presentó la acción en representación de ambas.

La demanda fue dirigida contra Mercado Libre S.R.L., sociedad titular de la plataforma Mercado Pago, y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de esos dos casos, ACFRA busca que el planteo trascienda las situaciones individuales y sea considerado para otros usuarios que puedan encontrarse en condiciones similares. La asociación sostiene que el análisis debería abarcar los intereses cobrados durante los últimos tres años.

El punto que deberá determinar la Justicia es si las tasas cuestionadas implicaron efectivamente cobros indebidos y, en ese caso, qué alcance debería tener una eventual restitución de los importes reclamados.