Tras la muerte de Chiche Gelblung, se inició el proceso sucesorio que determinará sus bienes, derechos económicos y quiénes recibirán su patrimonio.

No todo de su carrera es herencia; se verificará titularidad.

La muerte deSamuel Chiche Gelblung a los 82 años puso fin a una trayectoria de varias décadas en el periodismo y los medios de comunicación, pero también abrió una instancia familiar y legal vinculada con su patrimonio. Tras su fallecimiento, deberá iniciarse y desarrollarse el correspondiente proceso sucesorio, una instancia en la que se determinarán los bienes que estaban a su nombre, las obligaciones pendientes y los derechos que correspondan a sus herederos.

El patrimonio de una persona que desarrolló actividades profesionales durante tantos años no necesariamente está compuesto solamente por propiedades, dinero en efectivo o cuentas bancarias. En una sucesión también pueden quedar comprendidos vehículos, inversiones, participaciones societarias, derechos económicos derivados de contratos profesionales y otros activos cuya titularidad deberá ser acreditada.

En el caso de Gelblung, además, su extensa actividad en televisión, radio, medios gráficos y plataformas digitales hace necesario distinguir entre los proyectos que estuvieron vinculados con su carrera y aquellos que efectivamente formaban parte de su patrimonio al momento de su muerte.

La sucesión será la instancia en la que deberá establecerse la composición concreta de la herencia y quiénes tienen derecho a recibirla de acuerdo con las normas vigentes y, eventualmente, con las disposiciones de última voluntad que pudieran existir.

De inmuebles a derechos de autor: el inventario patrimonial que deberá hacerse

Uno de los primeros pasos de un proceso sucesorio consiste en determinar cuáles eran los bienes que pertenecían a la persona fallecida. En el caso de Gelblung, ese relevamiento podría comprender inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, participaciones en sociedades y otros derechos patrimoniales.

A ese conjunto deben sumarse, cuando corresponda, las obligaciones y deudas que permanecieran pendientes. La sucesión no se limita, por lo tanto, a identificar los activos disponibles, sino que también contempla las obligaciones que pudieran afectar el patrimonio.

La actividad profesional del periodista durante décadas también introduce otros elementos que deberán ser analizados individualmente. Los contratos, derechos de explotación, acuerdos con medios de comunicación y eventuales ingresos pendientes de cobro pueden tener un tratamiento diferente según las condiciones establecidas en cada relación contractual.

Por ese motivo, no todo aquello que estuvo relacionado con la carrera de Gelblung puede considerarse automáticamente parte de su herencia. La titularidad que tenía sobre cada activo o derecho al momento de su fallecimiento será determinante para establecer si corresponde incorporarlo al proceso sucesorio.

MinutoUno e InfoVeloz: qué pasa con los medios que construyó

A lo largo de su carrera, Gelblung estuvo relacionado con diferentes proyectos periodísticos y medios de comunicación. Sin embargo, la existencia de una vinculación profesional o empresarial previa no significa que esos emprendimientos continúen formando parte de su patrimonio después de su muerte.

Uno de los casos es MinutoUno, portal que Gelblung ayudó a impulsar y que posteriormente fue vendido al empresario Cristóbal López. Al haberse producido esa operación con anterioridad, el medio no integra automáticamente la herencia del periodista.

La situación es diferente con aquellos proyectos o participaciones que pudieran haber permanecido bajo su titularidad hasta el momento de su fallecimiento. En esos casos, será necesario determinar mediante documentación societaria y contractual cuál era su participación y qué derechos económicos correspondían efectivamente a Gelblung.

Otro de los emprendimientos vinculados con el periodista fue InfoVeloz, anteriormente denominado Diario Veloz. La situación patrimonial de este proyecto deberá analizarse de acuerdo con la estructura jurídica y comercial que tuviera al momento de su muerte.

La diferencia entre haber creado, impulsado, dirigido o participado de un medio y ser su propietario resulta central para determinar qué puede ser incluido dentro de una sucesión.

El archivo periodístico que puede valer una fortuna

La trayectoria de Gelblung dejó además una gran cantidad de fotografías, grabaciones, programas, entrevistas, publicaciones y otros materiales vinculados con su actividad profesional.

La existencia de ese archivo no implica necesariamente que todos esos contenidos puedan ser considerados bienes de su propiedad o transferidos automáticamente a sus herederos. Para establecer qué derechos permanecen en la sucesión deberán revisarse los contratos celebrados con canales de televisión, productoras, radios, editoriales, plataformas y otras empresas.

En algunos casos, los derechos económicos sobre una producción pueden estar regulados por contratos específicos. También puede ocurrir que determinados materiales hayan sido cedidos previamente o que la explotación de sus contenidos corresponda a terceros.

Por ese motivo, la sucesión deberá analizar cada derecho de manera individual. El hecho de que Gelblung haya participado en la creación o producción de un contenido no determina por sí solo quién conserva los derechos económicos sobre ese material.

Este aspecto puede adquirir importancia en una carrera desarrollada durante varias décadas y en distintas plataformas, ya que los contratos y las condiciones de explotación pueden haber cambiado a lo largo del tiempo.

Cristina y los tres hijos: el núcleo familiar que heredará

Chiche Gelblung estuvo casado durante décadas con Cristina Seoane, con quien tuvo tres hijos: Federico, María y Magdalena. Los tres forman parte del núcleo familiar directo y su situación sucesoria deberá establecerse formalmente dentro del proceso correspondiente.

La participación que pueda corresponder a la cónyuge y a los hijos dependerá de las reglas aplicables al caso concreto, de la composición del patrimonio y de la eventual existencia de un testamento u otra disposición sucesoria válida.

En la legislación argentina, la existencia de descendientes tiene especial relevancia dentro de una sucesión. Los hijos son herederos directos y cuentan con derechos sobre la herencia de acuerdo con las normas del Código Civil y Comercial.

La situación de los bienes también depende de su origen y de la relación patrimonial existente dentro del matrimonio. Por eso, antes de determinar qué recibe cada heredero, debe establecerse qué bienes integraban efectivamente el patrimonio del fallecido y cuáles podían tener carácter ganancial o propio.

Los siete nietos quedan afuera de la herencia directa

Gelblung también tenía siete nietos, pero su existencia no significa que todos ellos participen automáticamente de la sucesión.

Cuando los hijos del fallecido están vivos y tienen derecho a heredar, los nietos no los desplazan en la sucesión. La representación sucesoria puede intervenir en determinadas circunstancias previstas por la legislación, por ejemplo, cuando corresponde que los descendientes ocupen el lugar de un heredero que no puede o no llega a suceder.

Por ese motivo, la condición de nieto no implica por sí misma recibir una parte de la herencia. La determinación de quiénes heredan y en qué proporción se realizará de acuerdo con el vínculo familiar, la situación de cada heredero y las disposiciones legales aplicables.

En el caso de Gelblung, el proceso deberá establecer formalmente quiénes son las personas con vocación hereditaria y qué derechos corresponden a cada una.

Cómo sigue el trámite judicial que definirá todo

El proceso sucesorio permitirá identificar los bienes, derechos y obligaciones que quedaron a nombre de Gelblung al momento de su muerte. Para ello pueden resultar necesarios registros de propiedad, información bancaria, documentación societaria, contratos y otros comprobantes que permitan acreditar la titularidad de los activos.

Una vez determinado el patrimonio, también deberán contemplarse las obligaciones pendientes. Las deudas forman parte del análisis sucesorio porque pueden afectar el patrimonio que finalmente quede para los herederos.

El procedimiento también permite formalizar la transmisión de los bienes a quienes tengan derecho a recibirlos. En el caso de inmuebles, vehículos, participaciones societarias u otros activos registrables, será necesario completar las correspondientes inscripciones y transferencias.

La eventual existencia de un testamento también puede modificar el análisis, aunque las disposiciones testamentarias deben respetar los límites establecidos por la legislación argentina respecto de los derechos de los herederos forzosos.

Por eso, la información disponible sobre la vida profesional y familiar del periodista permite identificar a su núcleo familiar y los proyectos con los que estuvo relacionado, pero no alcanza por sí sola para establecer el patrimonio definitivo ni la distribución de la herencia.

La sucesión tendrá como uno de sus principales objetivos establecer qué bienes y derechos pertenecían efectivamente a Chiche Gelblung al momento de su fallecimiento.

El relevamiento deberá contemplar propiedades, cuentas, inversiones, vehículos, participaciones empresariales y eventuales derechos económicos derivados de su actividad profesional. También deberá determinarse qué obligaciones permanecían pendientes y si existían contratos vigentes capaces de generar ingresos o derechos para el patrimonio sucesorio.

En paralelo, deberá establecerse la situación jurídica de los emprendimientos periodísticos y de los materiales vinculados con su trayectoria. No todos los proyectos que formaron parte de su carrera permanecían necesariamente bajo su propiedad al momento de su muerte, por lo que cada caso requerirá una verificación específica.

En el plano familiar, Cristina Seoane y sus hijos Federico, María y Magdalena forman parte del núcleo que deberá ser considerado dentro del proceso sucesorio, mientras que la situación de los nietos dependerá de las circunstancias previstas por la legislación.

De esta manera, la herencia de Chiche Gelblung no queda determinada únicamente por los bienes conocidos públicamente. El patrimonio definitivo deberá surgir del proceso sucesorio, que permitirá identificar los activos y pasivos existentes, establecer quiénes tienen derecho a heredar y formalizar la transmisión de los bienes que correspondan.