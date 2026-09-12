Con nuevas aperturas en la provincia, la firma refuerza su presencia en shoppings y potencia su oferta en moda, hogar y accesorios

Ofrecerán moda y accesorios; el local de Tortugas también incluirá la línea de hogar Indian Home.

Con estas aperturas, la compañía alcanza las 16 tiendas en Argentina, expandiendo su presencia comercial.

Indian abre dos nuevos locales en Buenos Aires, uno en Tortugas Open Mall y otro en Plaza Oeste Shopping.

Indian confirmó la apertura de dos nuevos locales en la provincia de Buenos Aires que le permitirán alcanzar las 16 tiendas en Argentina. La compañía instalará un establecimiento de más de 2.400 metros cuadrados en Tortugas Open Mall y otra de 600 metros cuadrados en Plaza Oeste Shopping, dos centros comerciales ubicados en distintos corredores de la provincia de Buenos Aires.

Con estas incorporaciones, la compañía alcanzará las 16 tiendas en Argentina y ampliará su presencia comercial con propuestas destinadas a distintos segmentos de consumidores. Los nuevos establecimientos incluirán la oferta de indumentaria para mujer, la línea masculina Indian Man y accesorios, mientras que el local de Tortugas Open Mall también incorporará productos para el hogar a través de Indian Home.

Las nuevas aperturas se enmarcan en una estrategia de crecimiento que busca ampliar la cobertura territorial de la marca y sumar espacios de diferentes dimensiones. En ambos casos, los locales estarán ubicados dentro de centros comerciales y ofrecerán las nuevas colecciones de Indian.

Indian abrirá una tienda de más de 2.400 metros cuadrados en Tortugas Open Mall

Uno de los nuevos establecimientos estará ubicado en Tortugas Open Mall y tendrá una superficie superior a los 2.400 metros cuadrados. El local se instalará en la planta baja del centro comercial y reunirá distintas categorías de productos de la compañía.

A diferencia de otros puntos de venta de menor superficie, el espacio permitirá integrar la propuesta de moda con la línea destinada al hogar. De esta manera, además de las prendas y accesorios de Indian, el establecimiento contará con productos de Indian Home.

La propuesta para el hogar contempla:

Muebles

Objetos de decoración

Textiles

Iluminación

Diferentes accesorios

La incorporación de esta categoría permitirá que el nuevo local concentre en un mismo espacio las alternativas de indumentaria y los productos vinculados con el equipamiento y la decoración de los ambientes.

La superficie del establecimiento también marcará una diferencia dentro de la red comercial de Indian. La empresa prevé utilizar el espacio para desarrollar una propuesta que reúna las distintas líneas de productos que actualmente forman parte de su oferta.

Plaza Oeste tendrá un nuevo local de 600 metros cuadrados

La segunda apertura estará ubicada en Plaza Oeste Shopping, en la Zona Oeste bonaerense. En este caso, Indian contará con un establecimiento de 600 metros cuadrados dedicado exclusivamente a la propuesta de moda.

El local ofrecerá indumentaria para mujer y hombre a través de Indian Man, además de accesorios. La propuesta estará orientada a diferentes estilos y ocasiones de uso y contará con las colecciones que la marca incorpore durante la nueva temporada.

La instalación en Plaza Oeste Shopping permitirá a Indian ampliar su presencia en uno de los principales corredores comerciales del oeste del Gran Buenos Aires. El centro comercial reúne distintas propuestas de compras, gastronomía y servicios, y la llegada de la marca sumará una nueva alternativa dentro de la categoría de indumentaria.

La diferencia de superficie entre ambos establecimientos responde a las características de cada proyecto: mientras que la tienda de Tortugas Open Mall tendrá más de 2.400 metros cuadrados y combinará moda con productos para el hogar, la de Plaza Oeste tendrá 600 metros cuadrados y estará enfocada exclusivamente en indumentaria y accesorios.

Qué ofrecerán los nuevos locales de Indian

Las dos nuevas tiendas tendrán como una de sus principales propuestas a State of Ease, la colección Pre Summer 2027 de Indian. Se trata de una línea desarrollada para anticipar la nueva temporada y que incorpora prendas con siluetas relajadas y materiales livianos.

La propuesta también toma elementos vinculados con la naturaleza y busca trasladarlos a las prendas y al concepto general de la colección. State of Ease formará parte de la oferta disponible en los nuevos establecimientos como parte de la renovación de productos prevista por la compañía.

La estrategia comercial de Indian se apoya en la incorporación periódica de nuevas colecciones y en una oferta que incluye distintas categorías de productos. En el segmento de moda, la marca cuenta con propuestas para mujer y hombre, mientras que los accesorios complementan la oferta de indumentaria.

En el caso del local de Tortugas Open Mall, a estas categorías se sumará Indian Home. La línea permite ampliar la propuesta hacia muebles, decoración, textiles, iluminación y accesorios para el hogar.

Indian ampliará su red a 16 tiendas en Argentina

Con las aperturas de Tortugas Open Mall y Plaza Oeste Shopping, Indian llegará a 16 locales en el país. La expansión permitirá aumentar la cantidad de puntos de venta de la compañía y extender su presencia a diferentes zonas comerciales.

La red de tiendas combina establecimientos de distintas dimensiones, de acuerdo con las características de cada ubicación. Las nuevas operaciones siguen ese esquema con dos proyectos de superficies diferentes: una tienda de más de 2.400 metros cuadrados en Tortugas Open Mall y otra de 600 metros cuadrados en Plaza Oeste Shopping.

La compañía también busca mantener una oferta amplia de productos en sus establecimientos. La propuesta contempla indumentaria femenina, Indian Man para hombres y accesorios. En el caso del local de Tortugas, además, se incorporarán productos para el hogar mediante Indian Home.

El crecimiento de la red comercial se produce en paralelo con la renovación de las colecciones. La llegada de State of Ease, correspondiente a la temporada Pre Summer 2027, será uno de los elementos presentes en las nuevas tiendas.

Cuándo abrirán las nuevas tiendas de Indian

Por el momento, Indian no informó las fechas exactas de inauguración de los locales de Tortugas Open Mall y Plaza Oeste Shopping. La compañía confirmó los proyectos y las características generales de ambos establecimientos, pero todavía no comunicó el día específico en que comenzarán a funcionar.

La apertura de las dos tiendas permitirá a la marca alcanzar los 16 puntos de venta en Argentina una vez que ambos establecimientos estén operativos, y desarrollar propuestas diferentes de acuerdo con cada ubicación. Tortugas Open Mall concentrará moda, accesorios y productos para el hogar, mientras que Plaza Oeste Shopping estará destinado exclusivamente a indumentaria y accesorios.

De esta manera, la compañía continuará ampliando su red comercial en Argentina con dos nuevas tiendas que incorporarán las colecciones de la marca y permitirán aumentar su presencia en los principales corredores comerciales de la provincia de Buenos Aires.