Aumento para empleados bancarios: cuánto cobran desde octubre

El gremio conducido por Palazzo oficializó la nueva actualización salarial. Impactante sueldo inicial, plus por ganancias y el millonario bono

La Asociación Bancaria comunicó los nuevos montos salariales que rigen para las liquidaciones del sector. Esta actualización no responde a la firma de un nuevo acuerdo paritario, sino a la aplicación de la cláusula de ajuste mensual automático estipulada en la negociación colectiva vigente desde hace varios meses, la cual dispone que los haberes se recompongan de forma directa al ritmo del índice de precios al consumidor.

Dado que la inflación oficial medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el último mes se ubicó en el 1,7 por ciento, los sueldos de la actividad financiera absorben de manera automática dicha variación porcentual. La medida alcanza a la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de trasladarse a los adicionales convencionales y no convencionales.

El mecanismo de actualización continua acordado por la conducción sindical que encabezan Sergio Palazzo y Carlos Cisneros busca garantizar la protección del poder adquisitivo sin necesidad de reabrir discusiones de fondo en cada período. Con este nuevo reajuste, los salarios de la actividad acumulan un incremento del 21,3 por ciento durante los primeros ocho meses del año en comparación con los valores de diciembre anterior.

Composición del haber inicial y participación en las ganancias

La estructura de ingresos para la categoría inicial del sector financiero combina el haber base reajustado por el índice inflacionario con el adicional obligatorio por el rendimiento de las entidades. Esta combinación establece el piso salarial garantizado para cualquier trabajador que ingresa a la actividad.

Las cifras confirmadas para la escala básica del personal bancario comprenden los siguientes montos:

Salario inicial base ajustado por inflación: $2.505.061,24

Adicional por participación en las ganancias o ROE: $72.413,50

Ingreso total obligatorio para la categoría inicial: $2.577.474,74

Índice de ajuste mensual aplicado según la inflación del Indec: 1,7 por ciento.

Porcentaje de incremento acumulado en lo que va del año: 21,3 por ciento.

Monto actualizado para la gratificación por el Día del Bancario

La aplicación de la cláusula de ajuste automático sobre las escalas salariales impacta directamente en el cálculo de la asignación extraordinaria que perciben los trabajadores con motivo de su día festivo anual que se celebra el 6 de noviembre. El importe fijado mantendrá su evolución en base a los registros inflacionarios que se difundan antes de su liquidación.

Los valores y condiciones para la percepción de este bono obligatorio quedan estructurados de la siguiente manera: