En qué recomiendan invertir consultoras de la City tras la inflación más baja en 14 meses

La inflación de agosto 2026 fue la menor en 14 meses y las consultoras de la City recomiendan estas opciones para ganarle al IPC

El IPC de agosto no sorprendió a nadie, ni para bien ni para mal: el 1,7% mensual que informó el Indec estuvo en el rango estimado por los analistas. De todas maneras, la desaceleración de la inflación de agosto al 1,7% siempre es y será buena noticia. El mercado lo celebra. Milei, también. Sobre todo, porque es uno de los principales activos políticos del oficialismo. Será una de las armas a utilizar en la contienda electoral de 2027. En tanto, los economistas prevén más desinflación y la City ajusta carteras de inversión para sacarle jugo al nuevo ritmo de los precios.

La variación de agosto fue la menor desde mediados del año pasado. Milei, como siempre, eufórico: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!", celebró en Twitter. Todo parece indicar que la desaceleración seguirá su curso en lo que resta del año: las mediciones privadas detectaron moderación en el ritmo de los precios en el arranque de septiembre.

Qué esperan los economistas para los próximos meses

Probablemente, dentro de un mes estemos hablando de nuevo de un IPC mensual por debajo de 2%, aunque por encima de 1,5%. Aún muy alto, pero sugiere que el proceso bajista sigue en pie. Es lo más importante. El consenso de los analistas prevé que el índice de precios marcará entre 1,6% y 1,8% en lo que resta del año, según el REM del BCRA. El año terminaría con un acumulado en la zona del 30%. Un año después, cedería al 20% y al cierre de 2028 bajaría al 14% anual. Pero sería así si todo sale relativamente bien. En el medio hay elecciones. Esto es Argentina y todo puede pasar.

La City ajusta carteras de inversión para enfrentar a la inflación

El nuevo dato del Indec abre en el mercado la clásica pregunta sobre cómo enfrentar el ritmo de los precios. Nuevamente, hay división en las preferencias. Hay gustos para todo. Entre los que siguen en pesos, algunos prefieren títulos CER y otros optan por tasa fija. Los más cautos, cobertura cambiaria o doble protección con bonos duales. El analista Pablo Lazzati, por ejemplo, ve valor en los instrumentos a tasa fija en pesos. Sobre todo, en el caso de aquellos optimistas respecto al proceso de desinflación que busquen capturar eventuales tasas positivas.

El portal institucional de Portfolio Personal Inversiones sugiere a sus clientes mantenerse en títulos CER, en cambio, sugiere a sus clientes mantenerse en títulos CER, que siguen a la inflación: para posiciones de corto plazo, el bono TZXM7, que vence en marzo del próximo año; para extender duration, TZXS7 y TZXS8, que vencen en septiembre de 2027 y octubre de 2028, respectivamente.

"Ante la suba de la inflación implícita en los activos, vemos un panorama muy ajustado entre los rendimientos a tasa fija y CER, con breakevens que dejan poco valor relativo en un sentido u otro (bajo nuestro escenario base). Priorizamos la Lecap S30N6 a una TNA 25,5% y plazo remanente inferior a tres meses. Con una TEM de 2,05%, este instrumento supera a la inflación proyectada (1,7% promedio a tres meses). Para inversores más cautos acerca de la desinflación, el TZXD6 podría ofrecer retornos superiores en caso de que la inflación se acelere en septiembre", agregan los analistas de IOL.

Los más cautos prefieren bonos duales o cobertura cambiaria

Más allá de una visión constructiva sobre el peso, PPI estima que la tensión en las tasas de interés quedó atrás. Esto abre camino para sumar duration de manera moderada, aunque el bróker entiende que no todos los inversores están dispuestos a asumir riesgos en moneda doméstica de cara al calendario electoral que se aproxima. Para estos casos, su instrumento preferido dentro del segmento en pesos es el bono dual TMVE8, que vence en enero de 2028 y paga el mejor rendimiento que resulte entre tasa Tamar o tipo de cambio oficial.

La elección del bróker por este instrumento se apoya en cuatro factores:

Proyecta un tipo de cambio relativamente estable para los próximos meses

Cedieron las tasas de interés, lo que abre oportunidad para sumar papeles de largo plazo

Ofrece un rendimiento atractivo con cobertura cambiaria . Es el único dual que protege de una eventual suba del tipo de cambio

. Es el único dual que protege de una eventual suba del tipo de cambio Vencimiento "ideal", después de las elecciones. Capturaría un potencial repunte del tipo de cambio durante el proceso electoral

AdCap coincide en preferir al TMVE8: "Su reciente desempeño relativo no debería interpretarse como señal de debilidad: cuando el CCL repuntó a $1.615, este activo cayó menos que el TZXD7 y TXMJ8, y superó a ambos tras la recuperación. Más importante aún, ofrece una cobertura cambiaria muy barata: cotiza apenas 0,7% por encima del dual CER/Tamar comparable. Con alrededor de 60% del vencimiento de la deuda en pesos antes de elecciones, creemos que eventualmente el Tesoro deberá volver a recurrir al segmento Tamar/dólar para extender la duración más allá de 2027".

A pesar de que el mercado (REM y dólar futuro) volvió a ajustar a la baja las expectativas devaluatorias, Martín Genero, de Clave Bursátil, sugiere a sus clientes mantenerse en cobertura cambiaria. La considera superior a cualquier instrumento en pesos: la simulación de escenarios optimistas y pesimistas indica que la TNA implícita del dólar (entre 30% y 32% en el AO27) supera a los instrumentos en pesos, tanto a tasa fija (25%) como CER (21%). De acá a fin de año, no ve motivos para posicionarse en algo distinto a hard dólar o dólar linked. Aún así, no prevé crisis cambiaria al menos hasta las elecciones. Es cuestión de cálculos en cada segmento.