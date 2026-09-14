Kily González suma un nuevo negocio lejos del fútbol: de qué se trata

El flamante entrenador del Inter Miami de Lionel Messi en la MLS, se asoció con una empresa santafesina para abrir un local en su ciudad natal

Cristian Kily González suma un proyecto fuera del fútbol. El entrenador del Inter Miami de Lionel Messi será socio de una nueva barbería que abrirá en Funes, Santa Fe, durante el mes próximo. El DT rosarino se incorporó como inversor a una de las unidades que el Grupo Atlas prepara para continuar con la expansión de su cadena Barber Home.

La nueva sucursal estará ubicada en Hipólito Yrigoyen 2249, en Funes, a 15 kilómetros de Rosario, y tendrá una superficie cercana a los 45 metros cuadrados, con cuatro puestos de trabajo y entre cuatro y cinco profesionales en rotación. Para González, la participación será exclusivamente en este local: ingresará como socio de la unidad, pero no del grupo empresario completo.

El desembarco empresarial del Kily se produce pocas semanas después de uno de los grandes movimientos de su carrera. El exfutbolista de Rosario Central y de la Selección Argentina fue anunciado como nuevo entrenador del Inter Miami, donde encara su primera experiencia como técnico fuera de la Argentina, aunque todavía no pudo tener su debut oficial porque espera por la visa de trabajo que se necesita en Estados Unidos.

Cómo es la empresa a la que se suma el Kily González

La incorporación del Kily González llega en un momento particular para el grupo empresario. Franco Álvarez y Enzo Lima fundaron el proyecto cuando tenían apenas 19 años y comenzaron trabajando por separado: uno cortaba el pelo en el garage de su casa y el otro atendía desde un Fonavi.

Con el tiempo, y tras conocerse en un seminario, ambos construyeron una estructura que hoy reúne tres unidades de negocio: Barber Home, Barber Studio y Academy Barbers. Según explicó Álvarez a Punto biz, la academia ya formó a unos 3.000 barberos entre 2020 y 2026 y actualmente recibe entre 300 y 350 alumnos cada tres meses.

Ahora, la sociedad con el ex jugador de Boca, San Lorenzo y Valencia, entre otros, les permitirá evaluar cómo funciona la primera prueba con inversores externos, algo hasta ahora no explorado por la marca.

Kily González junto con los dueños de la marca y su icónica camiseta 11

El desembarco del Kily González a Barber Home y el desafío de nuevas sucursales

La llegada de González también coincide con un momento de expansión para la marca. El Grupo Atlas prepara un modelo que durante 2027 buscará sumar nuevos inversores, con una fórmula similar a una franquicia pero con participación de la empresa en la gestión de cada unidad.

Incluso, desde antes del convenio con el Kily, la empresa ya tenía en mente la sede de Miami, como primera opción para su primera plaza internacional. Ante el acuerdo, los dueños afirmaron que asociarse para la sucursal de Funes con el técnico de Las Garzas funciona como "un condimento" dentro de la estrategia de crecer fuera de Argentina. Sin embargo, antes del lanzamiento internacional ya adelantaron que ampliarán sus unidades de negocio fuera de la provincia de Santa Fe, con Buenos Aires y Córdoba como objetivos centrales.

La apertura de Funes, entonces, no será solamente una nueva barbería. También funcionará como la primera prueba del modelo con inversores externos y tendrá como figura asociada a un protagonista conocido del fútbol argentino que ahora suma una nueva faceta a su actividad: la de empresario.

Qué es el visagismo, la técnica de la barbería del Kily González

Barber Home basa su propuesta en el visagismo, un método enfocado en estudiar las proporciones, rasgos y características del rostro de cada cliente para diseñar estilos de cabello y barba completamente personalizados, combinando este servicio con una identidad visual muy trabajada en plataformas digitales.

El posicionamiento de la firma se consolidó mediante la producción de contenidos en espacios públicos, una estrategia comunicacional que ya tuvo rodajes en locaciones icónicas del municipio como la plaza San José y el Mercado Don Bosco.

La trayectoria de la cadena incluye la atención a personalidades destacadas del deporte y el espectáculo, entre las que se destaca Giovani Lo Celso, campeón de América con la Selección y subcampeón del mundo en el reciente Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.